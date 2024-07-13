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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240713/الدفاع-الروسية-تعلن-تكبيد-القوات-الأوكرانية-خسائر-بلغت-أكثر-من-2000-عسكري-على-عدة-محاور--1090751577.html
الدفاع الروسية تعلن تكبيد القوات الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 2000 عسكري على عدة محاور
الدفاع الروسية تعلن تكبيد القوات الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 2000 عسكري على عدة محاور
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تكبيد القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 2075 عسكريا أوكرانيا خلال عمليات القوات الروسية في نطاق العملية العسكرية... 13.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-13T12:31+0000
2024-07-13T12:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان صادر عن الوزارة حول نتائج العمليات أن "تجمع قوات (الشمال) نجح في ضرب القوة البشرية والمعدات للواء مشاة البحرية 34 وألوية الدفاع الأرضي 113 و125 و127 ولواء الحرس الوطني الثالث عشر في عدة بلدات وتكبيد العدو خسائر بنحو 205 قتلى".وفي سياق متصل، نجحت وحدات من مجموعة "الغرب" في تكبيد القوات الأوكرانية خسائر تصل إلى 590 عسكريا، وتمكنت قوات من مجموعة "الجنوب" من تكبيد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بما يصل إلى 680 عسكريا، فيما كبدت قوات مجموعة "المركز" العدو خسائر ما يصل إلى 355 عسكريًا.وأوضح البيان أن قوات من مجموعة "الشرق"، سيطرت على مواقع أكثر فائدة، كما فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 140 فردًا عسكريًا.وأضاف أن "قوات مجموعة "دنيبر"، هزمت تشكيلات لواء الهجوم الجبلي الميكانيكي 65 و128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء البحري 35 في عدة بلدات، كما أسفرت العمليات عن خسائر في القوات المسلحة الأوكرانية بما يصل إلى 105 عسكريين".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240713/إعلام-بسبب-تخلف-الناتو-عسكريا-الحلف-يرد-على-روسيا-1090750984.html
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الدفاع الروسية تعلن تكبيد القوات الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 2000 عسكري على عدة محاور

12:31 GMT 13.07.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تكبيد القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 2075 عسكريا أوكرانيا خلال عمليات القوات الروسية في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة حول نتائج العمليات أن "تجمع قوات (الشمال) نجح في ضرب القوة البشرية والمعدات للواء مشاة البحرية 34 وألوية الدفاع الأرضي 113 و125 و127 ولواء الحرس الوطني الثالث عشر في عدة بلدات وتكبيد العدو خسائر بنحو 205 قتلى".
وفي سياق متصل، نجحت وحدات من مجموعة "الغرب" في تكبيد القوات الأوكرانية خسائر تصل إلى 590 عسكريا، وتمكنت قوات من مجموعة "الجنوب" من تكبيد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بما يصل إلى 680 عسكريا، فيما كبدت قوات مجموعة "المركز" العدو خسائر ما يصل إلى 355 عسكريًا.
وأوضح البيان أن قوات من مجموعة "الشرق"، سيطرت على مواقع أكثر فائدة، كما فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 140 فردًا عسكريًا.
وأضاف أن "قوات مجموعة "دنيبر"، هزمت تشكيلات لواء الهجوم الجبلي الميكانيكي 65 و128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء البحري 35 في عدة بلدات، كما أسفرت العمليات عن خسائر في القوات المسلحة الأوكرانية بما يصل إلى 105 عسكريين".
دبابة من طراز ليوبارد 2أ4 تصل خلال مناورة عسكرية التنين-24، وهي جزء من مناورات المدافع الصامد 2024، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2024
إعلام: بسبب تخلف الناتو عسكريا.. الحلف يرد على روسيا
11:20 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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