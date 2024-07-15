https://sarabic.ae/20240715/بايدن-التشكيك-والتساؤل-عن-سني-وتأثيره-على-الرئاسة-أمر-مشروع-1090836210.html
بايدن: التشكيك والتساؤل عن سني وتأثيره على الرئاسة أمر مشروع
بايدن: التشكيك والتساؤل عن سني وتأثيره على الرئاسة أمر مشروع
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن مخاوف الناخبين الأمريكيين بشأن عمره مشروعة، لكنه يؤكد أن قدرته العقلية جيدة. 15.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-15T22:40+0000
2024-07-15T22:40+0000
2024-07-15T22:40+0000
جو بايدن
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وقال بايدن لشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية: "أنا كبير في السن. لكنني أكبر بثلاث سنوات فقط من ترامب، وهذه نقطة أولى. والنقطة الثانية، أن قدرتي العقلية جيدة جدًا".وأضاف بايدن أنه يفهم أن الناس يشعرون بالقلق لأنه يبلغ من العمر 81 عامًا، وأن هذا سؤال مشروع.وكان عدد متزايد من المشرعين الديمقراطيين وحلفاء آخرين، طالبوا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالانسحاب من المنافسة الرئاسية لعام 2024، مستشهدين بأسئلة حول كفاءته وقدرته على الخدمة لفترة ولاية أخرى مدتها 4 سنوات، بعد مناظرته الأولى أمام منافسه، دونالد ترامب.
https://sarabic.ae/20240713/حملة-بايدن-الانتخابية-تطلب-حذف-16-ثانية-من-مقابلة-إذاعية-أجراها-قبل-بثها-1090769274.html
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
بايدن: التشكيك والتساؤل عن سني وتأثيره على الرئاسة أمر مشروع
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن مخاوف الناخبين الأمريكيين بشأن عمره مشروعة، لكنه يؤكد أن قدرته العقلية جيدة.
وقال بايدن لشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية: "أنا كبير في السن. لكنني أكبر بثلاث سنوات فقط من ترامب، وهذه نقطة أولى. والنقطة الثانية، أن قدرتي العقلية جيدة جدًا".
وأضاف بايدن أنه يفهم أن الناس يشعرون بالقلق لأنه يبلغ من العمر 81 عامًا، وأن هذا سؤال مشروع.
وكان عدد متزايد من المشرعين الديمقراطيين وحلفاء آخرين، طالبوا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالانسحاب من المنافسة الرئاسية لعام 2024، مستشهدين بأسئلة حول كفاءته وقدرته على الخدمة لفترة ولاية أخرى
مدتها 4 سنوات، بعد مناظرته الأولى أمام منافسه، دونالد ترامب.