https://sarabic.ae/20240712/خبير-القوات-الروسية-ماهرة-في-تعطيل-الأسلحة-الغربية-المتقدمة-في-أوكرانيا-1090743005.html
خبير: القوات الروسية ماهرة في تعطيل الأسلحة الغربية المتقدمة في أوكرانيا
خبير: القوات الروسية ماهرة في تعطيل الأسلحة الغربية المتقدمة في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
ذكر عالم السياسة الأمريكي، جون ميرشايمر، أن القوات المسلحة الروسية تعطل الأسلحة الغربية المتقدمة في أوكرانيا. 12.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-12T19:23+0000
2024-07-12T19:23+0000
2024-07-12T19:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف ميرشايمر في مقابلة مع قناة "دانيال ديفيس/ديب دايف" على "يوتيوب"، أنه "إذا نظرت إلى كيفية عمل أسلحتنا، كل هذه الأسلحة الفاخرة التي نصنعها، ونرسلها إلى أوكرانيا، فإن الأمر صادم حقًا، ويجب أن أعترف بأنني مصدوم من مدى سوء عمل هذه الأسلحة، حيث قام الروس بعمل رائع ضد هذه الأسلحة".وأشارالخبير إلى أنه "لقد اعترف المسؤولون في البنتاغون بأنهم بأن "الروس ماهرون في إبطال مفعول كل هذه الأسلحة المتطورة".وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وقد ذكرت موسكو، مراراً، أن المساعدات العسكرية الغربية لن تغير الوضع الميداني لأوكرانيا ولن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، وسيصبح نقل الأسلحة من الغرب إلى أوكرانيا هدفاً مشروعاً للجيش الروسي.
https://sarabic.ae/20240712/الجيش-الروسي-ينفذ-39-ضربة-مشتركة-على-أهداف-استراتيجية-أوكرانية-خلال-أسبوع---عاجل----1090736193.html
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روسيا
خبير: القوات الروسية ماهرة في تعطيل الأسلحة الغربية المتقدمة في أوكرانيا
ذكر عالم السياسة الأمريكي، جون ميرشايمر، أن القوات المسلحة الروسية تعطل الأسلحة الغربية المتقدمة في أوكرانيا.
وأضاف ميرشايمر في مقابلة مع قناة "دانيال ديفيس/ديب دايف" على "يوتيوب"، أنه "إذا نظرت إلى كيفية عمل أسلحتنا، كل هذه الأسلحة الفاخرة التي نصنعها، ونرسلها إلى أوكرانيا، فإن الأمر صادم حقًا، ويجب أن أعترف بأنني مصدوم من مدى سوء عمل هذه الأسلحة، حيث قام الروس بعمل رائع ضد هذه الأسلحة".
وأشارالخبير إلى أنه "لقد اعترف المسؤولون في البنتاغون بأنهم بأن "الروس ماهرون في إبطال مفعول كل هذه الأسلحة المتطورة".
وفقًا للخبير، فإن التصريحات التي تفيد بأن مقاتلات "إف–16" ستكون قادرة على مساعدة القوات المسلحة الأوكرانية على قلب الأمور هي "تصريحات سخيفة".
وأضاف ميرشايمر أنه لا يوجد حتى مكان في أوكرانيا حيث يمكنهم وضع الطائرات دون أن تدمرها القوات الروسية.
وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا
، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
وقد ذكرت موسكو، مراراً، أن المساعدات العسكرية الغربية لن تغير الوضع الميداني لأوكرانيا ولن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، وسيصبح نقل الأسلحة من الغرب إلى أوكرانيا هدفاً مشروعاً للجيش الروسي.