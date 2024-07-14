https://sarabic.ae/20240714/خبير-أمريكي-في-حال-حدوث-تبادل-صاروخي-بين-روسيا-وأمريكا--فستكون-الغلبة-لموسكو-1090796584.html
خبير أمريكي: في حال حدوث تبادل صاروخي بين روسيا وأمريكا فستكون الغلبة لموسكو
خبير أمريكي: في حال حدوث تبادل صاروخي بين روسيا وأمريكا فستكون الغلبة لموسكو
سبوتنيك عربي
ذكر ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد سكوت ريتر، أنه في حالة حدوث تبادل صاروخي بين روسيا والولايات المتحدة، فإن موسكو ستكون لها الغلبة بفضل الأسلحة الحديثة. 14.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-14T19:46+0000
2024-07-14T19:46+0000
2024-07-14T19:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف ريتر في مقابلة مع الصحفي جارلاند نيكسون: "إذا اندلعت حرب صاروخية بين الولايات المتحدة وروسيا، فإن روسيا ستنتصر دون قيد أو شرط، لأن صواريخها حديثة".وفي الوقت نفسه، أشار الكرملين مراراً وتكراراً إلى أن حلف شمال الأطلسي، على العكس من ذلك، يتصرف بشكل مدمر وعدواني، ويسعى جاهداً إلى المواجهة.وبحسب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فإن حلف شمال الأطلسي يهدف إلى التحريض على الصراعات بالقرب من الحدود الروسية.
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روسيا
خبير أمريكي: في حال حدوث تبادل صاروخي بين روسيا وأمريكا فستكون الغلبة لموسكو
ذكر ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد سكوت ريتر، أنه في حالة حدوث تبادل صاروخي بين روسيا والولايات المتحدة، فإن موسكو ستكون لها الغلبة بفضل الأسلحة الحديثة.
وأضاف ريتر في مقابلة مع الصحفي جارلاند نيكسون: "إذا اندلعت حرب صاروخية بين الولايات المتحدة وروسيا، فإن روسيا ستنتصر دون قيد أو شرط، لأن صواريخها حديثة".
وفي رأيه، فإن المجمع الصناعي العسكري الأمريكي والجيش لا يتطوران، ولا يتكيفان مع الصراعات الشديدة الحدة التي ستحدث في القرن الحادي والعشرين.
وقد أشارت روسيا مرارا وتكرارا إلى عدم وجود خطط عدوانية تجاه الولايات المتحدة والدول الأخرى في حلف شمال الأطلسي.
وفي الوقت نفسه، أشار الكرملين مراراً وتكراراً إلى أن حلف شمال الأطلسي، على العكس من ذلك، يتصرف بشكل مدمر وعدواني، ويسعى جاهداً إلى المواجهة.
وبحسب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فإن حلف شمال الأطلسي يهدف إلى التحريض على الصراعات بالقرب من الحدود الروسية.