https://sarabic.ae/20240715/انتخابات-البرلمان-السوري-تطلعات-الناخبين-نحو-مشهد-اقتصادي-وخدمي-أقل-قسوة-1090827802.html

انتخابات البرلمان السوري.. تطلعات الناخبين نحو مشهد اقتصادي وخدمي أقل قسوة

انتخابات البرلمان السوري.. تطلعات الناخبين نحو مشهد اقتصادي وخدمي أقل قسوة

سبوتنيك عربي

أدلى الناخبون السوريون، منذ صباح اليوم الاثنين، بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس الشعب، في استحقاق يعد الرابع منذ بداية الحرب الإرهابية على سوريا عام 2011، على... 15.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-15T17:30+0000

2024-07-15T17:30+0000

2024-07-15T17:30+0000

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سبوتنيك

أخبار سوريا اليوم

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وأشار حسام السمان، أمين فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في سوريا، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إلى أن "الانتخابات حق وواجب وطني على الجميع أن يمارسوه بحرية كاملة".ولفت إلى ما يجري من قبل قوات "قسد" في محافظة الحسكة ليس بالجديد، فمع قيامهم بقطع المياه والمواد الغذائية والطحين على المدنيين، لا نستغرب قيامها بأفعال أبشع وأفظع، في تلميح إلى التضييق الذي مارسه مسلحوها على الناخبين، ومنعهم من الوصول إلى صناديق الاقتراع، شرقي سوريا.وبيّن السمان أن الشعب السوري "واع ويعلم مصلحته لذلك يقوم بختيار المرشح الذي سيمثله ويكون الصوت القوي له تحت قبة المجلس".وفي جولة على بعض مراكز دمشق المدينة، رصدت "سبوتنيك" توافد المواطنين على مراكز الاقتراع لانتخاب ممثليهم في البرلمان.وقالت الناخبة، جوليا عوض، أثناء إدلائها بصوتها، في تصريح لـ"سبوتنيك": "أهمية الانتخابات في الوقت الذي تمر به سوريا بفترة صعبة اقتصادياً وبمختلف الجوانب التي يعيشها الشعب السوري لذلك فأن الانتخابات هي تأكيد على إرادة الحياة واستمراريتها لبناء مستقبل الوطن، متمنية من المرشحين الشباب أداء مهامهم بأمانة توازي الثقة التي أولاهم إياها الناخبون".وأضافت عوض: "من اللافت خلال هذه الدورة، ترشح خبرات متنوعة إلى المجلس"، مشيرة إلى أنها قامت "بالتصويت للمرشح الذي أعتقد بأنه قادر على طرح همومي وهموم بقية المواطنين تحت قبة المجلس، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها".وألمحت عوض إلى تفاؤلها بالحضور اللافت لفئة الشباب ضمن المرشحين للانتخابات، متمنية التوفيق بالفوز للأكثر جدارة وكفاءة.من جهته، اعتبر المواطن محمد برغوش، أن "الانتخابات ليست حق لنا فحسب، بل واجب علينا ولا بد من القيام به بعد مرحلة من الحرب والحصار المفروض على سوريا، للإثبات للعالم أننا صامدون ولن نهزم".وتمنى الناخب برغوش بأن "يقف الناجحون بالانتخابات مع المواطنين ويكونوا في خدمتهم، لمساعدتهم على الاستمرار بالحياة ضمن البلد".ووفق رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات، القاضي المستشار، جهاد مراد، بلغ عدد مراكز الاقتراع 8151 مركزاً، وجميع أعضاء لجان مراكز الانتخاب في المحافظات أدوا اليمين القانونية، بعد أن تمت تسميتهم من قبل المحافظين وفقاً لأحكام المادة /15/ من قانون الانتخابات العامة.وكانت قد أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات تمديد فترة انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع لمدة ساعتين تنتهي في تمام الساعة التاسعة مساءً في المراكز الانتخابية في سوريا كافة.وصباح اليوم، أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات في سوريا فتح صناديق الاقتراع، الساعة 7 صباحاً، في المراكز الانتخابية أمام الناخبين في المحافظات السورية لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع.

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