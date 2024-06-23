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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240623/ضابط-أمريكي-يتحدث-عن-خسائر-ضخمة-في-صفوف-القوات-الأوكرانية-1090101348.html
ضابط أمريكي يتحدث عن خسائر ضخمة في صفوف القوات الأوكرانية
ضابط أمريكي يتحدث عن خسائر ضخمة في صفوف القوات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفاد لاري جونسون، الضابط والمحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، بأن القوات المسلحة الأوكرانية في الجبهة تعاني من خسائر كارثية، يمكن مقارنتها... 23.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-23T13:05+0000
2024-06-23T13:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال جونسون في مقابلة مع قناة "Dialogue Works":"القوات الروسية منخرطة الآن في استنزاف القوات الأوكرانية، وهذه العملية تتسارع وتيرتها".وأشار جونسون إلى أن الموارد التي ترسلها الدول الغربية إلى أوكرانيا محدودة أيضًا.وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف إن أوكرانيا فقدت أكثر من 35 ألف عسكري وأكثر من 2.7 ألف قطعة سلاح في شهر مايو وحده. وأشار أيضًا إلى أن الدول الغربية، من خلال تزويد كييف بالأسلحة، ونقل البيانات الاستخباراتية، وتدريب الجنود الأوكرانيين، تعمل على إطالة أمد الصراع المسلح.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240623/إعلام-بريطاني-يكشف-عن-الوقائع-الضاغطة-على-أوكرانيا-لإنهاء-الصراع-1090098784.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

ضابط أمريكي يتحدث عن خسائر ضخمة في صفوف القوات الأوكرانية

13:05 GMT 23.06.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyجندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا
جندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
أفاد لاري جونسون، الضابط والمحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، بأن القوات المسلحة الأوكرانية في الجبهة تعاني من خسائر كارثية، يمكن مقارنتها بخسارة لواء كامل من الجنود يوميًا.
وقال جونسون في مقابلة مع قناة "Dialogue Works":"القوات الروسية منخرطة الآن في استنزاف القوات الأوكرانية، وهذه العملية تتسارع وتيرتها".

وأضاف: "يفقد الجيش الأوكراني نحو ألفي شخص يوميًا - أي لواء كامل! لن تتمكن أوكرانيا ببساطة من الصمود لفترة طويلة، فهي لا تملك إمدادات غير محدودة من الأشخاص المدربين".

وأشار جونسون إلى أن الموارد التي ترسلها الدول الغربية إلى أوكرانيا محدودة أيضًا.

وأوضح أن "الولايات المتحدة ولا بريطانيا ولا فرنسا لا يمتلكون ترسانات ضخمة من المعدات العسكرية. إنهم يستهلكون مخزونهم بسرعة كبيرة لدرجة أن كبار المسؤولين العسكريين في الدول الثلاث يعربون عن قلقهم من أنهم أعطوا الكثير (لأوكرانيا) والآن لم يتبق لديهم شيء لأنفسهم".

أفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات المركز التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام بريطاني يكشف عن الوقائع الضاغطة على أوكرانيا لإنهاء الصراع
11:43 GMT
وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف إن أوكرانيا فقدت أكثر من 35 ألف عسكري وأكثر من 2.7 ألف قطعة سلاح في شهر مايو وحده. وأشار أيضًا إلى أن الدول الغربية، من خلال تزويد كييف بالأسلحة، ونقل البيانات الاستخباراتية، وتدريب الجنود الأوكرانيين، تعمل على إطالة أمد الصراع المسلح.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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