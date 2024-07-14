https://sarabic.ae/20240714/شقيقة-زعيم-كوريا-الشمالية-تهدد-سيئول-بدفع-ثمن-باهظ-جدا-ردا-على-مواصلة-المنشورات-المضادة-1090783598.html

شقيقة زعيم كوريا الشمالية تهدد سيئول بدفع "ثمن باهظ جدا" ردا على مواصلة المنشورات المضادة

شقيقة زعيم كوريا الشمالية تهدد سيئول بدفع "ثمن باهظ جدا" ردا على مواصلة المنشورات المضادة

سبوتنيك عربي

قالت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، اليوم الأحد، إن كوريا الجنوبية يجب أن تكون مستعدة لدفع "ثمن باهظ للغاية"، لمواصلة إرسالها منشورات... 14.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-14T10:47+0000

2024-07-14T10:47+0000

2024-07-14T10:47+0000

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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

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وأضافت أنه تم إبلاغها في وقت سابق من اليوم، من قبل مسؤولي حزب العمال الحاكم والجيش الكوري الشمالي، أنه تم اكتشاف "منشورات وأشياء قذرة" في 17 مكانا في المنطقة الحدودية ومناطق أخرى من الدولة.وأشارت كيم إلى أن تلك المنشورات تم حرقها، وفقا للائحة التعامل مع "الأشياء التي يسقطها العدو"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.وفي خطوة غير مسبوقة، نشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية صورة، تظهر حرق المنشورات القادمة من كوريا الجنوبية، والتي كان مرفق معها علبة من أدوية البرد.وتابعت أنه "على الرغم من التحذيرات المتكررة لكوريا الشمالية، فإن حثالة كوريا الجنوبية لم توقف هذه المسرحية الفظة والقذرة".وواصلت: "وكما حذرنا بالفعل، فإن الحثالة الذين يلجأون للقيام بهذه المسرحية، سيتعرضون لانتقادات شديدة من قبل شعوبهم، لقد قدمنا ​​إجراءاتنا المضادة بالكامل في مثل هذا الموقف، وستتعب عشائر كوريا الجنوبية من معاناة الإحراج المرير، ويجب أن تكون مستعدة لدفع ثمن باهظ للغاية مقابل لعبها القذر".يشار إلى أن كوريا الشمالية ردت على المنشورات الواردة من كوريا الجنوبية والمناهضة لنظام بيونغ يانغ، بإرسالها بالونات مليئة بالقمامة عبر الحدود، ثم ردت كوريا الجنوبية من خلال البث الصارخ المناهض لبيونغ يانغ، عبر مكبرات الصوت الحدودية.

https://sarabic.ae/20240621/شقيقة-زعيم-كوريا-الشمالية-تلمح-لإرسال-مزيد-من-بالونات-القمامة-لكوريا-الجنوبية-ردا-على-حثالة-البشر-1090054657.html

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