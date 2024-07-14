https://sarabic.ae/20240714/إعلام-أمريكي-يشير-إلى-خيبة-أمل-شديدة-تصيب-زيلينسكي-بعد-لقائه-مع-بايدن-1090788682.html
إعلام أمريكي يشير إلى "خيبة أمل شديدة" تصيب زيلينسكي بعد لقائه مع بايدن
إعلام أمريكي يشير إلى "خيبة أمل شديدة" تصيب زيلينسكي بعد لقائه مع بايدن
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة أمريكية، اليوم الأحد، أن فلاديمير زيلينسكي، أصيب بخيبة أمل شديدة بسبب لقائه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن. 14.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-14T14:41+0000
2024-07-14T14:41+0000
2024-07-14T14:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأضافت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أنه "وفقًا لمصدر مطلع على الوضع، شعر زيلينسكي ورئيس مكتبه، أندريه إرماك، بخيبة أمل شديدة بعد المفاوضات".وكان هناك ثلاثة مواضيع كبيرة على جدول الأعمال: تعزيز دور الكتلة في تنسيق وتمويل المساعدة العسكرية لأوكرانيا، وتعزيز الدفاع الجماعي والردع لمواجهة روسيا، فضلا عن توسيع الشراكات مع الدول الآسيوية على خلفية المواجهة المتزايدة بين الغرب والصين.وصرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ للصحفيين في القمة، أن الحلف لا يرى حاليا "تهديدا عسكريا مباشرا" من موسكو.
https://sarabic.ae/20240714/ضابط-أمريكي-يكشف-عن-مصير-أوكرانيا-بعد-انتهاء-الصراع-1090787909.html
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إعلام أمريكي يشير إلى "خيبة أمل شديدة" تصيب زيلينسكي بعد لقائه مع بايدن
أفادت صحيفة أمريكية، اليوم الأحد، أن فلاديمير زيلينسكي، أصيب بخيبة أمل شديدة بسبب لقائه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن.
وأضافت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أنه "وفقًا لمصدر مطلع على الوضع، شعر زيلينسكي ورئيس مكتبه، أندريه إرماك، بخيبة أمل شديدة بعد المفاوضات".
كما أشار الصحفيون، في ختام قمة الناتو في واشنطن، ناقش السياسي الأوكراني والزعيم الأمريكي مسألة رفع الحظر عن الضربات في جميع أنحاء روسيا، لكن نتيجة هذه المحادثات لم تكن مرضية لزيلينسكي، حيث لم يكن الحظر كذلك مرفوع.
وانعقدت قمة الذكرى السنوية لحلف شمال الأطلسي في واشنطن في الفترة من 9 إلى 11 يوليو/ تموز الجاري، تكريما للذكرى الخامسة والسبعين لتوقيع حلف شمال الأطلسي في عام 1949.
وكان هناك ثلاثة مواضيع كبيرة على جدول الأعمال: تعزيز دور الكتلة في تنسيق وتمويل المساعدة العسكرية لأوكرانيا، وتعزيز الدفاع الجماعي والردع لمواجهة روسيا، فضلا عن توسيع الشراكات مع الدول الآسيوية على خلفية المواجهة المتزايدة بين الغرب والصين.
وصرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ للصحفيين في القمة، أن الحلف لا يرى حاليا "تهديدا عسكريا مباشرا" من موسكو.