https://sarabic.ae/20240713/مسؤول-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-تراقب-باستمرار-الوضع-على-الحدود-البيلاروسية-الأوكرانية-1090745375.html
مسؤول: منظمة معاهدة الأمن الجماعي تراقب باستمرار الوضع على الحدود البيلاروسية الأوكرانية
مسؤول: منظمة معاهدة الأمن الجماعي تراقب باستمرار الوضع على الحدود البيلاروسية الأوكرانية
سبوتنيك عربي
صرح ممثل روسيا الدائم لدى منظمة معاهدة الأمن الجماعي، فيكتور فاسيلييف، اليوم السبت، بأن مسألة تعديل ميزانية منظمة معاهدة الأمن الجماعي، بسبب امتناع أرمينيا عن... 13.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-13T02:55+0000
2024-07-13T02:55+0000
2024-07-13T02:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الأمن الجماعي
أرمينيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال فاسيلييف في حديث لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال ما إذا كان مصير ميزانية المنظمة قيد المناقشة فيما يتعلق بقرار يريفان تجميد مساهمتها: "إذا أخذنا موازنة هذا العام 2024 فهذا الموضوع قد تم الاتفاق عليه".وأوضح أن التوصيات تم التوقيع عليها بشكل روتيني من قبل قادة الدول.وأشار فاسيلييف أيضاً إلى أن " تصريحات الجانب الأرمني بعدم دفع مساهمته هذا العام غير عادية".هذا وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلامية، أن السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية الأرمنية آني باداليان، أفاد بأن يريفان قررت الامتناع عن المشاركة في تمويل المنظمة هذا العام.ولفت إلى أن أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي تراقب باستمرار الوضع على الحدود بين أوكرانيا وبيلاروسيا.وقال فاسيلييف: "بطبيعة الحال، تتم مراقبة الوضع على الحدود باستمرار، لكن هذا سؤال يخص زملائنا العسكريين".وأشار إلى أن لدى منظمة معاهدة الأمن الجماعي مقر عمل مشترك، يدير مركزًا للاستجابة للأزمات، ويراقب الوضع..
https://sarabic.ae/20240703/لوكاشينكو-مستوى-القدرة-الدفاعية-لدولة-الاتحاد-أقوى-من-أي-وقت-مضى--1090407441.html
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روسيا, الأمن الجماعي, أرمينيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, الأمن الجماعي, أرمينيا, أخبار أوكرانيا
مسؤول: منظمة معاهدة الأمن الجماعي تراقب باستمرار الوضع على الحدود البيلاروسية الأوكرانية
صرح ممثل روسيا الدائم لدى منظمة معاهدة الأمن الجماعي، فيكتور فاسيلييف، اليوم السبت، بأن مسألة تعديل ميزانية منظمة معاهدة الأمن الجماعي، بسبب امتناع أرمينيا عن دفع مساهمتها في المنظمة تم الاتفاق عليها داخل المنظمة.
موسكو - سبوتنيك. وقال فاسيلييف في حديث لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال ما إذا كان مصير ميزانية المنظمة قيد المناقشة فيما يتعلق بقرار يريفان تجميد مساهمتها: "إذا أخذنا موازنة هذا العام 2024
فهذا الموضوع قد تم الاتفاق عليه".
وأضاف الممثل الدائم: أنه "في اجتماعات المجلس الدائم وفي إطار اجتماعات الهيئات التشريعية الثلاث لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في ألماتا تم بالفعل اعتماد توصيات لتعديل ميزانية المنظمة لهذا العام".
وأوضح أن التوصيات تم التوقيع عليها بشكل روتيني من قبل قادة الدول.
وأشار فاسيلييف أيضاً إلى أن " تصريحات الجانب الأرمني بعدم دفع مساهمته هذا العام غير عادية".
هذا وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلامية، أن السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية الأرمنية آني باداليان، أفاد بأن يريفان قررت الامتناع عن المشاركة في تمويل المنظمة هذا العام.
ولفت إلى أن أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي تراقب باستمرار الوضع على الحدود بين أوكرانيا وبيلاروسيا.
وقال فاسيلييف: "بطبيعة الحال، تتم مراقبة الوضع على الحدود باستمرار، لكن هذا سؤال يخص زملائنا العسكريين".
وأشار إلى أن لدى منظمة معاهدة الأمن الجماعي مقر عمل مشترك، يدير مركزًا للاستجابة للأزمات، ويراقب الوضع..