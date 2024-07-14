https://sarabic.ae/20240714/ترامب-بعد-محاولة-اغتياله-لا-يمكن-للشعب-الأمريكي-أن-يسمح-للشر-بالانتصار-1090785254.html
ترامب بعد محاولة اغتياله: لا يمكن للشعب الأمريكي أن يسمح للشر بالانتصار
ترامب بعد محاولة اغتياله: لا يمكن للشعب الأمريكي أن يسمح للشر بالانتصار
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد تعرضه لمحاولة اغتيال في ولاية بنسلفانيا، إن الناس بحاجة الآن أكثر من أي وقت مضى إلى الاتحاد وعدم السماح لـ"الشر... 14.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-14T12:27+0000
2024-07-14T12:27+0000
2024-07-14T12:27+0000
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وأضاف ترامب عبر شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "في هذه اللحظة، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نقف متحدين، وأن نظهر شخصيتنا الحقيقية كأمريكيين، وأن نبقى أقوياء ومصممين، ولا نسمح للشر بالانتصار".كما شكر الرئيس الأمريكي السابق الجميع على دعمهم، مضيفا أنه يحب الولايات المتحدة، ويتطلع إلى التحدث إلى الناس في حدث مقبل في ولاية ويسكونسن.وأمس السبت، فتح مسلح النار على الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال فعالية انتخابية في ولاية بنسلفانيا، مما أدى إلى إصابة أذنه اليمنى، وأسفر الحادث عن مقتل أحد الحضور وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة، وتمكن جهاز الخدمة السرية الأمريكية من القضاء على مطلق النار.
https://sarabic.ae/20240714/الكرملين-يعلق-على-محاولة-اغتيال-ترامب-ويعزي-ضحايا-الحادث-في-الولايات-المتحدة-1090784262.html
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
ترامب بعد محاولة اغتياله: لا يمكن للشعب الأمريكي أن يسمح للشر بالانتصار
قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد تعرضه لمحاولة اغتيال في ولاية بنسلفانيا، إن الناس بحاجة الآن أكثر من أي وقت مضى إلى الاتحاد وعدم السماح لـ"الشر بأن ينتصر".
وأضاف ترامب عبر شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "في هذه اللحظة، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نقف متحدين، وأن نظهر شخصيتنا الحقيقية كأمريكيين، وأن نبقى أقوياء ومصممين، ولا نسمح للشر بالانتصار".
كما شكر الرئيس الأمريكي السابق الجميع على دعمهم، مضيفا أنه يحب الولايات المتحدة، ويتطلع إلى التحدث إلى الناس في حدث مقبل في ولاية ويسكونسن.
وأمس السبت، فتح مسلح النار على الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال فعالية انتخابية في ولاية بنسلفانيا، مما أدى إلى إصابة أذنه اليمنى، وأسفر الحادث عن مقتل أحد الحضور وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة، وتمكن جهاز الخدمة السرية الأمريكية من القضاء على مطلق النار.