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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240714/خبير-أمريكي-في-حال-حدوث-تبادل-صاروخي-بين-روسيا-وأمريكا--فستكون-الغلبة-لموسكو-1090796584.html
خبير أمريكي: في حال حدوث تبادل صاروخي بين روسيا وأمريكا فستكون الغلبة لموسكو
خبير أمريكي: في حال حدوث تبادل صاروخي بين روسيا وأمريكا فستكون الغلبة لموسكو
سبوتنيك عربي
ذكر ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد سكوت ريتر، أنه في حالة حدوث تبادل صاروخي بين روسيا والولايات المتحدة، فإن موسكو ستكون لها الغلبة بفضل الأسلحة الحديثة. 14.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-14T19:46+0000
2024-07-14T19:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف ريتر في مقابلة مع الصحفي جارلاند نيكسون: "إذا اندلعت حرب صاروخية بين الولايات المتحدة وروسيا، فإن روسيا ستنتصر دون قيد أو شرط، لأن صواريخها حديثة".وفي الوقت نفسه، أشار الكرملين مراراً وتكراراً إلى أن حلف شمال الأطلسي، على العكس من ذلك، يتصرف بشكل مدمر وعدواني، ويسعى جاهداً إلى المواجهة.وبحسب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فإن حلف شمال الأطلسي يهدف إلى التحريض على الصراعات بالقرب من الحدود الروسية.
https://sarabic.ae/20240714/إسكندر-الروسي-يدمر-منظومة-دفاع-جوي-ألمانية-الصنع-طراز-إيريس-تي--فيديو-1090794890.html
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روسيا
روسيا

خبير أمريكي: في حال حدوث تبادل صاروخي بين روسيا وأمريكا فستكون الغلبة لموسكو

19:46 GMT 14.07.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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ذكر ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد سكوت ريتر، أنه في حالة حدوث تبادل صاروخي بين روسيا والولايات المتحدة، فإن موسكو ستكون لها الغلبة بفضل الأسلحة الحديثة.
وأضاف ريتر في مقابلة مع الصحفي جارلاند نيكسون: "إذا اندلعت حرب صاروخية بين الولايات المتحدة وروسيا، فإن روسيا ستنتصر دون قيد أو شرط، لأن صواريخها حديثة".

وفي رأيه، فإن المجمع الصناعي العسكري الأمريكي والجيش لا يتطوران، ولا يتكيفان مع الصراعات الشديدة الحدة التي ستحدث في القرن الحادي والعشرين.

أطقم قتالية من فيلق جيش أسطول البلطيق أثناء تحميل قاذفة صواريخ شبه باليستية من مركبة نقل وتحميل أثناء التدريب على الإطلاق الإلكتروني لأنظمة الصواريخ التشغيلية التكتيكية إسكندر-إم. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"إسكندر" الروسي يدمر منظومة دفاع جوي ألمانية الصنع طراز "إيريس-تي" ... فيديو
17:33 GMT
وقد أشارت روسيا مرارا وتكرارا إلى عدم وجود خطط عدوانية تجاه الولايات المتحدة والدول الأخرى في حلف شمال الأطلسي.
وفي الوقت نفسه، أشار الكرملين مراراً وتكراراً إلى أن حلف شمال الأطلسي، على العكس من ذلك، يتصرف بشكل مدمر وعدواني، ويسعى جاهداً إلى المواجهة.
وبحسب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فإن حلف شمال الأطلسي يهدف إلى التحريض على الصراعات بالقرب من الحدود الروسية.
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