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مقتل المشتبه في إطلاق النار خلال تجمع ترامب الانتخابي
مقتل المشتبه في إطلاق النار خلال تجمع ترامب الانتخابي
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن السلطات في مدينة بتلر، حيث وقع حادث إطلاق النار على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بأن المشتبه به في إطلاق النار قُتل. 14.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-14T02:03+0000
2024-07-14T02:03+0000
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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واشنطن - سبوتنيك. وقال المدعي العام لمقاطعة بتلر ريتشارد جولدينجر، أن ترامب أصيب بطلق ناري ولكنه بخير، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.وفي وقت لاحق، قال جهاز الخدمة السرية الأمريكية، إن أحد أنصار حملة ترامب الانتخابية قُتل وأصيب اثنان بجروح خطيرة.وأجلى عناصر الخدمة السرية المسؤولون عن أمن الرؤساء والرؤساء السابقين ترامب من على منصة خلال تجمع انتخابي بعد سماع طلقات نارية .وشوهد ترامب وقد لطخت الدماء أذنه اليمنى.وقال ترامب من المشفى الذي يخضع فيه للإسعافات الأولية، ترامب: الرصاصة اخترقت الجزء العلوي من أذني اليمنى، ونزفت كثيرا.. مطلق النار قتل ولكن لا شيء معروف عنه في ذلك الوقت.
https://sarabic.ae/20240714/ردود-فعل-غاضبة-على-إطلاق-النار-على-ترامب-وحملته-تكشف-حالته-وبايدن-يعلق-1090774626.html
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ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

مقتل المشتبه في إطلاق النار خلال تجمع ترامب الانتخابي

02:03 GMT 14.07.2024
© AP Photo / Gene J. Puskarالشرطة الأمريكية تطلق النار بعد حادث إطلاق النار على الرئيس السابق دونالد ترامب 14 يوليو 2024
الشرطة الأمريكية تطلق النار بعد حادث إطلاق النار على الرئيس السابق دونالد ترامب 14 يوليو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن السلطات في مدينة بتلر، حيث وقع حادث إطلاق النار على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بأن المشتبه به في إطلاق النار قُتل.
واشنطن - سبوتنيك. وقال المدعي العام لمقاطعة بتلر ريتشارد جولدينجر، أن ترامب أصيب بطلق ناري ولكنه بخير، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
وأضاف، "قُتل أحد الحاضرين، كما توفي مطلق النار وشخص آخر في حالة خطيرة".
وفي وقت لاحق، قال جهاز الخدمة السرية الأمريكية، إن أحد أنصار حملة ترامب الانتخابية قُتل وأصيب اثنان بجروح خطيرة.
ترامب بعد إطلاق النار عليه وسط أنصاره في بنسلفانيا 14 يوليو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2024
بايدن ورؤساء سابقون يعلقون.. ردود فعل غاضبة على إطلاق النار على ترامب وحملته تكشف حالته
00:18 GMT
وأجلى عناصر الخدمة السرية المسؤولون عن أمن الرؤساء والرؤساء السابقين ترامب من على منصة خلال تجمع انتخابي بعد سماع طلقات نارية .
وشوهد ترامب وقد لطخت الدماء أذنه اليمنى.
وقال ترامب من المشفى الذي يخضع فيه للإسعافات الأولية، ترامب: الرصاصة اخترقت الجزء العلوي من أذني اليمنى، ونزفت كثيرا.. مطلق النار قتل ولكن لا شيء معروف عنه في ذلك الوقت.
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