https://sarabic.ae/20240623/ضابط-أمريكي-يتحدث-عن-خسائر-ضخمة-في-صفوف-القوات-الأوكرانية-1090101348.html

ضابط أمريكي يتحدث عن خسائر ضخمة في صفوف القوات الأوكرانية

ضابط أمريكي يتحدث عن خسائر ضخمة في صفوف القوات الأوكرانية

سبوتنيك عربي

أفاد لاري جونسون، الضابط والمحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، بأن القوات المسلحة الأوكرانية في الجبهة تعاني من خسائر كارثية، يمكن مقارنتها... 23.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-23T13:05+0000

2024-06-23T13:05+0000

2024-06-23T13:05+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال جونسون في مقابلة مع قناة "Dialogue Works":"القوات الروسية منخرطة الآن في استنزاف القوات الأوكرانية، وهذه العملية تتسارع وتيرتها".وأشار جونسون إلى أن الموارد التي ترسلها الدول الغربية إلى أوكرانيا محدودة أيضًا.وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف إن أوكرانيا فقدت أكثر من 35 ألف عسكري وأكثر من 2.7 ألف قطعة سلاح في شهر مايو وحده. وأشار أيضًا إلى أن الدول الغربية، من خلال تزويد كييف بالأسلحة، ونقل البيانات الاستخباراتية، وتدريب الجنود الأوكرانيين، تعمل على إطالة أمد الصراع المسلح.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240623/إعلام-بريطاني-يكشف-عن-الوقائع-الضاغطة-على-أوكرانيا-لإنهاء-الصراع-1090098784.html

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