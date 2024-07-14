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https://sarabic.ae/20240714/نائب-جمهوري-وزير-الأمن-الداخلي-الأمريكي-رفض-عدة-طلبات-لتوفير-حماية-أقوى-لترامب-1090778046.html
نائب جمهوري: وزير الأمن الداخلي الأمريكي رفض عدة طلبات لتوفير حماية أقوى لترامب
نائب جمهوري: وزير الأمن الداخلي الأمريكي رفض عدة طلبات لتوفير حماية أقوى لترامب
سبوتنيك عربي
أعلن النائب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي، مايك والتز، أن لديه معلومات من مصادر موثوقة، تفيد بأن وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس رفض عدة طلبات لتوفير... 14.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-14T06:23+0000
2024-07-14T06:23+0000
العالم
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وكتب والتز في صفحته الخاصة على منصة "إكس": "لدي مصادر موثوقة للغاية أن الوزير مايوركاس رفض طلبات متكررة لتوفير حماية أقوى للرئيس ترامب اعتمادا على جهاز الخدمة السرية".وتعرض ترامب لمحاولة اغتيال أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في بنسلفانيا.وفي السياق نفسه، أعلن المتحدث باسم الرئيس المرشح دونالد ترامب أنه "بخير"، فيما قال جهاز الخدمة السرية إنه آمن.بدوره، أكد ترامب عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه أصيب برصاصة في "الجزء العلوي من أذنه اليمنى".وفتحت لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب الأمريكي تحقيقا في محاولة اغتيال ترامب، وجاء ذلك وفق رسالة من رئيس اللجنة جيمس كومر موجهة إلى رئيسة جهاز الخدمة السرية كيمبرلي تشيتل. وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي أي" إن حادث بنسلفانيا كان محاولة اغتيال للرئيس السابق دونالد ترامب.وأضاف مكتب "إف بي أي": "لسنا مستعدين حتى الآن للإعلان عن هوية مطلق النار ولم نحدد بعد دوافعه".بدورها، قالت شرطة بنسلفانيا: "مستعدون لدعم التحقيق الفيدرالي بشأن حادثة ترامب"، مشيرة إلى أن "سلطات إنفاذ القانون تصرفت بشكل بطولي لتحديد التهديد وتحييده".وقالت شرطة بنسلفانيا إنها لا تعتقد أن التهديد لا يزال مستمرا، مؤكدة مقتل شخص واحد وإصابة 2 بجروح حرجة في حادث إطلاق النار.ولفت مكتب "إف بي أي" إلى أنه لم تكن لديه معلومات مسبقة بشأن وجود تهديد على تجمع ترامب.
https://sarabic.ae/20240714/ترامب-في-أول-ظهور-بعد-ساعات-من-نجاته-من-محاولة-اغتيال-فيديو-1090777259.html
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نائب جمهوري: وزير الأمن الداخلي الأمريكي رفض عدة طلبات لتوفير حماية أقوى لترامب

06:23 GMT 14.07.2024
© AP Photo / Gene J. Puskarالشرطة الأمريكية تطلق النار بعد حادث إطلاق النار على الرئيس السابق دونالد ترامب 14 يوليو 2024
الشرطة الأمريكية تطلق النار بعد حادث إطلاق النار على الرئيس السابق دونالد ترامب 14 يوليو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
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أعلن النائب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي، مايك والتز، أن لديه معلومات من مصادر موثوقة، تفيد بأن وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس رفض عدة طلبات لتوفير حماية أقوى للرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي المحتمل دونالد ترامب، الذي تعرض لمحاولة اغتيال بالرصاص خلال فعالية انتخابية في ولاية بنسلفانيا.
وكتب والتز في صفحته الخاصة على منصة "إكس": "لدي مصادر موثوقة للغاية أن الوزير مايوركاس رفض طلبات متكررة لتوفير حماية أقوى للرئيس ترامب اعتمادا على جهاز الخدمة السرية".
وتعرض ترامب لمحاولة اغتيال أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في بنسلفانيا.
وفي السياق نفسه، أعلن المتحدث باسم الرئيس المرشح دونالد ترامب أنه "بخير"، فيما قال جهاز الخدمة السرية إنه آمن.
بدوره، أكد ترامب عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه أصيب برصاصة في "الجزء العلوي من أذنه اليمنى".
وفتحت لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب الأمريكي تحقيقا في محاولة اغتيال ترامب، وجاء ذلك وفق رسالة من رئيس اللجنة جيمس كومر موجهة إلى رئيسة جهاز الخدمة السرية كيمبرلي تشيتل. وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي أي" إن حادث بنسلفانيا كان محاولة اغتيال للرئيس السابق دونالد ترامب.
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ينزف بعد إطلاق النار عليه خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا 14 يوليو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2024
ترامب في أول ظهور له بعد ساعات من نجاته من محاولة اغتيال.. فيديو
05:36 GMT
وأضاف مكتب "إف بي أي": "لسنا مستعدين حتى الآن للإعلان عن هوية مطلق النار ولم نحدد بعد دوافعه".
بدورها، قالت شرطة بنسلفانيا: "مستعدون لدعم التحقيق الفيدرالي بشأن حادثة ترامب"، مشيرة إلى أن "سلطات إنفاذ القانون تصرفت بشكل بطولي لتحديد التهديد وتحييده".
وقالت شرطة بنسلفانيا إنها لا تعتقد أن التهديد لا يزال مستمرا، مؤكدة مقتل شخص واحد وإصابة 2 بجروح حرجة في حادث إطلاق النار.
ولفت مكتب "إف بي أي" إلى أنه لم تكن لديه معلومات مسبقة بشأن وجود تهديد على تجمع ترامب.
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