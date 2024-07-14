https://sarabic.ae/20240714/نزفت-كثيرا-أول-تعليق-من-ترامب-بعد-حادث-إطلاق-النار-عليه-1090775763.html
"نزفت كثيرا".. أول تعليق من ترامب بعد حادث إطلاق النار عليه
"نزفت كثيرا".. أول تعليق من ترامب بعد حادث إطلاق النار عليه
سبوتنيك عربي
كشف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الأحد، عما حدث خلال حادث إطلاق النار عليه خلال تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا. وقال ترامب من المنشأة الطبية التي... 14.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-14T02:38+0000
2024-07-14T02:38+0000
2024-07-14T02:39+0000
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
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وكان قد شهد تجمعا انتخابيا للرئيس السابق دونالد ترامب في بنسلفانيا إطلاق أعيرة نارية.وأجلى عناصر الخدمة السرية المسؤولون عن أمن الرؤساء والرؤساء السابقين ترامب من على منصة خلال تجمع انتخابي بعد طلقات سماع طلقات نارية .وشوهد الرئيس الأميركي السابق وقد لطخت الدماء أذنه اليمنى بينما كان محاطا برجال أمن أخرجوه من وراء المنصة.
https://sarabic.ae/20240714/ردود-فعل-غاضبة-على-إطلاق-النار-على-ترامب-وحملته-تكشف-حالته-وبايدن-يعلق-1090774626.html
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ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
"نزفت كثيرا".. أول تعليق من ترامب بعد حادث إطلاق النار عليه
02:38 GMT 14.07.2024 (تم التحديث: 02:39 GMT 14.07.2024)
كشف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الأحد، عما حدث خلال حادث إطلاق النار عليه خلال تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا. وقال ترامب من المنشأة الطبية التي يخضع فيها للعلاج على شبكته "تروث سوشيال"، "أمر غريب أن يحدث ما حدث في بلدنا ولا يُعرف أي شيء عن مطلق النار.. أشكر جهاز الخدمة السرية وجميع أجهزة إنفاذ القانون على استجابتهم السريعة".
وأضاف، "لقد أصبت بطلق ناري اخترق الجزء العلوي من أذني اليمنى.. شعرت فورا بالرصاصة وهي تخترق الجلد.. نزفت كثيرا جراء الإصابة".
وكان قد شهد تجمعا انتخابيا للرئيس السابق دونالد ترامب في بنسلفانيا إطلاق أعيرة نارية.
وأجلى عناصر الخدمة السرية المسؤولون عن أمن الرؤساء والرؤساء السابقين ترامب من على منصة خلال تجمع انتخابي بعد طلقات سماع طلقات نارية .
وشوهد الرئيس الأميركي السابق وقد لطخت الدماء أذنه اليمنى بينما كان محاطا برجال أمن أخرجوه من وراء المنصة.