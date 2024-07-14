https://sarabic.ae/20240714/نائب-جمهوري-وزير-الأمن-الداخلي-الأمريكي-رفض-عدة-طلبات-لتوفير-حماية-أقوى-لترامب-1090778046.html

نائب جمهوري: وزير الأمن الداخلي الأمريكي رفض عدة طلبات لتوفير حماية أقوى لترامب

نائب جمهوري: وزير الأمن الداخلي الأمريكي رفض عدة طلبات لتوفير حماية أقوى لترامب

سبوتنيك عربي

أعلن النائب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي، مايك والتز، أن لديه معلومات من مصادر موثوقة، تفيد بأن وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس رفض عدة طلبات لتوفير... 14.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-14T06:23+0000

2024-07-14T06:23+0000

2024-07-14T06:23+0000

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0e/1090775181_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_41bcd5b31a25170da7b52c1c5d43e3da.jpg

وكتب والتز في صفحته الخاصة على منصة "إكس": "لدي مصادر موثوقة للغاية أن الوزير مايوركاس رفض طلبات متكررة لتوفير حماية أقوى للرئيس ترامب اعتمادا على جهاز الخدمة السرية".وتعرض ترامب لمحاولة اغتيال أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في بنسلفانيا.وفي السياق نفسه، أعلن المتحدث باسم الرئيس المرشح دونالد ترامب أنه "بخير"، فيما قال جهاز الخدمة السرية إنه آمن.بدوره، أكد ترامب عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه أصيب برصاصة في "الجزء العلوي من أذنه اليمنى".وفتحت لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب الأمريكي تحقيقا في محاولة اغتيال ترامب، وجاء ذلك وفق رسالة من رئيس اللجنة جيمس كومر موجهة إلى رئيسة جهاز الخدمة السرية كيمبرلي تشيتل. وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي أي" إن حادث بنسلفانيا كان محاولة اغتيال للرئيس السابق دونالد ترامب.وأضاف مكتب "إف بي أي": "لسنا مستعدين حتى الآن للإعلان عن هوية مطلق النار ولم نحدد بعد دوافعه".بدورها، قالت شرطة بنسلفانيا: "مستعدون لدعم التحقيق الفيدرالي بشأن حادثة ترامب"، مشيرة إلى أن "سلطات إنفاذ القانون تصرفت بشكل بطولي لتحديد التهديد وتحييده".وقالت شرطة بنسلفانيا إنها لا تعتقد أن التهديد لا يزال مستمرا، مؤكدة مقتل شخص واحد وإصابة 2 بجروح حرجة في حادث إطلاق النار.ولفت مكتب "إف بي أي" إلى أنه لم تكن لديه معلومات مسبقة بشأن وجود تهديد على تجمع ترامب.

https://sarabic.ae/20240714/ترامب-في-أول-ظهور-بعد-ساعات-من-نجاته-من-محاولة-اغتيال-فيديو-1090777259.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم