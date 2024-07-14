إعلام أمريكي يشير إلى "خيبة أمل شديدة" تصيب زيلينسكي بعد لقائه مع بايدن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم عبر الأديان والثقافات
08:18 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
وزير الصناعة الروسي: لدينا مشاريع جديدة مع الإمارات والعقوبات لا تؤثر على شراكتنا
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الرسائل من وراء المناورات العسكرية الروسية الصينية؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الانفجارات الشمسية الغامضة والأوزون وبلوغ الصفر المطلق
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يصر على السيطرة على محور فلادلفيا، و موافقة مبدئية على مبادرة بغداد لعقد لقاء بين الأسد وأردوغان
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:18 GMT
41 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما الرسائل من وراء المناورات العسكرية الروسية الصينية؟
09:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:03 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:19 GMT
11 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
قوانين الاقتصاد
وزير الصناعة الروسي: لدينا مشاريع جديدة مع الإمارات والعقوبات لا تؤثر على شراكتنا
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الانفجارات الشمسية الغامضة والأوزون وبلوغ الصفر المطلق
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب ينجو من محاولة اغتيال وبايدن يتصل به، رئيس الموساد على رأس وفد في الدوحة للتفاوض بشأن غزة
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240714/إعلام-أمريكي-يشير-إلى-خيبة-أمل-شديدة-تصيب-زيلينسكي-بعد-لقائه-مع-بايدن-1090788682.html
إعلام أمريكي يشير إلى "خيبة أمل شديدة" تصيب زيلينسكي بعد لقائه مع بايدن
إعلام أمريكي يشير إلى "خيبة أمل شديدة" تصيب زيلينسكي بعد لقائه مع بايدن
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة أمريكية، اليوم الأحد، أن فلاديمير زيلينسكي، أصيب بخيبة أمل شديدة بسبب لقائه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن. 14.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-14T14:41+0000
2024-07-14T14:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/14/1073764534_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7dcf7bf0ac1784cfa2e3969b4d23d200.jpg
وأضافت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أنه "وفقًا لمصدر مطلع على الوضع، شعر زيلينسكي ورئيس مكتبه، أندريه إرماك، بخيبة أمل شديدة بعد المفاوضات".وكان هناك ثلاثة مواضيع كبيرة على جدول الأعمال: تعزيز دور الكتلة في تنسيق وتمويل المساعدة العسكرية لأوكرانيا، وتعزيز الدفاع الجماعي والردع لمواجهة روسيا، فضلا عن توسيع الشراكات مع الدول الآسيوية على خلفية المواجهة المتزايدة بين الغرب والصين.وصرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ للصحفيين في القمة، أن الحلف لا يرى حاليا "تهديدا عسكريا مباشرا" من موسكو.
https://sarabic.ae/20240714/ضابط-أمريكي-يكشف-عن-مصير-أوكرانيا-بعد-انتهاء-الصراع-1090787909.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/14/1073764534_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b31b22920510ebb9e947cc96fd554593.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

إعلام أمريكي يشير إلى "خيبة أمل شديدة" تصيب زيلينسكي بعد لقائه مع بايدن

14:41 GMT 14.07.2024
© AP Photo / Evan Vucciزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
أفادت صحيفة أمريكية، اليوم الأحد، أن فلاديمير زيلينسكي، أصيب بخيبة أمل شديدة بسبب لقائه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن.
وأضافت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أنه "وفقًا لمصدر مطلع على الوضع، شعر زيلينسكي ورئيس مكتبه، أندريه إرماك، بخيبة أمل شديدة بعد المفاوضات".
كما أشار الصحفيون، في ختام قمة الناتو في واشنطن، ناقش السياسي الأوكراني والزعيم الأمريكي مسألة رفع الحظر عن الضربات في جميع أنحاء روسيا، لكن نتيجة هذه المحادثات لم تكن مرضية لزيلينسكي، حيث لم يكن الحظر كذلك مرفوع.
جنود أوكرانيون يرفعون علمهم الوطني فوق نعش رفيقهم، خلال جنازته في بوتشا، ضواحي كييف، أوكرانيا ، 23 ديسمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط أمريكي يكشف عن مصير أوكرانيا بعد انتهاء الصراع
13:33 GMT
وانعقدت قمة الذكرى السنوية لحلف شمال الأطلسي في واشنطن في الفترة من 9 إلى 11 يوليو/ تموز الجاري، تكريما للذكرى الخامسة والسبعين لتوقيع حلف شمال الأطلسي في عام 1949.
وكان هناك ثلاثة مواضيع كبيرة على جدول الأعمال: تعزيز دور الكتلة في تنسيق وتمويل المساعدة العسكرية لأوكرانيا، وتعزيز الدفاع الجماعي والردع لمواجهة روسيا، فضلا عن توسيع الشراكات مع الدول الآسيوية على خلفية المواجهة المتزايدة بين الغرب والصين.
وصرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ للصحفيين في القمة، أن الحلف لا يرى حاليا "تهديدا عسكريا مباشرا" من موسكو.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... حماس تنفي تقارير تجميد المفاوضات مع إسرائيل13:23 GMTВоеннослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала