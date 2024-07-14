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ماسك: تعرضت لمحاولتي اغتيال خلال الأشهر الثمانية الماضية
ماسك: تعرضت لمحاولتي اغتيال خلال الأشهر الثمانية الماضية
سبوتنيك عربي
قال رجل الأعمال الأمريكي الملياردير، إيلون ماسك، اليوم الأحد، إنه تعرض لمحاولتي اغتيال خلال الأشهر الثمانية الماضية. 14.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-14T04:19+0000
2024-07-14T04:19+0000
إيلون ماسك
ترامب
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ماسك على وسائل التواصل الاجتماعي، "أمامنا أوقات خطيرة. لقد حاول شخصان (في مناسبتين منفصلتين) قتلي بالفعل... تم القبض عليهما بالبنادق على بعد حوالي 20 دقيقة بالسيارة من مقر شركة تيسلا في تكساس".جاءت تصريحات إيلون ماسك في معرض حديثه عن إطلاق النار الذي تعرض له الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.وفي وقت سابق من اليوم، أظهرت لقطات إطلاق نار في أثناء خطاب للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وسط أنصاره بولاية بنسلفانيا.وظهر ترامب بعد ذلك والدم يخضب الجانب الأيمن من رأسه، بينما كان عملاء الخدمة السرية الأمريكية يرافقونه خارج المنصة.وفي وقت لاحق ذكر ترامب أنه بخير وبصحة جيدة، ولكنه أصيب في أذنه اليمنى وأن مطلق النار قتل.
https://sarabic.ae/20240714/نزفت-كثيرا-أول-تعليق-من-ترامب-بعد-حادث-إطلاق-النار-عليه-1090775763.html
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إيلون ماسك, ترامب, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
إيلون ماسك, ترامب, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

ماسك: تعرضت لمحاولتي اغتيال خلال الأشهر الثمانية الماضية

04:19 GMT 14.07.2024
© AFP 2023 / SERGEI GAPONالملياردير، إيلون ماسك
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2024
© AFP 2023 / SERGEI GAPON
تابعنا عبر
قال رجل الأعمال الأمريكي الملياردير، إيلون ماسك، اليوم الأحد، إنه تعرض لمحاولتي اغتيال خلال الأشهر الثمانية الماضية.
وقال ماسك على وسائل التواصل الاجتماعي، "أمامنا أوقات خطيرة. لقد حاول شخصان (في مناسبتين منفصلتين) قتلي بالفعل... تم القبض عليهما بالبنادق على بعد حوالي 20 دقيقة بالسيارة من مقر شركة تيسلا في تكساس".
جاءت تصريحات إيلون ماسك في معرض حديثه عن إطلاق النار الذي تعرض له الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وفي وقت سابق من اليوم، أظهرت لقطات إطلاق نار في أثناء خطاب للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وسط أنصاره بولاية بنسلفانيا.
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ينزف بعد إطلاق النار عليه خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا 14 يوليو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2024
"نزفت كثيرا".. أول تعليق من ترامب بعد حادث إطلاق النار عليه
02:38 GMT
وظهر ترامب بعد ذلك والدم يخضب الجانب الأيمن من رأسه، بينما كان عملاء الخدمة السرية الأمريكية يرافقونه خارج المنصة.
وفي وقت لاحق ذكر ترامب أنه بخير وبصحة جيدة، ولكنه أصيب في أذنه اليمنى وأن مطلق النار قتل.
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