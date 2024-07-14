https://sarabic.ae/20240714/وزير-الخارجية-السعودي-الشعب-الفلسطيني-يعاني-كارثة-إنسانية-من-خلال-تعطيل-إسرائيل-وصول-المساعدات-1090793502.html
وزير الخارجية السعودي: الشعب الفلسطيني يعاني كارثة إنسانية من خلال تعطيل إسرائيل وصول المساعدات
وزير الخارجية السعودي: الشعب الفلسطيني يعاني كارثة إنسانية من خلال تعطيل إسرائيل وصول المساعدات
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأحد، أنه "بحث مع نظيره التركي هاكان فيدان، الأوضاع المأساوية في قطاع غزة". 14.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-14T16:28+0000
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وقال بن فرحان، في مؤتمر صحفي، إن "هناك تطابق في المواقف مع تركيا ونؤكد على أهمية التوصل الفوري لوقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات"، مؤكدا أن "هناك بصيص أمل في تحرك بعض الدول للاعتراف بفلسطين مما يعطي أملا في إقامة الدولة الفلسطينية".وأضاف وزير الخارجية السعودي أن "الشعب الفلسطيني يعاني كارثة إنسانية من خلال تعطيل إسرائيل وصول المساعدات"، مشيرا إلى أنه "مع استمرار آلة القتل الإسرائيلية فهناك أمل بحل الدولتين مع اعتراف مزيد من الدول بالدولة الفلسطينية".وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 39 ألف قتيل ونحو 89 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20240714/غالانت-مطاردة-عناصر-حماس-ستستمر-لسنوات-طويلة-1090790116.html
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أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
وزير الخارجية السعودي: الشعب الفلسطيني يعاني كارثة إنسانية من خلال تعطيل إسرائيل وصول المساعدات
أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأحد، أنه "بحث مع نظيره التركي هاكان فيدان، الأوضاع المأساوية في قطاع غزة".
وقال بن فرحان، في مؤتمر صحفي
، إن "هناك تطابق في المواقف مع تركيا ونؤكد على أهمية التوصل الفوري لوقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات"، مؤكدا أن "هناك بصيص أمل في تحرك بعض الدول للاعتراف بفلسطين مما يعطي أملا في إقامة الدولة الفلسطينية".
وأضاف وزير الخارجية السعودي أن "الشعب الفلسطيني يعاني كارثة إنسانية من خلال تعطيل إسرائيل وصول المساعدات"، مشيرا إلى أنه "مع استمرار آلة القتل الإسرائيلية فهناك أمل بحل الدولتين مع اعتراف مزيد من الدول بالدولة الفلسطينية".
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة
، حتى الآن، عن سقوط نحو 39 ألف قتيل ونحو 89 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب
بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.