https://sarabic.ae/20240713/تركيا-تصريحات-وزير-خارجية-إسرائيل-حافلة-بعدم-الاحترام-والأكاذيب-والافتراءات-1090754123.html
تركيا: تصريحات وزير خارجية إسرائيل حافلة بعدم الاحترام والأكاذيب والافتراءات
تركيا: تصريحات وزير خارجية إسرائيل حافلة بعدم الاحترام والأكاذيب والافتراءات
سبوتنيك عربي
نددت وزارة الخارجية التركية بتصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بشأن أنقرة. 13.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-13T13:32+0000
2024-07-13T13:32+0000
2024-07-13T13:32+0000
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وكتب كاتس عبر منصة "إكس": "أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في قمة "الناتو" إنه لن يسمح لحلف شمال الأطلسي بالتعاون مع إسرائيل".وتابع كاتس: "دولة مثل تركيا، التي تدعم القتلة والمغتصبين من حركة "حماس" الفلسطينية ومحور الشر الإيراني، لا ينبغي لها أن تكون عضوا في حلف شمال الأطلسي".وكتبت وزارة الخارجية التركية في بيان لها، أمس الجمعة: "يواصل وزير الخارجية الإسرائيلي الإدلاء بتصريحات مليئة بعدم الاحترام والأكاذيب والافتراءات، ولن نسمح لمثل هذه التصريحات بتغيير جدول الأعمال الحقيقي في منطقتنا".وأضافت: "تحاول الحكومة الإسرائيلية إطالة أمد بقائها في السلطة من خلال قتل الفلسطينيين الأبرياء، وإثارة الاضطرابات، وعدم الاستقرار في منطقتنا".وناشدت الحكومة الإسرائيلية "بالوقف الفوري للمذبحة في غزة، وأن توافق على وقف دائم لإطلاق النار".وختمت وزارة الخارجية التركية بيانها بالتشديد على أن "تركيا ستواصل الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني".
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أخبار تركيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الناتو, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, طوفان الأقصى, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم
أخبار تركيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الناتو, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, طوفان الأقصى, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم
تركيا: تصريحات وزير خارجية إسرائيل حافلة بعدم الاحترام والأكاذيب والافتراءات
نددت وزارة الخارجية التركية بتصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بشأن أنقرة.
وكتب كاتس عبر منصة "إكس": "أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في قمة "الناتو" إنه لن يسمح لحلف شمال الأطلسي بالتعاون مع إسرائيل".
وتابع كاتس: "دولة مثل تركيا، التي تدعم القتلة والمغتصبين من حركة "حماس" الفلسطينية ومحور الشر الإيراني، لا ينبغي لها أن تكون عضوا في حلف شمال الأطلسي".
وكتبت وزارة الخارجية التركية في بيان
لها، أمس الجمعة: "يواصل وزير الخارجية الإسرائيلي الإدلاء بتصريحات مليئة بعدم الاحترام والأكاذيب والافتراءات، ولن نسمح لمثل هذه التصريحات بتغيير جدول الأعمال الحقيقي في منطقتنا".
وأضافت: "تحاول الحكومة الإسرائيلية إطالة أمد بقائها في السلطة من خلال قتل الفلسطينيين الأبرياء، وإثارة الاضطرابات، وعدم الاستقرار في منطقتنا".
وناشدت الحكومة الإسرائيلية "بالوقف الفوري للمذبحة في غزة، وأن توافق على وقف دائم لإطلاق النار".
وختمت وزارة الخارجية التركية بيانها بالتشديد على أن "تركيا ستواصل الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني".