خسائر لبنان جراء المواجهات بين "حزب الله" وإسرائيل منذ "طوفان الأقصى"

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البرنامج المسائي - إعادة
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم عبر الأديان والثقافات
08:18 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
وزير الصناعة الروسي: لدينا مشاريع جديدة مع الإمارات والعقوبات لا تؤثر على شراكتنا
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الرسائل من وراء المناورات العسكرية الروسية الصينية؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الانفجارات الشمسية الغامضة والأوزون وبلوغ الصفر المطلق
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يصر على السيطرة على محور فلادلفيا، و موافقة مبدئية على مبادرة بغداد لعقد لقاء بين الأسد وأردوغان
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:18 GMT
41 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما الرسائل من وراء المناورات العسكرية الروسية الصينية؟
09:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:03 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:19 GMT
11 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
قوانين الاقتصاد
وزير الصناعة الروسي: لدينا مشاريع جديدة مع الإمارات والعقوبات لا تؤثر على شراكتنا
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الانفجارات الشمسية الغامضة والأوزون وبلوغ الصفر المطلق
16:03 GMT
30 د
لبنان والعالم
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https://sarabic.ae/20240714/خسائر-لبنان-من-مواجهات-حزب-الله-وإسرائيل-منذ-طوفان-الأقصى-1090782341.html
خسائر لبنان جراء المواجهات بين "حزب الله" وإسرائيل منذ "طوفان الأقصى"
خسائر لبنان جراء المواجهات بين "حزب الله" وإسرائيل منذ "طوفان الأقصى"
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس مجلس الجنوب في لبنان، هاشم حيدر، عن حجم الأضرار في القرى والبلدات اللبنانية الجنوبية نتيجة القصف الإسرائيلي، مؤكدا أن الخسائر المادية بلغت حتى الآن... 14.07.2024, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

خسائر لبنان جراء المواجهات بين "حزب الله" وإسرائيل منذ "طوفان الأقصى"

09:49 GMT 14.07.2024
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أعلن رئيس مجلس الجنوب في لبنان، هاشم حيدر، عن حجم الأضرار في القرى والبلدات اللبنانية الجنوبية نتيجة القصف الإسرائيلي، مؤكدا أن الخسائر المادية بلغت حتى الآن مليارا و700 مليون دولار.
خسائر لبنان من مواجهات حزب الله وإسرائيل منذ طوفان الأقصى - سبوتنيك عربي
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Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:15 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مصر تدعو إسرائيل إلى عدم عرقلة مفاوضات وقف إطلاق النار05:41 GMT
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