https://sarabic.ae/20240715/بايدن-التشكيك-والتساؤل-عن-سني-وتأثيره-على-الرئاسة-أمر-مشروع-1090836210.html

بايدن: التشكيك والتساؤل عن سني وتأثيره على الرئاسة أمر مشروع

بايدن: التشكيك والتساؤل عن سني وتأثيره على الرئاسة أمر مشروع

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن مخاوف الناخبين الأمريكيين بشأن عمره مشروعة، لكنه يؤكد أن قدرته العقلية جيدة. 15.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-15T22:40+0000

2024-07-15T22:40+0000

2024-07-15T22:40+0000

جو بايدن

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0f/1090798435_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f1c981adf75a94f44274bf1143fc7e3.jpg

وقال بايدن لشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية: "أنا كبير في السن. لكنني أكبر بثلاث سنوات فقط من ترامب، وهذه نقطة أولى. والنقطة الثانية، أن قدرتي العقلية جيدة جدًا".وأضاف بايدن أنه يفهم أن الناس يشعرون بالقلق لأنه يبلغ من العمر 81 عامًا، وأن هذا سؤال مشروع.وكان عدد متزايد من المشرعين الديمقراطيين وحلفاء آخرين، طالبوا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالانسحاب من المنافسة الرئاسية لعام 2024، مستشهدين بأسئلة حول كفاءته وقدرته على الخدمة لفترة ولاية أخرى مدتها 4 سنوات، بعد مناظرته الأولى أمام منافسه، دونالد ترامب.

https://sarabic.ae/20240713/حملة-بايدن-الانتخابية-تطلب-حذف-16-ثانية-من-مقابلة-إذاعية-أجراها-قبل-بثها-1090769274.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن