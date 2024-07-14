https://sarabic.ae/20240714/المهمة-البحرية-الأوروبية-أسبيدس-تعلن-تدمير-مسيرة-في-خليج-عدن-1090784105.html
المهمة البحرية الأوروبية "أسبيدس" تعلن تدمير مسيرة في خليج عدن
المهمة البحرية الأوروبية "أسبيدس" تعلن تدمير مسيرة في خليج عدن
سبوتنيك عربي
أفادت المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي "أسبيدس"، التي تتولى حماية السفن في البحر الأحمر، بأن الفرقاطة "بسارا" التابعة لها دمرت طائرة مسيرة في خليج عدن اليوم... 14.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-14T11:12+0000
2024-07-14T11:12+0000
2024-07-14T11:12+0000
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار اليمن الأن
الحرب على اليمن
أنصار الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1085015563_0:0:2866:1612_1920x0_80_0_0_b3f626290e6744651d8c2bf1d498e170.jpg
وقال موقع "آراب نيوز" إن "أسبيدس" كانت قد بدأت مهامها في فبراير/ شباط الماضي لمواجهة هجمات تنفذها جماعة "أنصار الله" بطائرات مسيرة وصواريخ على سفن في المنطقة، حيث تبرر الجماعة هجماتها بأنها تضامنا مع الفلسطينيين ومعاناة سكان غزة من الحرب الإسرائيلية.وأعلنت القوات الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، أن قواتها دمرت 5 زوارق غير مأهولة و3 طائرات مُسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، في البحر الأحمر وفي منطقة تسيطر عليها الجماعة باليمن.وأضافت القيادة الأمريكية: "نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير طائرتين من دون طيار للحوثيين فوق البحر الأحمر، وأخرى في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".وذكرت أنه "تقرر أن هذه الأنظمة تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة"، ووفقا البيان، "تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محميةً وأكثر أمناً".يأتي البيان الأمريكي، غداة تنفيذ مقاتلات أمريكية وبريطانية 5 غارات على مواقع متفرقة لـ"أنصار الله" في منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف شمال مدينة الحديدة، حسب ما أفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة لـ"سبوتنيك".ويوم الخميس الماضي، كشف زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، عن ارتفاع إجمالي السفن المستهدفة من قوات جماعته إلى 166 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، بحسب قوله.وتصاعد التوتر في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن، منذ بداية جماعة "أنصار الله"، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، شن هجمات على السفن التي تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانيها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20240713/مجلس-القيادة-الرئاسي-اليمني-يحذر-أنصار-الله-من-العودة-لخيار-التصعيد-الشامل-1090749503.html
https://sarabic.ae/20240711/إيران-تنفي-تسليح-أنصار-الله-في-عملياتها-البحرية-1090718341.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1085015563_137:0:2866:2047_1920x0_80_0_0_e371ccaa47b35af4695173b181cea5e0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله
المهمة البحرية الأوروبية "أسبيدس" تعلن تدمير مسيرة في خليج عدن
أفادت المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي "أسبيدس"، التي تتولى حماية السفن في البحر الأحمر، بأن الفرقاطة "بسارا" التابعة لها دمرت طائرة مسيرة في خليج عدن اليوم الأحد.
وقال موقع
"آراب نيوز" إن "أسبيدس" كانت قد بدأت مهامها في فبراير/ شباط الماضي لمواجهة هجمات تنفذها جماعة "أنصار الله" بطائرات مسيرة وصواريخ على سفن في المنطقة، حيث تبرر الجماعة هجماتها بأنها تضامنا مع الفلسطينيين ومعاناة سكان غزة من الحرب الإسرائيلية.
وأعلنت القوات الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، أن قواتها دمرت 5 زوارق غير مأهولة و3 طائرات مُسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، في البحر الأحمر وفي منطقة تسيطر عليها الجماعة باليمن.
وأضافت القيادة الأمريكية: "نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير طائرتين من دون طيار للحوثيين فوق البحر الأحمر، وأخرى في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".
وذكرت أنه "تقرر أن هذه الأنظمة تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة"، ووفقا البيان، "تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محميةً وأكثر أمناً".
يأتي البيان الأمريكي، غداة تنفيذ مقاتلات أمريكية وبريطانية 5 غارات على مواقع متفرقة لـ"أنصار الله" في منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف شمال مدينة الحديدة، حسب ما أفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة لـ"سبوتنيك".
ويوم الخميس الماضي، كشف زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، عن ارتفاع إجمالي السفن المستهدفة من قوات جماعته إلى 166 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، بحسب قوله.
وتصاعد التوتر في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن
، منذ بداية جماعة "أنصار الله"، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، شن هجمات على السفن التي تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانيها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.