https://sarabic.ae/20240708/رئيس-الوزراء-المصري-سنعمل-على-حل-أزمة-انقطاع-الكهرباء-خلال-نصف-العام-الأول-من-برنامجنا-1090589788.html

رئيس الوزراء المصري: سنعمل على حل أزمة انقطاع الكهرباء خلال نصف العام الأول من برنامجنا

رئيس الوزراء المصري: سنعمل على حل أزمة انقطاع الكهرباء خلال نصف العام الأول من برنامجنا

سبوتنيك عربي

تعهد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، مجددا على استكمال مسيرة بناء الوطن وتحقيق تطلعات المواطن المصري. 08.07.2024, سبوتنيك عربي

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وقال مدبولي، خلال عرضه برنامج الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب في العاصمة الإدارية، إن "الحكومة الجديدة ستعمل على حل أزمة انقطاع الكهرباء خلال نصف العام الأول من برنامجها"، مؤكدا أنها "ستساعد بكل ما تملك على تخفيف وطأة التوترات ومعالجتها بكل حزم".وأضاف أن "خطة الحكومة الجديدة تقوم على استكمال البناء والتطوير والعمل على 4 محاور أساسية"، متابعًا: "لا شك أننا أمام مسؤولية كبيرة في ظل التحديات الكبرى التي يجب أن نواجهها".وأكد مدبولي سعي الحكومة إلى تحسين حياة المواطن والانتقال إلى مرحلة جديدة من التطور، مشيرًا إلى أنها ستواصل استكمال المسيرة التي بدأتها الدولة منذ 10 سنوات.وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الخميس الماضي، "تشكيل مجموعة وزارية للطاقة، للتنسيق بصورة يومية من أجل حل أزمة الكهرباء بشكل عاجل".وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي، إن "مصر تعاقدت على جميع الشحنات الكافية لإنهاء انقطاع الكهرباء في الصيف"، مؤكدًا أن "الحكومة الجديدة تستهدف مواصلة الإصلاح الهيكلي وتنفيذ التوجيهات الرئاسية".وأضاف أن "حل أزمة الكهرباء وضبط الأسعار على أجندة أولويات الحكومة الجديدة"، مشيرًا إلى أن "الحكومة عملت على تدبير نحو 1.2 مليار دولار لحل أزمة الكهرباء، خلال الفترة المقبلة".وأدت الحكومة المصرية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الأربعاء الماضي، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.وشهدت الحكومة الجديدة، تغييرات عدة من بينها تعيين بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية، بدلا من سامح شكري، بالإضافة إلى تعيين الفريق أول عبد المجيد صقر، وزيرا للدفاع، وتعيين كامل الوزير نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الصناعة ووزيرا للنقل والصناعة، وأحمد كوجالك وزيرا للمالية.

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