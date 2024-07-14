رئيس الوزراء المصري يعلن تشكيل واختصاصات المجموعة الاقتصادية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم عبر الأديان والثقافات
08:18 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
وزير الصناعة الروسي: لدينا مشاريع جديدة مع الإمارات والعقوبات لا تؤثر على شراكتنا
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الرسائل من وراء المناورات العسكرية الروسية الصينية؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الانفجارات الشمسية الغامضة والأوزون وبلوغ الصفر المطلق
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يصر على السيطرة على محور فلادلفيا، و موافقة مبدئية على مبادرة بغداد لعقد لقاء بين الأسد وأردوغان
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:18 GMT
41 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما الرسائل من وراء المناورات العسكرية الروسية الصينية؟
09:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:03 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:19 GMT
11 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
قوانين الاقتصاد
وزير الصناعة الروسي: لدينا مشاريع جديدة مع الإمارات والعقوبات لا تؤثر على شراكتنا
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الانفجارات الشمسية الغامضة والأوزون وبلوغ الصفر المطلق
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب ينجو من محاولة اغتيال وبايدن يتصل به، رئيس الموساد على رأس وفد في الدوحة للتفاوض بشأن غزة
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240714/رئيس-الوزراء-المصري-يعلن-تشكيل-واختصاصات-المجموعة-الاقتصادية-1090789268.html
رئيس الوزراء المصري يعلن تشكيل واختصاصات المجموعة الاقتصادية
رئيس الوزراء المصري يعلن تشكيل واختصاصات المجموعة الاقتصادية
سبوتنيك عربي
أصدر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، قرارا بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية. 14.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-14T14:56+0000
2024-07-14T14:56+0000
العالم العربي
مصر
أخبار مصر الآن
الأخبار
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/1f/1062922219_0:0:1640:923_1920x0_80_0_0_137a10ef8cab83773f58809dce36af01.jpg
ونقلت جريدة المال نص القرار بتشكيل المجموعة الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير المالية والذي تقرر أن يكون أيضا مقرر المجموعة الوزارية ومتحدثاً رسمياً باسمها، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية.ونص على أن تجتمع المجموعة الوزارية أسبوعيا، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولها أن تدعو من تراه لحضور اجتماعاتها، وتستعين بمن تراه من ذوي الخبرة.ونص القرار كذلك على أن تختص المجموعة الوزارية الاقتصادية بوضع الإطار العام للسياسة الاقتصادية والمالية المصرية بما يحفز معدلات النمو والتشغيل مع تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي في الآجال الزمنية المختلفة.تختص المجموعة الوزارية كذلك ببحث ودراسة جميع الموضوعات الاقتصادية والمالية التي تُحال إليها وإبداء الرأي فيها وإعداد التوصيات اللازمة بخصوصها والتشريعات ذات الصلة إن اقتضى الأمر.وتضمنت اختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية أيضا مراجعة مؤشرات الاقتصاد المصري بصورة ربع سنوية، ووضع التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان تحسين هذه المؤشرات وضمان تنفيذها.ومن المنتظر أن يكون من بين واجبات المجموعة كذلك اتخاذ ما يلزم من قرارات بما فيها تحديد إجراءات الإصلاح الهيكلي ذات الأولوية واقتراح السياسات اللازمة بمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري وسلامته وبمراعاة الظروف الطارئة.وكان البنك المركزي المصري قد أفاد، يوم الأربعاء الماضي، بأن معدل التضخم الأساسي السنوي للبلاد تراجع إلى 26.6% في يونيو/حزيران 2024 مقابل 27.1% في مايو/أيار الماضي.ونقلت صحيفة "المال" بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري أفاد فيها بأن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الصادر عن البنك المركزي، سجل 1.3% في يونيو 2024 مقابل 1.7% في ذات الشهر من العام السابق وسالب 0.8% في مايو 2024، وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 27.5% في يونيو 2024 مقابل 28.1% في مايو 2024.من ناحية أخرى سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 يوليو 2024، 1.6% في يونيو 2024 مقابل 2.1% في ذات الشهر من العام السابق وسالب 0.7% في مايو 2024.
https://sarabic.ae/20240713/الحكومة-المصرية-تنفي-شائعة-بيع-قناة-السويس-مقابل-تريليون-دولار-1090749803.html
https://sarabic.ae/20240708/رئيس-الوزراء-المصري-سنعمل-على-حل-أزمة-انقطاع-الكهرباء-خلال-نصف-العام-الأول-من-برنامجنا-1090589788.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/1f/1062922219_104:0:1559:1091_1920x0_80_0_0_724bab4cc7245d164cf0b885208db20d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, اقتصاد
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, اقتصاد

رئيس الوزراء المصري يعلن تشكيل واختصاصات المجموعة الاقتصادية

14:56 GMT 14.07.2024
© AFP 2023 / FETHI BELAIDرئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2024
© AFP 2023 / FETHI BELAID
تابعنا عبر
أصدر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، قرارا بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية.
ونقلت جريدة المال نص القرار بتشكيل المجموعة الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير المالية والذي تقرر أن يكون أيضا مقرر المجموعة الوزارية ومتحدثاً رسمياً باسمها، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
ونص على أن تجتمع المجموعة الوزارية أسبوعيا، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولها أن تدعو من تراه لحضور اجتماعاتها، وتستعين بمن تراه من ذوي الخبرة.
حاملة الطائرات البريطانية إتش إم إس كوين إليزابيث أثناء عبور قناة السويس المصرية في 6 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2024
الحكومة المصرية تنفي شائعة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار
أمس, 10:04 GMT
ونص القرار كذلك على أن تختص المجموعة الوزارية الاقتصادية بوضع الإطار العام للسياسة الاقتصادية والمالية المصرية بما يحفز معدلات النمو والتشغيل مع تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي في الآجال الزمنية المختلفة.
تختص المجموعة الوزارية كذلك ببحث ودراسة جميع الموضوعات الاقتصادية والمالية التي تُحال إليها وإبداء الرأي فيها وإعداد التوصيات اللازمة بخصوصها والتشريعات ذات الصلة إن اقتضى الأمر.
وتضمنت اختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية أيضا مراجعة مؤشرات الاقتصاد المصري بصورة ربع سنوية، ووضع التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان تحسين هذه المؤشرات وضمان تنفيذها.
ومن المنتظر أن يكون من بين واجبات المجموعة كذلك اتخاذ ما يلزم من قرارات بما فيها تحديد إجراءات الإصلاح الهيكلي ذات الأولوية واقتراح السياسات اللازمة بمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري وسلامته وبمراعاة الظروف الطارئة.
مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2024
رئيس الوزراء المصري: سنعمل على حل أزمة انقطاع الكهرباء خلال نصف العام الأول من برنامجنا
8 يوليو, 12:33 GMT
وكان البنك المركزي المصري قد أفاد، يوم الأربعاء الماضي، بأن معدل التضخم الأساسي السنوي للبلاد تراجع إلى 26.6% في يونيو/حزيران 2024 مقابل 27.1% في مايو/أيار الماضي.
ونقلت صحيفة "المال" بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري أفاد فيها بأن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الصادر عن البنك المركزي، سجل 1.3% في يونيو 2024 مقابل 1.7% في ذات الشهر من العام السابق وسالب 0.8% في مايو 2024، وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 27.5% في يونيو 2024 مقابل 28.1% في مايو 2024.
من ناحية أخرى سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 يوليو 2024، 1.6% في يونيو 2024 مقابل 2.1% في ذات الشهر من العام السابق وسالب 0.7% في مايو 2024.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... حماس تنفي تقارير تجميد المفاوضات مع إسرائيل13:23 GMTВоеннослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала