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مصر تنفي وجود ترتيبات أمنية مع إسرائيل بشأن الحدود مع غزة: شائعات لإخفاء إخفاقاتهم
مصر تنفي وجود ترتيبات أمنية مع إسرائيل بشأن الحدود مع غزة: شائعات لإخفاء إخفاقاتهم
سبوتنيك عربي
نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية عن مصدر رفيع المستوى، قوله إنه لا صحة لما يُتداول حول وجود ترتيبات أمنية بين مصر وإسرائيل بشأن الحدود مع قطاع غزة. 12.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-12T16:10+0000
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يأتي ذلك ردًا على ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مصدرين مصريين ومصدر ثالث مطّلع، قالوا إن مفاوضين إسرائيليين ومصريين يجرون محادثات بشأن إنشاء نظام مراقبة إلكتروني عالي التقنية على الحدود بين قطاع غزة ومصر.وقال المصدر المطّلع، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن المناقشات تدور "في المقام الأول حول أجهزة استشعار سيتم وضعها على الجانب المصري من محور فيلادلفيا".وأضاف: "من الواضح أن الفكرة هي رصد الأنفاق، واكتشاف أي طرق أخرى قد يحاولون بها تهريب الأسلحة أو الأفراد إلى غزة، ومن الواضح أن هذا الأمر سيكون عنصرا مهما في الاتفاق بشأن المحتجزين".فيما قال المصدران الأمنيان المصريان، اللذان تحدثا أيضا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن "المفاوضين الإسرائيليين تحدثوا عن نظام مراقبة عالي التقنية".وأضافا أن "مصر لا تعارض ذلك، إذا دعمته الولايات المتحدة وتحملت تكلفته".وأضف أنه لا يزال هناك نقاط عالقة تتجاوز ما سبق الاتفاق عليه مع الوسطاء، وتعوق تحقيق تقدم في مفاوضات التهدئة بقطاع غزة.كانت وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يُصر على بقاء بلاده في محور فيلادلفيا (صلاح الدين) الواقع على الحدود بين قطاع غزة ومصر.ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مساء الجمعة، عن مكتب نتنياهو، نفيه ما تردد عن انسحاب الجيش الإسرائيلي من محور فيلادلفيا، مشددا على بقاء قواته في المحور ذاته.وكانت مصر أكدت لكل الأطراف موقفها الثابت والقائم على عدم فتح معبر رفح ما بقيت السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني منه، وحملت الجانب الإسرائيلي مسؤولية النتائج المترتبة على هذا الإغلاق وتفاقم الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة.
https://sarabic.ae/20240712/إعلام-مصر-وإسرائيل-تبحثان-إقامة-نظام-مراقبة-إلكتروني-على-الحدود-مع-غزة-1090727804.html
https://sarabic.ae/20240712/نتنياهو-يصر-على-بقاء-إسرائيل-في-محور-فيلادلفيا-1090732473.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى

مصر تنفي وجود ترتيبات أمنية مع إسرائيل بشأن الحدود مع غزة: شائعات لإخفاء إخفاقاتهم

16:10 GMT 12.07.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZجنود من الجيش الإسرائيلي، يقومون بدورية حول موقع على طول الحدود الجنوبية لإسرائيل مع قطاع غزة، 13 يونيو/ حزيران 2024
جنود من الجيش الإسرائيلي، يقومون بدورية حول موقع على طول الحدود الجنوبية لإسرائيل مع قطاع غزة، 13 يونيو/ حزيران 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية عن مصدر رفيع المستوى، قوله إنه لا صحة لما يُتداول حول وجود ترتيبات أمنية بين مصر وإسرائيل بشأن الحدود مع قطاع غزة.
يأتي ذلك ردًا على ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مصدرين مصريين ومصدر ثالث مطّلع، قالوا إن مفاوضين إسرائيليين ومصريين يجرون محادثات بشأن إنشاء نظام مراقبة إلكتروني عالي التقنية على الحدود بين قطاع غزة ومصر.
وقال المصدر المطّلع، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن المناقشات تدور "في المقام الأول حول أجهزة استشعار سيتم وضعها على الجانب المصري من محور فيلادلفيا".
الجدار على الحدود الإسرائيلية المصرية بالقرب من منتجع البحر الأحمر إيلات - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2024
إعلام: مصر وإسرائيل تبحثان إقامة نظام مراقبة إلكتروني على الحدود مع غزة
10:00 GMT
وأضاف: "من الواضح أن الفكرة هي رصد الأنفاق، واكتشاف أي طرق أخرى قد يحاولون بها تهريب الأسلحة أو الأفراد إلى غزة، ومن الواضح أن هذا الأمر سيكون عنصرا مهما في الاتفاق بشأن المحتجزين".
فيما قال المصدران الأمنيان المصريان، اللذان تحدثا أيضا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن "المفاوضين الإسرائيليين تحدثوا عن نظام مراقبة عالي التقنية".
وأضافا أن "مصر لا تعارض ذلك، إذا دعمته الولايات المتحدة وتحملت تكلفته".
لكنّ "القاهرة الإخبارية" نقلت عن المصدر الرفيع المستوى، تأكيده أن هناك أطرافًا إسرائيلية تعمل من خلال بثّ شائعات حول ترتيبات أمنية جديدة مع مصر لمحاولة إخفاء إخفاقاتها بغزة.
وأضف أنه لا يزال هناك نقاط عالقة تتجاوز ما سبق الاتفاق عليه مع الوسطاء، وتعوق تحقيق تقدم في مفاوضات التهدئة بقطاع غزة.
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2024
نتنياهو يصر على بقاء إسرائيل في محور فيلادلفيا
11:58 GMT
كانت وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يُصر على بقاء بلاده في محور فيلادلفيا (صلاح الدين) الواقع على الحدود بين قطاع غزة ومصر.
ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مساء الجمعة، عن مكتب نتنياهو، نفيه ما تردد عن انسحاب الجيش الإسرائيلي من محور فيلادلفيا، مشددا على بقاء قواته في المحور ذاته.
وكانت مصر أكدت لكل الأطراف موقفها الثابت والقائم على عدم فتح معبر رفح ما بقيت السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني منه، وحملت الجانب الإسرائيلي مسؤولية النتائج المترتبة على هذا الإغلاق وتفاقم الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة.
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