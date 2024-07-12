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ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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29 د
مساحة حرة
التسويات بالعملات الوطنية داخل بريكس للتخلص من هيمنة الدولار
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رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
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الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240712/موسكو-لا-تغيير-في-السياسة-البريطانية-تجاه-روسيا-بعد-الانتخابات-1090740473.html
موسكو: لا تغيير في السياسة البريطانية تجاه روسيا بعد الانتخابات
موسكو: لا تغيير في السياسة البريطانية تجاه روسيا بعد الانتخابات
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن موسكو ليس لديها شك في استمرارية خط المواجهة المناهض لروسيا من قبل الحكومة البريطانية الجديدة بعد... 12.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-12T16:07+0000
2024-07-12T16:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
بريطانيا
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وأضافت زاخاروفا في تعليق منشور على موقع وزارة الخارجية، أن "الخطوات الأولى لرئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، والحكومة التي شكلها توضح أن حزب العمال لا ينوي الانحراف عن المسار الغربي العام الذي تمليه الولايات المتحدة تجاه روسيا".ووفقا لزاخاروفا فإنه "بعد مساءلتهم عن "جرائم حرب" والخط الذي لم يتغير بشأن دفع أوكرانيا على المسار الأوروبي الأطلسي، يستمر البحث عن سبل لمصادرة أصول الدولة الروسية "المجمدة" لتلبية احتياجات نظام كييف، ويتم الإعلان عن دفعات عسكرية جديدة".وبعبارة أخرى، ليس لدينا شك في استمرارية خط المواجهة المناهض لروسيا في ظل حكومة حزب العمال، وتقديم جميع أنواع المساعدة لنظام زيلينسكي، إلى جانب إظهار "القيادة" البريطانية في حشد المساعدات الخارجية لكييف ومواجهتها.وأجريت الانتخابات البرلمانية في بريطانيا في 4 يوليو/ تموز الجاري، وفاز حزب العمال بـ 412 مقعدا، ليضمن الأغلبية المطلقة في البرلمان ويطيح بالمحافظين الذين كانوا يحكمون سابقا.وفي اليوم التالي، أصبح زعيم حزب العمال كير ستارمر رسميًا رئيس الوزراء الثامن والخمسين لبريطانيا.
https://sarabic.ae/20240712/سو-34-روسية-تدمر-مدرعات-مموهة-تابعة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1090728121.html
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روسيا, بريطانيا
روسيا, بريطانيا

موسكو: لا تغيير في السياسة البريطانية تجاه روسيا بعد الانتخابات

16:07 GMT 12.07.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن موسكو ليس لديها شك في استمرارية خط المواجهة المناهض لروسيا من قبل الحكومة البريطانية الجديدة بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وأضافت زاخاروفا في تعليق منشور على موقع وزارة الخارجية، أن "الخطوات الأولى لرئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، والحكومة التي شكلها توضح أن حزب العمال لا ينوي الانحراف عن المسار الغربي العام الذي تمليه الولايات المتحدة تجاه روسيا".
ووفقا لزاخاروفا فإنه "بعد مساءلتهم عن "جرائم حرب" والخط الذي لم يتغير بشأن دفع أوكرانيا على المسار الأوروبي الأطلسي، يستمر البحث عن سبل لمصادرة أصول الدولة الروسية "المجمدة" لتلبية احتياجات نظام كييف، ويتم الإعلان عن دفعات عسكرية جديدة".
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10:25 GMT
وبعبارة أخرى، ليس لدينا شك في استمرارية خط المواجهة المناهض لروسيا في ظل حكومة حزب العمال، وتقديم جميع أنواع المساعدة لنظام زيلينسكي، إلى جانب إظهار "القيادة" البريطانية في حشد المساعدات الخارجية لكييف ومواجهتها.

وشددت المتحدثة على أن روسيا على الساحة الدولية ستظل بوضوح أولوية في السياسة الخارجية لحزب العمال، حتى لو كان ذلك على حساب الرفاه الاجتماعي والاقتصادي لبلدهم.

وأجريت الانتخابات البرلمانية في بريطانيا في 4 يوليو/ تموز الجاري، وفاز حزب العمال بـ 412 مقعدا، ليضمن الأغلبية المطلقة في البرلمان ويطيح بالمحافظين الذين كانوا يحكمون سابقا.
وفي اليوم التالي، أصبح زعيم حزب العمال كير ستارمر رسميًا رئيس الوزراء الثامن والخمسين لبريطانيا.
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