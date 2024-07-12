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https://sarabic.ae/20240712/رئيس-البرلمان-المصري-رئاسة-روسيا-لـبريكس-تعطي-دفعة-قوية-للمجموعة-1090730897.html
رئيس مجلس النواب المصري: رئاسة روسيا لـ"بريكس" تعطي دفعة قوية للمجموعة
رئيس مجلس النواب المصري: رئاسة روسيا لـ"بريكس" تعطي دفعة قوية للمجموعة
سبوتنيك عربي
أعرب رئيس مجلس النواب المصري، حنفي جبالي، اليوم الجمعة، عن ثقة مصر وترحيبها بالرئاسة الروسية الحالية لـ"بريكس"، مشيرًا إلى أنها ستعطي دفعة قوية للمجموعة للعب... 12.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-12T11:17+0000
2024-07-12T11:18+0000
مصر
روسيا
مجموعة بريكس
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وحسب موقع قناة "النيل" المصرية الرسمية، جاء ذلك خلال لقاء جبالي، مع رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، على هامش أعمال المنتدى البرلماني العاشر لدول "بريكس" المُنعقد في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.وأكد جبالي حرص مصر على تعزيز وتنمية التعاون الثنائي مع روسيا الاتحادية على الأصعدة كافة.وأضاف أن "العديد من مشروعات التعاون الثنائي بين البلدين وفي مقدمتها المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومحطة "الضبعة" للطاقة النووية وغيرها من المشروعات الواعدة تعكس علاقات الصداقة الاستراتيجية بين مصر وروسيا".من جانبه، ثمّن فولودين المشاركة البرلمانية الرفيعة المستوى لمجلس النواب المصري، في أعمال المنتدى البرلماني العاشر لدول مجموعة "بريكس".وأشاد رئيس مجلس الدوما الروسي بجهود البلدين في دفع وتعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة، كما أبدى حرص مجلس الدوما الروسي على تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية مع مجلس النواب المصري، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.وتولت روسيا رئاسة مجموعة "بريكس" للعام الحالي، في الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي.
https://sarabic.ae/20240711/الرئاسة-الروسية-لـبريكس-6-أشهر-من-العمل-الدؤوب-والمثمر-1090704605.html
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مصر, روسيا, مجموعة بريكس, العالم, العالم العربي
مصر, روسيا, مجموعة بريكس, العالم, العالم العربي

رئيس مجلس النواب المصري: رئاسة روسيا لـ"بريكس" تعطي دفعة قوية للمجموعة

11:17 GMT 12.07.2024 (تم التحديث: 11:18 GMT 12.07.2024)
© AP Photoبوتين ودول "بريكس"
بوتين ودول بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2024
© AP Photo
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أعرب رئيس مجلس النواب المصري، حنفي جبالي، اليوم الجمعة، عن ثقة مصر وترحيبها بالرئاسة الروسية الحالية لـ"بريكس"، مشيرًا إلى أنها ستعطي دفعة قوية للمجموعة للعب دور حيوي على الصعيدين الدولي والإقليمي.
وحسب موقع قناة "النيل" المصرية الرسمية، جاء ذلك خلال لقاء جبالي، مع رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، على هامش أعمال المنتدى البرلماني العاشر لدول "بريكس" المُنعقد في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.
وأكد جبالي حرص مصر على تعزيز وتنمية التعاون الثنائي مع روسيا الاتحادية على الأصعدة كافة.
وأضاف أن "العديد من مشروعات التعاون الثنائي بين البلدين وفي مقدمتها المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومحطة "الضبعة" للطاقة النووية وغيرها من المشروعات الواعدة تعكس علاقات الصداقة الاستراتيجية بين مصر وروسيا".
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أمس, 14:43 GMT
من جانبه، ثمّن فولودين المشاركة البرلمانية الرفيعة المستوى لمجلس النواب المصري، في أعمال المنتدى البرلماني العاشر لدول مجموعة "بريكس".
وأشاد رئيس مجلس الدوما الروسي بجهود البلدين في دفع وتعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة، كما أبدى حرص مجلس الدوما الروسي على تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية مع مجلس النواب المصري، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.

ويعقد المنتدى البرلماني العاشر لمجموعة "بريكس"، في الفترة من 11 إلى 12 يوليو/ تموز الجاري، في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.

وتولت روسيا رئاسة مجموعة "بريكس" للعام الحالي، في الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي.
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