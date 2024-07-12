https://sarabic.ae/20240712/روسيا-الناتو-يعلن-عن-حق-استخدام-القوة-في-أي-مكان-على-كوكب-الأرض-1090722016.html
روسيا: "الناتو" يعلن عن حق استخدام القوة في أي مكان على كوكب الأرض
روسيا: "الناتو" يعلن عن حق استخدام القوة في أي مكان على كوكب الأرض
سبوتنيك عربي
أعلن سفير روسيا في الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أن الناتو يعلن عن حق استخدام القوة في أي مكان على كوكب الأرض، سواء تحت ذريعة الديمقراطية أو محاربة... 12.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-12T03:44+0000
2024-07-12T03:44+0000
2024-07-12T03:44+0000
الناتو
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وقال أنطونوف للصحفيين أمس الخميس: "ترغب دول 'المليار الذهبي' في الحفاظ على العالم في حالة مضغوطة وامتصاص العصائر من جميع مناطق العالم. من أجل فرض أوامر جديدة استعمارية، يعلن الناتو فعلياً حق استخدام القوة في أي مكان على كوكب الأرض، سواء تحت ذريعة تصدير الديمقراطية أو حماية حقوق الإنسان أو مكافحة الإرهاب".وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن قمة واشنطن أظهرت أن دول الناتو "دخلت بشكل لا رجعة فيه على طريق المواجهة والتحضير المادي للحرب"، مضيفاً أن "الولايات المتحدة وحلفاؤها يعملون على تعبئة أقصى الموارد للحفاظ على هيمنتهم التي تتلاشى".وأوضح أن بعض الأفكار السليمة التي أعرب عنها في القمة حول التسوية السياسية والدبلوماسية لنزاع أوكرانيا "تم قمعها" بسبب الخطاب "الروسوفوبيا" مضيفاً أن "الصقور لا يرغبون في الاستماع أو سماع أي شخص سوى أنفسهم، ويبدو أنهم غير قادرين على ذلك".
https://sarabic.ae/20240711/أردوغان-من-غير-المقبول-أن-يصبح-الناتو-طرفا-في-الصراع-الأوكراني-ونتوقع-فرصة-للدبلوماسية-1090719900.html
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الناتو
روسيا: "الناتو" يعلن عن حق استخدام القوة في أي مكان على كوكب الأرض
أعلن سفير روسيا في الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أن الناتو يعلن عن حق استخدام القوة في أي مكان على كوكب الأرض، سواء تحت ذريعة الديمقراطية أو محاربة الإرهاب، وذلك في ختام قمة الناتو التي انعقدت في واشنطن.
وقال أنطونوف للصحفيين أمس الخميس: "ترغب دول 'المليار الذهبي' في الحفاظ على العالم في حالة مضغوطة وامتصاص العصائر من جميع مناطق العالم. من أجل فرض أوامر جديدة استعمارية، يعلن الناتو فعلياً حق استخدام القوة في أي مكان على كوكب الأرض، سواء تحت ذريعة تصدير الديمقراطية أو حماية حقوق الإنسان أو مكافحة الإرهاب".
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن قمة واشنطن أظهرت أن دول الناتو "دخلت بشكل لا رجعة فيه على طريق المواجهة والتحضير المادي للحرب"، مضيفاً أن "الولايات المتحدة وحلفاؤها يعملون على تعبئة أقصى الموارد للحفاظ على هيمنتهم التي تتلاشى".
وأوضح أن بعض الأفكار السليمة التي أعرب عنها في القمة حول التسوية السياسية
والدبلوماسية لنزاع أوكرانيا "تم قمعها" بسبب الخطاب "الروسوفوبيا" مضيفاً أن "الصقور لا يرغبون في الاستماع أو سماع أي شخص سوى أنفسهم، ويبدو أنهم غير قادرين على ذلك".