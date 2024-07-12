https://sarabic.ae/20240712/موسكو-لا-تغيير-في-السياسة-البريطانية-تجاه-روسيا-بعد-الانتخابات-1090740473.html

موسكو: لا تغيير في السياسة البريطانية تجاه روسيا بعد الانتخابات

موسكو: لا تغيير في السياسة البريطانية تجاه روسيا بعد الانتخابات

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن موسكو ليس لديها شك في استمرارية خط المواجهة المناهض لروسيا من قبل الحكومة البريطانية الجديدة بعد... 12.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-12T16:07+0000

2024-07-12T16:07+0000

2024-07-12T16:07+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

بريطانيا

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وأضافت زاخاروفا في تعليق منشور على موقع وزارة الخارجية، أن "الخطوات الأولى لرئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، والحكومة التي شكلها توضح أن حزب العمال لا ينوي الانحراف عن المسار الغربي العام الذي تمليه الولايات المتحدة تجاه روسيا".ووفقا لزاخاروفا فإنه "بعد مساءلتهم عن "جرائم حرب" والخط الذي لم يتغير بشأن دفع أوكرانيا على المسار الأوروبي الأطلسي، يستمر البحث عن سبل لمصادرة أصول الدولة الروسية "المجمدة" لتلبية احتياجات نظام كييف، ويتم الإعلان عن دفعات عسكرية جديدة".وبعبارة أخرى، ليس لدينا شك في استمرارية خط المواجهة المناهض لروسيا في ظل حكومة حزب العمال، وتقديم جميع أنواع المساعدة لنظام زيلينسكي، إلى جانب إظهار "القيادة" البريطانية في حشد المساعدات الخارجية لكييف ومواجهتها.وأجريت الانتخابات البرلمانية في بريطانيا في 4 يوليو/ تموز الجاري، وفاز حزب العمال بـ 412 مقعدا، ليضمن الأغلبية المطلقة في البرلمان ويطيح بالمحافظين الذين كانوا يحكمون سابقا.وفي اليوم التالي، أصبح زعيم حزب العمال كير ستارمر رسميًا رئيس الوزراء الثامن والخمسين لبريطانيا.

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