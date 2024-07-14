https://sarabic.ae/20240714/خسائر-لبنان-من-مواجهات-حزب-الله-وإسرائيل-منذ-طوفان-الأقصى-1090782341.html
خسائر لبنان جراء المواجهات بين "حزب الله" وإسرائيل منذ "طوفان الأقصى"
خسائر لبنان جراء المواجهات بين "حزب الله" وإسرائيل منذ "طوفان الأقصى"
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس مجلس الجنوب في لبنان، هاشم حيدر، عن حجم الأضرار في القرى والبلدات اللبنانية الجنوبية نتيجة القصف الإسرائيلي، مؤكدا أن الخسائر المادية بلغت حتى الآن... 14.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-14T09:49+0000
2024-07-14T09:49+0000
2024-07-14T09:49+0000
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انفوجرافيك, инфографика
خسائر لبنان جراء المواجهات بين "حزب الله" وإسرائيل منذ "طوفان الأقصى"
أعلن رئيس مجلس الجنوب في لبنان، هاشم حيدر، عن حجم الأضرار في القرى والبلدات اللبنانية الجنوبية نتيجة القصف الإسرائيلي، مؤكدا أن الخسائر المادية بلغت حتى الآن مليارا و700 مليون دولار.