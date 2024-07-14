https://sarabic.ae/20240714/الكرملين-يعلق-على-محاولة-اغتيال-ترامب-ويعزي-ضحايا-الحادث-في-الولايات-المتحدة-1090784262.html
الكرملين يعلق على محاولة اغتيال ترامب ويعزي بضحايا الحادث
الكرملين يعلق على محاولة اغتيال ترامب ويعزي بضحايا الحادث
سبوتنيك عربي
أكد متحدث الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن موسكو لا تعتقد أن الإدارة الأمريكية الحالية تقف وراء محاولة اغتيال رئيس الولايات المتحدة السابق، دونالد ترامب،... 14.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-14T11:17+0000
2024-07-14T11:17+0000
2024-07-14T12:20+0000
روسيا
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وقال بيسكوف، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن "روسيا لا تعتقد أن محاولة اغتيال ترامب دبرتها الإدارة الأمريكية الحالية، لكن الأجواء المحيطة بالمرشح ترامب أثارت ما تواجهه أمريكا اليوم".وأشار بيسكوف إلى أن "روسيا تدين دائما أي مظاهر للعنف في سياق الصراع السياسي.. ونعرب عن تعازينا لأسرة القتيل في هذا الهجوم ونتعاطف أيضًا ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قال إنه أصيب بطلق ناري اخترق الجزء العلوي من أذنه اليمنى، وشعر فورا بالرصاصة وهي تخترق الجلد، وأنه نزف كثيرا جراء الإصابة.ترامب في أول ظهور له بعد ساعات من نجاته من محاولة اغتيال.. فيديووكان قد شهد تجمعا انتخابيا للرئيس السابق دونالد ترامب في بنسلفانيا إطلاق أعيرة نارية، أدى إلى سقوط قتيل وإصابة آخرين.بايدن ورؤساء سابقون يعلقون.. ردود فعل غاضبة على إطلاق النار على ترامب وحملته تكشف حالتهوأجلى عناصر الخدمة السرية المسؤولون عن أمن الرؤساء والرؤساء السابقين ترامب من على منصة خلال تجمع انتخابي بعد طلقات سماع طلقات نارية.وشوهد الرئيس الأمريكي السابق وقد لطخت الدماء أذنه اليمنى بينما كان محاطا برجال أمن أخرجوه من وراء المنصة.
https://sarabic.ae/20240714/إف-بي-آي-يكشف-هوية-الشخص-الذي-حاول-اغتيال-ترامب-يبلغ-من-العمر-20-عاما-1090780430.html
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روسيا
الكرملين يعلق على محاولة اغتيال ترامب ويعزي بضحايا الحادث
11:17 GMT 14.07.2024 (تم التحديث: 12:20 GMT 14.07.2024)
أكد متحدث الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن موسكو لا تعتقد أن الإدارة الأمريكية الحالية تقف وراء محاولة اغتيال رئيس الولايات المتحدة السابق، دونالد ترامب، خلال فعالية انتخابية في ولاية بنسلفانيا.
وقال بيسكوف، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن "روسيا لا تعتقد أن محاولة اغتيال ترامب دبرتها الإدارة الأمريكية الحالية، لكن الأجواء المحيطة بالمرشح ترامب أثارت ما تواجهه أمريكا اليوم".
وأشار بيسكوف إلى أن "روسيا تدين دائما أي مظاهر للعنف في سياق الصراع السياسي.. ونعرب عن تعازينا لأسرة القتيل في هذا الهجوم ونتعاطف أيضًا ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".
وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قال إنه أصيب بطلق ناري اخترق الجزء العلوي
من أذنه اليمنى، وشعر فورا بالرصاصة وهي تخترق الجلد، وأنه نزف كثيرا جراء الإصابة.
وكان قد شهد تجمعا انتخابيا للرئيس السابق دونالد ترامب في بنسلفانيا إطلاق أعيرة نارية، أدى إلى سقوط قتيل وإصابة آخرين.
وأجلى عناصر الخدمة السرية المسؤولون عن أمن الرؤساء والرؤساء السابقين ترامب من على منصة خلال تجمع انتخابي بعد طلقات سماع طلقات نارية.
وشوهد الرئيس الأمريكي السابق وقد لطخت الدماء أذنه اليمنى بينما كان محاطا برجال أمن أخرجوه من وراء المنصة.