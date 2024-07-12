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كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
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ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التسويات بالعملات الوطنية داخل بريكس للتخلص من هيمنة الدولار
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
11:03 GMT
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صدى الحياة
رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
11:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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27 د
مدار الليل والنهار
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حصاد الأسبوع
خبير: الناتو يؤهل أوكرانيا لتكون خادمة وفية للهيمنة الأمريكية
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
17:33 GMT
30 د
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المكملات الغذائية لكمال الأجسام ووهم الجسم المثالي
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روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
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09:31 GMT
29 د
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الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
10:31 GMT
29 د
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نجدهم بين الأزقة وعلى قارعة الطريق يبيعون المناديل ويمسحون زجاج السيارات، سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع.
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القوة الناعمة في الحروب والنزاعات... بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
12:03 GMT
29 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
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روسيا: "الناتو" يعلن عن حق استخدام القوة في أي مكان على كوكب الأرض
روسيا: "الناتو" يعلن عن حق استخدام القوة في أي مكان على كوكب الأرض
سبوتنيك عربي
أعلن سفير روسيا في الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أن الناتو يعلن عن حق استخدام القوة في أي مكان على كوكب الأرض، سواء تحت ذريعة الديمقراطية أو محاربة... 12.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-12T03:44+0000
2024-07-12T03:44+0000
الناتو
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وقال أنطونوف للصحفيين أمس الخميس: "ترغب دول 'المليار الذهبي' في الحفاظ على العالم في حالة مضغوطة وامتصاص العصائر من جميع مناطق العالم. من أجل فرض أوامر جديدة استعمارية، يعلن الناتو فعلياً حق استخدام القوة في أي مكان على كوكب الأرض، سواء تحت ذريعة تصدير الديمقراطية أو حماية حقوق الإنسان أو مكافحة الإرهاب".وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن قمة واشنطن أظهرت أن دول الناتو "دخلت بشكل لا رجعة فيه على طريق المواجهة والتحضير المادي للحرب"، مضيفاً أن "الولايات المتحدة وحلفاؤها يعملون على تعبئة أقصى الموارد للحفاظ على هيمنتهم التي تتلاشى".وأوضح أن بعض الأفكار السليمة التي أعرب عنها في القمة حول التسوية السياسية والدبلوماسية لنزاع أوكرانيا "تم قمعها" بسبب الخطاب "الروسوفوبيا" مضيفاً أن "الصقور لا يرغبون في الاستماع أو سماع أي شخص سوى أنفسهم، ويبدو أنهم غير قادرين على ذلك".
https://sarabic.ae/20240711/أردوغان-من-غير-المقبول-أن-يصبح-الناتو-طرفا-في-الصراع-الأوكراني-ونتوقع-فرصة-للدبلوماسية-1090719900.html
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الناتو
الناتو

روسيا: "الناتو" يعلن عن حق استخدام القوة في أي مكان على كوكب الأرض

03:44 GMT 12.07.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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أعلن سفير روسيا في الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أن الناتو يعلن عن حق استخدام القوة في أي مكان على كوكب الأرض، سواء تحت ذريعة الديمقراطية أو محاربة الإرهاب، وذلك في ختام قمة الناتو التي انعقدت في واشنطن.
وقال أنطونوف للصحفيين أمس الخميس: "ترغب دول 'المليار الذهبي' في الحفاظ على العالم في حالة مضغوطة وامتصاص العصائر من جميع مناطق العالم. من أجل فرض أوامر جديدة استعمارية، يعلن الناتو فعلياً حق استخدام القوة في أي مكان على كوكب الأرض، سواء تحت ذريعة تصدير الديمقراطية أو حماية حقوق الإنسان أو مكافحة الإرهاب".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أردوغان: من غير المقبول أن يصبح "الناتو" طرفا في الصراع الأوكراني ونتوقع "فرصة للدبلوماسية"
أمس, 23:04 GMT
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن قمة واشنطن أظهرت أن دول الناتو "دخلت بشكل لا رجعة فيه على طريق المواجهة والتحضير المادي للحرب"، مضيفاً أن "الولايات المتحدة وحلفاؤها يعملون على تعبئة أقصى الموارد للحفاظ على هيمنتهم التي تتلاشى".
وأوضح أن بعض الأفكار السليمة التي أعرب عنها في القمة حول التسوية السياسية والدبلوماسية لنزاع أوكرانيا "تم قمعها" بسبب الخطاب "الروسوفوبيا" مضيفاً أن "الصقور لا يرغبون في الاستماع أو سماع أي شخص سوى أنفسهم، ويبدو أنهم غير قادرين على ذلك".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى". حماس: إسرائيل تماطل لكسب الوقت وإفشال مفاوضات وقف الحربأمس, 21:08 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى". إسرائيل تماطل لكسب الوقت وإفشال مفاوضات وقف الحربأمس, 13:09 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. غالانت: سنصل إلى جميع عناصر "حماس" وقتلنا 14 ألفا منهم10 يوليو, 13:20 GMT
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