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إصابة شخصين في حالة خطيرة إثر عملية دهس قرب مدينة الرملة وسط إسرائيل.. صور وفيديو
إصابة شخصين في حالة خطيرة إثر عملية دهس قرب مدينة الرملة وسط إسرائيل.. صور وفيديو
سبوتنيك عربي
أفادت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، بوقوع حادث دهس وإطلاق نار، قرب مدينة الرملة في وسط إسرائيل، وفقا لتحقيق أولي. 14.07.2024, سبوتنيك عربي
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وقال مسؤولون طبيون إن 4 أشخاص على الأقل أصيبوا في الهجوم.وقالت مستشفى "آساف هروفيه"، إن شخصين يخضعان للعلاج وهما في حالة خطيرة، وشخص في حالة متوسطة، وشخص رابع أصيب بجروح طفيفة، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأضافت الصحيفة أن الشرطة الإسرائيلية، حددت هوية منفذ الهجوم الإرهابي، بأنه فلسطيني من القدس الشرقية، وتم إطلاق النار عليه.
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إصابة شخصين في حالة خطيرة إثر عملية دهس قرب مدينة الرملة وسط إسرائيل.. صور وفيديو

11:21 GMT 14.07.2024
© Sputnik . I. Nosov / الانتقال إلى بنك الصورمدينة تل أبيب
مدينة تل أبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2024
مدينة تل أبيب
© Sputnik . I. Nosov
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تابعنا عبر
أفادت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، بوقوع حادث دهس وإطلاق نار، قرب مدينة الرملة في وسط إسرائيل، وفقا لتحقيق أولي.
وقال مسؤولون طبيون إن 4 أشخاص على الأقل أصيبوا في الهجوم.
وقالت مستشفى "آساف هروفيه"، إن شخصين يخضعان للعلاج وهما في حالة خطيرة، وشخص في حالة متوسطة، وشخص رابع أصيب بجروح طفيفة، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأضافت الصحيفة أن الشرطة الإسرائيلية، حددت هوية منفذ الهجوم الإرهابي، بأنه فلسطيني من القدس الشرقية، وتم إطلاق النار عليه.
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