https://sarabic.ae/20240713/مراسل-سبوتنيك-هجوم-إرهابي-بالقذائف-الصاروخية-على-قيادة-الشرطة-بمدينة-السويداء-جنوبي-سوريا-1090774292.html
مراسل سبوتنيك: هجوم إرهابي بالقذائف الصاروخية على قيادة الشرطة بمدينة السويداء جنوبي سوريا
مراسل سبوتنيك: هجوم إرهابي بالقذائف الصاروخية على قيادة الشرطة بمدينة السويداء جنوبي سوريا
سبوتنيك عربي
شنت مجموعة إرهابية مسلحة، ليل السبت/الأحد هجوما صاروخيا على مقر قيادة الشرطة في مدينة السويداء جنوب سوريا. 13.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-13T23:23+0000
2024-07-13T23:23+0000
2024-07-13T23:43+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" في السويداء، أن أصوات انفجارات سمع دويها بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على دمشق، تبين أنها ناجمة عن هجوم إرهابي بالقذائف الصاروخية على مقر قيادة الشرطة، وسط مدينة السويداء، قرب الحدود مع الأردن.وأوضح المراسل أن المجموعة الإرهابية استخدمت في هجومها على مقر الشرطة القذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة والخفيفة.ولم تتوافر معلومات حتى اللحظة عن الضحايا المحتملين جراء الهجوم.
https://sarabic.ae/20240713/مراسل-سبوتنيك-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لأهداف-معادية-في-محيط-دمشق--عاجل-1090774023.html
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أخبار سوريا اليوم, قصف صاروخي, العالم العربي, الشرطة السورية, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, قصف صاروخي, العالم العربي, الشرطة السورية, حصري, تقارير سبوتنيك
مراسل سبوتنيك: هجوم إرهابي بالقذائف الصاروخية على قيادة الشرطة بمدينة السويداء جنوبي سوريا
23:23 GMT 13.07.2024 (تم التحديث: 23:43 GMT 13.07.2024)
حصري
شنت مجموعة إرهابية مسلحة، ليل السبت/الأحد هجوما صاروخيا على مقر قيادة الشرطة في مدينة السويداء جنوب سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك" في السويداء، أن أصوات انفجارات سمع دويها
بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على دمشق، تبين أنها ناجمة عن هجوم إرهابي بالقذائف الصاروخية على مقر قيادة الشرطة، وسط مدينة السويداء، قرب الحدود مع الأردن.
وأوضح المراسل أن المجموعة الإرهابية استخدمت في هجومها على مقر الشرطة القذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة والخفيفة.
ولم تتوافر معلومات حتى اللحظة عن الضحايا المحتملين جراء الهجوم.