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مساحة حرة
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ما الرسائل من وراء المناورات العسكرية الروسية الصينية؟
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الانفجارات الشمسية الغامضة والأوزون وبلوغ الصفر المطلق
16:34 GMT
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عالم سبوتنيك
نتنياهو يصر على السيطرة على محور فلادلفيا، و موافقة مبدئية على مبادرة بغداد لعقد لقاء بين الأسد وأردوغان
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أمساليوم
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240714/ضابط-أمريكي-يكشف-عن-مصير-أوكرانيا-بعد-انتهاء-الصراع-1090787909.html
ضابط أمريكي يكشف عن مصير أوكرانيا بعد انتهاء الصراع
ضابط أمريكي يكشف عن مصير أوكرانيا بعد انتهاء الصراع
سبوتنيك عربي
كشف الضابط والمحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، عن مصير أوكرانيا بعد انتهاء الصراع. 14.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-14T13:33+0000
2024-07-14T13:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال جونسون خلال مقابلة خاصة مع برنامج "Dialogue Works" على منصة يوتيوب، إن "أوكرانيا ستفقد إمكانية الوصول إلى البحر الأسود وستفقد جزءًا كبيرًا من سكانها بسبب الصراع".وتابع جونسون بالقول: "أعتقد أنهم سينقطعون عن البحر الأسود، وسيفقدون إمكانية الوصول إلى البحر، وسيكون عدد السكان أقل من 20 مليوناً، وربما نحو 15 مليوناً، ولن يتعافون بعد ذلك بأي حال من الأحوال؟".وشدد الخبير على أن أوكرانيا تواجه مستقبلاً قاتماً إلى حد ما، فسوف تدمر البلاد بالكامل عندما يطالب حلفاؤها الغربيون بسداد ديون المساعدة التي قدموها.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240713/إعلام-أوكرانيا-تتلقى-أنباء-سلبية-عن-عضويتها-المستقبلية-في-الحلف-بعد-قمة-الناتو-1090748761.html
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العالم
العالم

ضابط أمريكي يكشف عن مصير أوكرانيا بعد انتهاء الصراع

13:33 GMT 14.07.2024
© AP Photo / Felipe Danaجنود أوكرانيون يرفعون علمهم الوطني فوق نعش رفيقهم، خلال جنازته في بوتشا، ضواحي كييف، أوكرانيا ، 23 ديسمبر 2022.
جنود أوكرانيون يرفعون علمهم الوطني فوق نعش رفيقهم، خلال جنازته في بوتشا، ضواحي كييف، أوكرانيا ، 23 ديسمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Felipe Dana
تابعنا عبر
كشف الضابط والمحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، عن مصير أوكرانيا بعد انتهاء الصراع.
وقال جونسون خلال مقابلة خاصة مع برنامج "Dialogue Works" على منصة يوتيوب، إن "أوكرانيا ستفقد إمكانية الوصول إلى البحر الأسود وستفقد جزءًا كبيرًا من سكانها بسبب الصراع".
وتابع جونسون بالقول: "أعتقد أنهم سينقطعون عن البحر الأسود، وسيفقدون إمكانية الوصول إلى البحر، وسيكون عدد السكان أقل من 20 مليوناً، وربما نحو 15 مليوناً، ولن يتعافون بعد ذلك بأي حال من الأحوال؟".
وشدد الخبير على أن أوكرانيا تواجه مستقبلاً قاتماً إلى حد ما، فسوف تدمر البلاد بالكامل عندما يطالب حلفاؤها الغربيون بسداد ديون المساعدة التي قدموها.
أعلام أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2024
إعلام: أوكرانيا تتلقى أنباء سلبية عن عضويتها المستقبلية في الحلف بعد قمة الناتو
أمس, 08:39 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... حماس تنفي تقارير تجميد المفاوضات مع إسرائيل13:23 GMTВоеннослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:15 GMT
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