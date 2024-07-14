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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240714/إسكندر-الروسي-يدمر-منظومة-دفاع-جوي-ألمانية-الصنع-طراز-إيريس-تي--فيديو-1090794890.html
"إسكندر" الروسي يدمر منظومة دفاع جوي ألمانية الصنع طراز "إيريس-تي" ... فيديو
"إسكندر" الروسي يدمر منظومة دفاع جوي ألمانية الصنع طراز "إيريس-تي" ... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لتدمير منظومة دفاع جوي ألمانية الصنع طراز "إيريس-تي" ومحطة رادار من طراز "تي آر إم إل-4 دي" فضلاً عن استهداف طواقم خدمة تابعة... 14.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-14T17:33+0000
2024-07-14T17:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وتبين المشاهد لحظة استهداف منظومة دفاع جوي ألمانية الصنع طراز "إيريس-تي" ومحطة رادار من طراز "تي آر إم إل-4 دي" فضلاً عن استهداف طواقم خدمة تابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة دنيبروبتروفسك بواسطة صواريخ من طراز "إسكندر".أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية حررت بلدة أوروجاينويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتقوم الجهات المعينة حاليا بتطهيرها من الألغام.وأضافت الدفاع الروسية في بيانها اليومي، أنه "نتيجة للعمليات الناجحة، حررت وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية بلدة أوروجاينويه في جمهورية دونيتسك الشعبية وتقوم بتطهيرها من الألغام".وتابع البيان أن وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية هزمت القوى البشرية والمعدات التابعة للفرقة 72 الآلية والمشاة الآلية 58 ولواء الدبابات الأول للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع رقم 128 في مناطق فوديانوي وبريتشيستوفكا وفيليكايا نوفوسيلكا وماكاروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وهزمت وحدات من مجموعة "دنيبر" أفراد ومعدات ألوية الهجوم الجبلي 65 الآلية و128 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء 35 مشاة البحرية ولواء الحرس الوطني 23 في مناطق توكاريفكا في مقاطعة خيرسون، ونوفوكامينكا، دنيبروبيتروفسك، نيستيريانكا، بياتيخاتكي، في مقاطعة زابوروجيه.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 70 عسكريًا وأربع مركبات ومدافع هاوتزر عيار 155 ملم "إم 777" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية "إم 198" مصنوعة في الولايات المتحدة ومدفع "دي – 20" عيار 152 ملم.ونتيجة للعمليات، تم تدمير محطة الاستطلاع الإلكتروني "بلاستون"، ومحطة رادار الاستطلاع الجوي الإسرائيلية الصنع "رادا برس" وأربعة مستودعات ذخيرة ميدانية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مشاهد للحظة رفع العلم الروسي فوق مبنى إداري في مقاطعة زابوروجيه... فيديو
https://sarabic.ae/20240714/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-أوروجاينويه-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1090784558.html
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"إسكندر" الروسي يدمر منظومة دفاع جوي ألمانية الصنع طراز "إيريس-تي" ... فيديو

17:33 GMT 14.07.2024
© Sputnik . Vitaly Nevar / الانتقال إلى بنك الصورأطقم قتالية من فيلق جيش أسطول البلطيق أثناء تحميل قاذفة صواريخ شبه باليستية من مركبة نقل وتحميل أثناء التدريب على الإطلاق الإلكتروني لأنظمة الصواريخ التشغيلية التكتيكية إسكندر-إم.
أطقم قتالية من فيلق جيش أسطول البلطيق أثناء تحميل قاذفة صواريخ شبه باليستية من مركبة نقل وتحميل أثناء التدريب على الإطلاق الإلكتروني لأنظمة الصواريخ التشغيلية التكتيكية إسكندر-إم. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2024
© Sputnik . Vitaly Nevar
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لتدمير منظومة دفاع جوي ألمانية الصنع طراز "إيريس-تي" ومحطة رادار من طراز "تي آر إم إل-4 دي" فضلاً عن استهداف طواقم خدمة تابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة دنيبروبتروفسك بواسطة صواريخ من طراز "إسكندر".
وتبين المشاهد لحظة استهداف منظومة دفاع جوي ألمانية الصنع طراز "إيريس-تي" ومحطة رادار من طراز "تي آر إم إل-4 دي" فضلاً عن استهداف طواقم خدمة تابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة دنيبروبتروفسك بواسطة صواريخ من طراز "إسكندر".
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية حررت بلدة أوروجاينويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتقوم الجهات المعينة حاليا بتطهيرها من الألغام.
وأضافت الدفاع الروسية في بيانها اليومي، أنه "نتيجة للعمليات الناجحة، حررت وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية بلدة أوروجاينويه في جمهورية دونيتسك الشعبية وتقوم بتطهيرها من الألغام".
وتابع البيان أن وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية هزمت القوى البشرية والمعدات التابعة للفرقة 72 الآلية والمشاة الآلية 58 ولواء الدبابات الأول للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع رقم 128 في مناطق فوديانوي وبريتشيستوفكا وفيليكايا نوفوسيلكا وماكاروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 155 فردًا عسكريًا، وأربع مركبات، ومدفع هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، وخمسة مدافع هاوتزر عيار 155 ملم مصنوعة في بريطانيا، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم.
وهزمت وحدات من مجموعة "دنيبر" أفراد ومعدات ألوية الهجوم الجبلي 65 الآلية و128 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء 35 مشاة البحرية ولواء الحرس الوطني 23 في مناطق توكاريفكا في مقاطعة خيرسون، ونوفوكامينكا، دنيبروبيتروفسك، نيستيريانكا، بياتيخاتكي، في مقاطعة زابوروجيه.
القوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة أوروجاينويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
11:24 GMT
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 70 عسكريًا وأربع مركبات ومدافع هاوتزر عيار 155 ملم "إم 777" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية "إم 198" مصنوعة في الولايات المتحدة ومدفع "دي – 20" عيار 152 ملم.
ونتيجة للعمليات، تم تدمير محطة الاستطلاع الإلكتروني "بلاستون"، ومحطة رادار الاستطلاع الجوي الإسرائيلية الصنع "رادا برس" وأربعة مستودعات ذخيرة ميدانية.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
مشاهد للحظة رفع العلم الروسي فوق مبنى إداري في مقاطعة زابوروجيه... فيديو
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... حماس تنفي تقارير تجميد المفاوضات مع إسرائيل13:23 GMTВоеннослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:15 GMT
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