https://sarabic.ae/20240714/الكرملين-روسيا-والولايات-المتحدة-لا-تزال-أمامهما-فرصة-لإيجاد-أرضية-مشتركة-1090782645.html

الكرملين: روسيا والولايات المتحدة لا تزال أمامهما فرصة لإيجاد أرضية مشتركة

الكرملين: روسيا والولايات المتحدة لا تزال أمامهما فرصة لإيجاد أرضية مشتركة

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه لا يزال من الممكن إيجاد أرضية مشتركة بين روسيا والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن هناك جهود تُبذل في هذا... 14.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-14T09:57+0000

2024-07-14T09:57+0000

2024-07-14T09:57+0000

روسيا

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وقال بيسكوف، خلال مقابلة مع الإعلامي الروسي بافل زاروبين، وإجابة على سؤال عما إذا كان ممكنا إيجاد أرضية مشتركة بين روسيا والولايات المتحدة: "بالطبع هذا ممكن. لو كان ذلك مستحيلًا لماتت مهمة الدبلوماسية منذ زمن بعيد... الدبلوماسيون والعسكريون هم من يقومون بالجزء الأكبر من العمل حاليًا".وفي سياق آخر، شدد بيسكوف على أن نتائج قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأخيرة، التي استضافتها واشنطن في وقت سابق هذا الشهر، تشكل تهديدا لروسيا.وبشأن مباحثات السلام مع أوكرانيا، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الظروف غير مهيأة بعد لعقد مباحثات سلام بشأن أوكرانيا.وأضاف بيسكوف: "ما الذي يعنيه ذلك؟ يعني أن الظروف غير مهيأة لإجراء مفاوضات بعد. علينا العمل وتحقيق الأهداف التي حددها رئيسنا فلاديمير بوتين".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240713/إعلام-بسبب-تخلف-الناتو-عسكريا-الحلف-يرد-على-روسيا-1090750984.html

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