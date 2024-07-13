https://sarabic.ae/20240713/المخابرات-الإيرانية-تعتقل-أحد-القادة-الرئيسيين-للهجوم-الإرهابي-في-كرمان-بداية-العام-الحالي--1090771010.html
المخابرات الإيرانية تعتقل أحد القادة الرئيسيين للهجوم الإرهابي في كرمان بداية العام الحالي
المخابرات الإيرانية تعتقل أحد القادة الرئيسيين للهجوم الإرهابي في كرمان بداية العام الحالي
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية عن اعتقال عبد الله كويت، أحد المنظمين والقادة الرئيسيين للهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة كرمان الإيرانية في يناير/ شباط من... 13.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-13T19:26+0000
2024-07-13T19:26+0000
2024-07-13T19:26+0000
العالم
إيران
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وأضافت الوزارة في بيان لها، أن "أحد أهم إنجازات (وزارة الاستخبارات) في الآونة الأخيرة هو اعتقال ونقل أحد المنظمين والقادة الرئيسيين للهجوم الإرهابي في كرمان، عبد الله الكويت، إلى أراضي الدولة".وأعلن رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية، جعفر ميعاد فر، أن حصيلة ضحايا الهجوم ارتفعت إلى 91 قتيلاً، في حين بلغ إجمالي عدد الضحايا شاملاً المصابين 368 شخصًا.وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول)، في وقت سابق، مسؤوليته عن الهجوم، فيما توعد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، من يقفون وراء هذا العمل الإرهابي بأنهم "سيتلقون ردًا شديدًا".
https://sarabic.ae/20240713/إيران-تقترح-تشكيل-شبكة-معلومات-خاصة-بمجموعة-بريكس-ما-أهدافها-1090759945.html
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العالم, إيران
المخابرات الإيرانية تعتقل أحد القادة الرئيسيين للهجوم الإرهابي في كرمان بداية العام الحالي
أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية عن اعتقال عبد الله كويت، أحد المنظمين والقادة الرئيسيين للهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة كرمان الإيرانية في يناير/ شباط من هذا العام، ونقله إلى إيران.
وأضافت الوزارة في بيان لها، أن "أحد أهم إنجازات (وزارة الاستخبارات) في الآونة الأخيرة هو اعتقال ونقل أحد المنظمين والقادة الرئيسيين للهجوم الإرهابي في كرمان، عبد الله الكويت، إلى أراضي الدولة".
وبحسب الوزارة، فإن المعلومات الواردة من المعتقل لعبت دورا مهما في كشف مؤامرات أخرى، فضلا عن التعرف على منظميها ومخابئهم.
ووقع تفجيران يوم 3 يناير/ كانون الثاني العام الحالي، قرب مرقد الجنرال قاسم سليماني، في محافظة كرمان، في الذكرى الرابعة لاغتياله.
وأعلن رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية، جعفر ميعاد فر، أن حصيلة ضحايا الهجوم ارتفعت إلى 91 قتيلاً، في حين بلغ إجمالي عدد الضحايا شاملاً المصابين 368 شخصًا.
وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي
(المحظور في روسيا وعدة دول)، في وقت سابق، مسؤوليته عن الهجوم، فيما توعد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، من يقفون وراء هذا العمل الإرهابي بأنهم "سيتلقون ردًا شديدًا".