https://sarabic.ae/20240712/موسكو-لا-تغيير-في-السياسة-البريطانية-تجاه-روسيا-بعد-الانتخابات-1090740473.html
موسكو: لا تغيير في السياسة البريطانية تجاه روسيا بعد الانتخابات
موسكو: لا تغيير في السياسة البريطانية تجاه روسيا بعد الانتخابات
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن موسكو ليس لديها شك في استمرارية خط المواجهة المناهض لروسيا من قبل الحكومة البريطانية الجديدة بعد... 12.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-12T16:07+0000
2024-07-12T16:07+0000
2024-07-12T16:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
بريطانيا
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وأضافت زاخاروفا في تعليق منشور على موقع وزارة الخارجية، أن "الخطوات الأولى لرئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، والحكومة التي شكلها توضح أن حزب العمال لا ينوي الانحراف عن المسار الغربي العام الذي تمليه الولايات المتحدة تجاه روسيا".ووفقا لزاخاروفا فإنه "بعد مساءلتهم عن "جرائم حرب" والخط الذي لم يتغير بشأن دفع أوكرانيا على المسار الأوروبي الأطلسي، يستمر البحث عن سبل لمصادرة أصول الدولة الروسية "المجمدة" لتلبية احتياجات نظام كييف، ويتم الإعلان عن دفعات عسكرية جديدة".وبعبارة أخرى، ليس لدينا شك في استمرارية خط المواجهة المناهض لروسيا في ظل حكومة حزب العمال، وتقديم جميع أنواع المساعدة لنظام زيلينسكي، إلى جانب إظهار "القيادة" البريطانية في حشد المساعدات الخارجية لكييف ومواجهتها.وأجريت الانتخابات البرلمانية في بريطانيا في 4 يوليو/ تموز الجاري، وفاز حزب العمال بـ 412 مقعدا، ليضمن الأغلبية المطلقة في البرلمان ويطيح بالمحافظين الذين كانوا يحكمون سابقا.وفي اليوم التالي، أصبح زعيم حزب العمال كير ستارمر رسميًا رئيس الوزراء الثامن والخمسين لبريطانيا.
https://sarabic.ae/20240712/سو-34-روسية-تدمر-مدرعات-مموهة-تابعة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1090728121.html
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روسيا, بريطانيا
موسكو: لا تغيير في السياسة البريطانية تجاه روسيا بعد الانتخابات
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن موسكو ليس لديها شك في استمرارية خط المواجهة المناهض لروسيا من قبل الحكومة البريطانية الجديدة بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وأضافت زاخاروفا في تعليق منشور على موقع وزارة الخارجية، أن "الخطوات الأولى لرئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، والحكومة التي شكلها توضح أن حزب العمال لا ينوي الانحراف عن المسار الغربي العام الذي تمليه الولايات المتحدة تجاه روسيا".
ووفقا لزاخاروفا فإنه "بعد مساءلتهم عن "جرائم حرب" والخط الذي لم يتغير بشأن دفع أوكرانيا على المسار الأوروبي الأطلسي، يستمر البحث عن سبل لمصادرة أصول الدولة الروسية "المجمدة" لتلبية احتياجات نظام كييف، ويتم الإعلان عن دفعات عسكرية جديدة".
وبعبارة أخرى، ليس لدينا شك في استمرارية خط المواجهة المناهض لروسيا في ظل حكومة حزب العمال، وتقديم جميع أنواع المساعدة لنظام زيلينسكي، إلى جانب إظهار "القيادة" البريطانية في حشد المساعدات الخارجية لكييف ومواجهتها.
وشددت المتحدثة على أن روسيا على الساحة الدولية ستظل بوضوح أولوية في السياسة الخارجية لحزب العمال، حتى لو كان ذلك على حساب الرفاه الاجتماعي والاقتصادي لبلدهم.
وأجريت الانتخابات البرلمانية في بريطانيا في 4 يوليو/ تموز الجاري، وفاز حزب العمال بـ 412 مقعدا، ليضمن الأغلبية المطلقة في البرلمان ويطيح بالمحافظين الذين كانوا يحكمون سابقا.
وفي اليوم التالي، أصبح زعيم حزب العمال كير ستارمر رسميًا رئيس الوزراء الثامن والخمسين لبريطانيا.