https://sarabic.ae/20240714/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إجراء-تدريب-استعدادا-لاحتمال-نشوب-قتال-على-الأراضي-اللبنانية-1090787543.html

الجيش الإسرائيلي يعلن إجراء تدريب استعدادا لاحتمال نشوب قتال على الأراضي اللبنانية

الجيش الإسرائيلي يعلن إجراء تدريب استعدادا لاحتمال نشوب قتال على الأراضي اللبنانية

سبوتنيك عربي

أجرى الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، تدريبا عسكريا لاحتمال القتال أمام "حزب الله" على الأراضي اللبنانية. 14.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-14T13:31+0000

2024-07-14T13:31+0000

2024-07-14T13:31+0000

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

الأخبار

العالم العربي

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

قطاع غزة

أخبار حزب الله

لبنان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/01/1082697117_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d524d0579cf74da097e734cd914c4fb5.jpg

وأفادت "القناة الـ 14" الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي قد أجرى تدريبا عسكريا مكثفا يحاكي الحرب مع "حزب الله" داخل الأراضي اللبنانية، وأنه أجرى تمرينا على تضاريس صعبة وأظهر خلالها كفاءة عالية.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن قيادة المنطقة الشمالية الإسرائيلية ما تزال تواصل الاستعدادات القتالية للحرب في الأراضي اللبنانية، وأن قوات اللواء الخامس الإسرائيلي قد أجرت تدريبا بقيادة مركز التدريب البري، بغرض التدريب على طرق جبلية وتضاريس صعبة.ولفتت القناة إلى أن هذا التدريب العسكري ليس الأول من نوعه، ولكنه سبق إجراء تدريبات عسكرية مشابهة تحاكي مواجهة "حزب الله" على الأراضي اللبنانية.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، صرح عضو المجلس المركزي في "حزب الله" اللبناني، حسن البغدادي، بأنه "إذا أراد الاحتلال تدمير لبنان عن بعد، سيدمر الكيان فوق رأس المحتلين".وأجرت وكالة مهر، اليوم الأحد، حوارا مع الشيخ البغدادي، أوضح من خلاله أن "حزب الله يمتلك الرد المدمّر وجيش من المشاة قادر على دخول فلسطين، بينما الاحتلال لا يملك مشاة تتجرأ على دخول لبنان".وقال حسن البغدادي:وشدد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" اللبناني، حسن البغدادي، على أن "الاحتلال بات على قاب قوسين أو أدنى من باب الهزيمة الكبرى".وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، ليل السبت/الأحد، بأن طيران الجيش الإسرائيلي قصف عدة بلدات في جنوب لبنان.وبحسب الوكالة اللبنانية للإعلام، شنت الطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة استهدفت بلدات قضاء مرجعيون حولا، رب ثلاثين، كفركلا، وبين عديسة وكفركلا.وتشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، توتراً متصاعداً، حيث يطلق الجيش الإسرائيلي ومقاتلو "حزب الله" اللبناني النار يومياً على مواقع بعضهما بعضا في المناطق الواقعة على طول الحدود.وبحسب وزارة الخارجية اللبنانية، فقد اضطر نحو 100 ألف شخص إلى ترك منازلهم في جنوب لبنان، بسبب القصف الإسرائيلي. ومن جهته، أفاد الجانب الإسرائيلي بأن نحو 80 ألفاً من سكان شمال إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.

https://sarabic.ae/20240714/حزب-الله-استطعنا-نقل-المعركة-من-داخل-لبنان-إلى-داخل-الكيان-بالمعنى-الحقيقي-1090783754.html

https://sarabic.ae/20240710/الجيش-الإسرائيلي-يؤكد-مقتل-28-إسرائيليا-بنيران-حزب-الله-منذ-بداية-الحرب-في-الشمال-1090666645.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان