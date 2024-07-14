https://sarabic.ae/20240714/إسكندر-الروسي-يدمر-منظومة-دفاع-جوي-ألمانية-الصنع-طراز-إيريس-تي--فيديو-1090794890.html

"إسكندر" الروسي يدمر منظومة دفاع جوي ألمانية الصنع طراز "إيريس-تي" ... فيديو

"إسكندر" الروسي يدمر منظومة دفاع جوي ألمانية الصنع طراز "إيريس-تي" ... فيديو

سبوتنيك عربي

نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لتدمير منظومة دفاع جوي ألمانية الصنع طراز "إيريس-تي" ومحطة رادار من طراز "تي آر إم إل-4 دي" فضلاً عن استهداف طواقم خدمة تابعة... 14.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-14T17:33+0000

2024-07-14T17:33+0000

2024-07-14T17:33+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وتبين المشاهد لحظة استهداف منظومة دفاع جوي ألمانية الصنع طراز "إيريس-تي" ومحطة رادار من طراز "تي آر إم إل-4 دي" فضلاً عن استهداف طواقم خدمة تابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة دنيبروبتروفسك بواسطة صواريخ من طراز "إسكندر".أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية حررت بلدة أوروجاينويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتقوم الجهات المعينة حاليا بتطهيرها من الألغام.وأضافت الدفاع الروسية في بيانها اليومي، أنه "نتيجة للعمليات الناجحة، حررت وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية بلدة أوروجاينويه في جمهورية دونيتسك الشعبية وتقوم بتطهيرها من الألغام".وتابع البيان أن وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية هزمت القوى البشرية والمعدات التابعة للفرقة 72 الآلية والمشاة الآلية 58 ولواء الدبابات الأول للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع رقم 128 في مناطق فوديانوي وبريتشيستوفكا وفيليكايا نوفوسيلكا وماكاروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وهزمت وحدات من مجموعة "دنيبر" أفراد ومعدات ألوية الهجوم الجبلي 65 الآلية و128 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء 35 مشاة البحرية ولواء الحرس الوطني 23 في مناطق توكاريفكا في مقاطعة خيرسون، ونوفوكامينكا، دنيبروبيتروفسك، نيستيريانكا، بياتيخاتكي، في مقاطعة زابوروجيه.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 70 عسكريًا وأربع مركبات ومدافع هاوتزر عيار 155 ملم "إم 777" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية "إم 198" مصنوعة في الولايات المتحدة ومدفع "دي – 20" عيار 152 ملم.ونتيجة للعمليات، تم تدمير محطة الاستطلاع الإلكتروني "بلاستون"، ومحطة رادار الاستطلاع الجوي الإسرائيلية الصنع "رادا برس" وأربعة مستودعات ذخيرة ميدانية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مشاهد للحظة رفع العلم الروسي فوق مبنى إداري في مقاطعة زابوروجيه... فيديو

https://sarabic.ae/20240714/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-أوروجاينويه-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1090784558.html

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