https://sarabic.ae/20240713/لوكاشينكو-يعلن-أن-أوكرانيا-سحبت-قواتها-من-الحدود-مع-بيلاروسيا-وردت-القوات-البيلاروسية-بالمثل-1090767421.html
لوكاشينكو يعلن أن أوكرانيا سحبت قواتها من الحدود مع بيلاروسيا وردت القوات البيلاروسية بالمثل
لوكاشينكو يعلن أن أوكرانيا سحبت قواتها من الحدود مع بيلاروسيا وردت القوات البيلاروسية بالمثل
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام بيلاروسية، اليوم السبت، أن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، أعلن انتهاء التوتر على الحدود مع أوكرانيا، وأمر بسحب القوات البيلاروسية من الحدود... 13.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-13T16:54+0000
2024-07-13T16:54+0000
2024-07-13T16:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وأضافت وكالة "بيلتا" الحكومية نقلا عن الرئيس البيلاروسي، أنه "بعد عملنا المحدد والمطلوب، سحب الأوكرانيون قواتهم المسلحة والقوات الإضافية، التي نقلوها (سابقًا) إلى حدودنا، وانسحبوا عمومًا من المنطقة الحدودية البيلاروسية الأوكرانية".وتابع لوكاشينكو: "في الوقت الحالي ليس لدينا أي تعقيدات مع الأوكرانيين، وآمل ألا يكون هناك أي تعقيدات".وأشار لوكاشينكو إلى أنه يعلن عزمه مناقشة الخطوات المستقبلية بشأن أوكرانيا مع الرئيس بوتين.وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم الاثنين 1 يوليو/ تموز الجاري، أن التصريحات المتعلقة بحشد أوكرانيا لقواتها على الحدود البيلاروسية مدعاة للقلق بالنسبة لموسكو أيضًا.وقال بيسكوف للصحفيين: "بيلاروسيا هي دولة الاتحاد (روسيا وبيلاروسيا)، ولدينا أشكال خاصة للحوار من خلال جميع الهيئات ذات الصلة، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات، ووزارتا الدفاع في اتصال شراكة مستمرة. لذلك، بالطبع، هذه أسباب تدعو للقلق ليس فقط بالنسبة لمينسك، ولكن أيضا لموسكو، لأننا بالفعل حلفاء وشركاء".وفي سياق متصل، شدد بيسكوف على أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال مرارًا وتكرارًا إن روسيا منفتحة على أي اتصال، أي حوار، من أجل تحقيق الأهداف التي حددتها روسيا لنفسها.وأضاف بيسكوف قائلا: "لقد قال مرات عديدة إننا نبقي على هذا الانفتاح والرئيس كذلك قال ذلك مرات عديدة".
https://sarabic.ae/20240703/لوكاشينكو-مستوى-القدرة-الدفاعية-لدولة-الاتحاد-أقوى-من-أي-وقت-مضى--1090407441.html
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
لوكاشينكو يعلن أن أوكرانيا سحبت قواتها من الحدود مع بيلاروسيا وردت القوات البيلاروسية بالمثل
ذكرت وسائل إعلام بيلاروسية، اليوم السبت، أن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، أعلن انتهاء التوتر على الحدود مع أوكرانيا، وأمر بسحب القوات البيلاروسية من الحدود إلى أماكن انتشارها الدائمة.
وأضافت وكالة "بيلتا" الحكومية نقلا عن الرئيس البيلاروسي، أنه "بعد عملنا المحدد والمطلوب، سحب الأوكرانيون قواتهم المسلحة والقوات الإضافية، التي نقلوها (سابقًا) إلى حدودنا، وانسحبوا عمومًا من المنطقة الحدودية البيلاروسية الأوكرانية".
وتابع لوكاشينكو: "في الوقت الحالي ليس لدينا أي تعقيدات مع الأوكرانيين، وآمل ألا يكون هناك أي تعقيدات".
وبحسب الوكالة، فإن "لوكاشينكو أمر بسحب القوات من الحدود الجنوبية إلى أماكن انتشارها الدائم".
وأشار لوكاشينكو إلى أنه يعلن عزمه مناقشة الخطوات المستقبلية بشأن أوكرانيا مع الرئيس بوتين.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم الاثنين 1 يوليو/ تموز الجاري، أن التصريحات المتعلقة بحشد أوكرانيا لقواتها على الحدود البيلاروسية مدعاة للقلق بالنسبة لموسكو أيضًا.
وقال بيسكوف للصحفيين: "بيلاروسيا هي دولة الاتحاد (روسيا وبيلاروسيا)، ولدينا أشكال خاصة للحوار من خلال جميع الهيئات ذات الصلة، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات، ووزارتا الدفاع في اتصال شراكة مستمرة. لذلك، بالطبع، هذه أسباب تدعو للقلق ليس فقط بالنسبة لمينسك، ولكن أيضا لموسكو، لأننا بالفعل حلفاء وشركاء".
وفي سياق متصل، شدد بيسكوف على أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال مرارًا وتكرارًا إن روسيا منفتحة على أي اتصال، أي حوار، من أجل تحقيق الأهداف التي حددتها روسيا لنفسها.
وأضاف بيسكوف قائلا: "لقد قال مرات عديدة إننا نبقي على هذا الانفتاح والرئيس كذلك قال ذلك مرات عديدة".