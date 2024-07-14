https://sarabic.ae/20240714/إصابة-شخصين-في-حالة-خطيرة-إثر-عملية-دهس-قرب-مدينة-الرملة-وسط-إسرائيل-صور-وفيديو-1090784406.html
إصابة شخصين في حالة خطيرة إثر عملية دهس قرب مدينة الرملة وسط إسرائيل.. صور وفيديو
إصابة شخصين في حالة خطيرة إثر عملية دهس قرب مدينة الرملة وسط إسرائيل.. صور وفيديو
سبوتنيك عربي
أفادت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، بوقوع حادث دهس وإطلاق نار، قرب مدينة الرملة في وسط إسرائيل، وفقا لتحقيق أولي. 14.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-14T11:21+0000
2024-07-14T11:21+0000
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وقال مسؤولون طبيون إن 4 أشخاص على الأقل أصيبوا في الهجوم.وقالت مستشفى "آساف هروفيه"، إن شخصين يخضعان للعلاج وهما في حالة خطيرة، وشخص في حالة متوسطة، وشخص رابع أصيب بجروح طفيفة، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأضافت الصحيفة أن الشرطة الإسرائيلية، حددت هوية منفذ الهجوم الإرهابي، بأنه فلسطيني من القدس الشرقية، وتم إطلاق النار عليه.
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إصابة شخصين في حالة خطيرة إثر عملية دهس قرب مدينة الرملة وسط إسرائيل.. صور وفيديو
أفادت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، بوقوع حادث دهس وإطلاق نار، قرب مدينة الرملة في وسط إسرائيل، وفقا لتحقيق أولي.
وقال مسؤولون طبيون إن 4 أشخاص على الأقل أصيبوا في الهجوم.
وقالت مستشفى "آساف هروفيه"، إن شخصين يخضعان للعلاج وهما في حالة خطيرة، وشخص في حالة متوسطة، وشخص رابع أصيب بجروح طفيفة، وفقا لصحيفة
"تايمز أوف إسرائيل".
وأضافت الصحيفة أن الشرطة الإسرائيلية، حددت هوية منفذ الهجوم الإرهابي، بأنه فلسطيني من القدس الشرقية، وتم إطلاق النار عليه.