https://sarabic.ae/20240715/بعد-16-عاما-في-السجن-رئيس-بيرو-السابق-البالغ-85-عاما-يسعى-للحكم-مجددا-1090801089.html
بعد 16 عاما في السجن... رئيس بيرو السابق البالغ 85 عاما يسعى للحكم مجددا
بعد 16 عاما في السجن... رئيس بيرو السابق البالغ 85 عاما يسعى للحكم مجددا
سبوتنيك عربي
أعلنت ابنة رئيس بيرو السابق، كيكو فوجيموري، اليوم الاثنين، عبر منصة "إكس"، أن والدها سيترشح مجددا لمنصب الرئيس في الانتخابات المقررة، عام 2026. 15.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-15T06:44+0000
2024-07-15T06:44+0000
2024-07-15T06:44+0000
العالم
بيرو
أخبار بيرو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103808/25/1038082519_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_1c3484bc6c6bff2bf5656214e5ee13ff.jpg
أكدت، كيكو فوجيموري، زعيمة الحزب اليميني الرئيسي في بيرو، أن والدها رئيس بيرو السابق، ألبرتو فوجيموري، سيترشح لولاية ثالثة، عام 2026.ويذكر أن فوجيموري، الذي يبلغ من العمر 85 عاما، يعاني من مشاكل صحية، ويقضي عقوبة السجن لمدة 25 عاما بتهمة انتهاك حقوق الإنسان. وتم إطلاق سراحه في أواخر العام الماضي، بعد أن قضى 16 عاما في السجن.وقالت، كيكو فوجيموري، في فيديو نشرته عبر منصة "إكس": "تناقشنا أنا وأبي وقررنا معا أنه سيكون مرشحا للرئاسة".يذكر أن ألبرتو فوجيموري حكم بيرو بقبضة من حديد، بين عامي 1990 و2000، واتهم بمجزرتين بحق المدنيين، ارتكبتهما سرية من الجيش في إطار مكافحة عصابة "الدرب الساطع" الشيوعية الماوية أوائل التسعينات.لهذا، توجد عقبات قانونية قد تجعل ترشيحه غير مقبول، بما في ذلك دين بنحو 15.5 مليون دولار، عن أضرار في 3 قضايا، أدانه فيها القضاء.وأشارت كيكو فوجيموري في تصريح لها لإذاعة "آر بي دي"، أنها لا تريد "الدخول في نقاش حول القضايا القانونية"، وأضافت: "أترك هذا النقاش للمحامين وأتصور أنه سيتم توضيح هذا الاحتمال لاحقا".ويبقى فوجيموري ضمن قلة من السياسيين الذين أثاروا انقساما واسعا بين البيروفيين البالغ عددهم 32 مليون نسمة، من جهتها لم تُعلّق السلطات الانتخابية على هذا الترشح المحتمل.الشرطة البيروفية تداهم منزل "رئيسة الدولة" بسبب "روليكس"... فيديوباكستان... تمديد حبس رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته
https://sarabic.ae/20240628/زلزال-بقوة-72-ريختر-يضرب-البيرو-وتحذير-من-موجات-تسونامي-قد-يصل-ارتفاعها-إلى-3-أمتار-1090257019.html
بيرو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103808/25/1038082519_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_c3f3512cc280f78d2ea2fb1650913d84.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, بيرو, أخبار بيرو
بعد 16 عاما في السجن... رئيس بيرو السابق البالغ 85 عاما يسعى للحكم مجددا
أعلنت ابنة رئيس بيرو السابق، كيكو فوجيموري، اليوم الاثنين، عبر منصة "إكس"، أن والدها سيترشح مجددا لمنصب الرئيس في الانتخابات المقررة، عام 2026.
أكدت، كيكو فوجيموري، زعيمة الحزب اليميني الرئيسي في بيرو، أن والدها رئيس بيرو السابق، ألبرتو فوجيموري، سيترشح لولاية ثالثة، عام 2026.
ويذكر أن فوجيموري، الذي يبلغ من العمر 85 عاما، يعاني من مشاكل صحية، ويقضي عقوبة السجن لمدة 25 عاما بتهمة انتهاك حقوق الإنسان. وتم إطلاق سراحه في أواخر العام الماضي، بعد أن قضى 16 عاما في السجن.
وقالت، كيكو فوجيموري، في فيديو نشرته عبر منصة "إكس": "تناقشنا أنا وأبي وقررنا معا أنه سيكون مرشحا للرئاسة".
يذكر أن ألبرتو فوجيموري حكم بيرو بقبضة من حديد، بين عامي 1990 و2000، واتهم بمجزرتين بحق المدنيين، ارتكبتهما سرية من الجيش في إطار مكافحة عصابة "الدرب الساطع" الشيوعية الماوية أوائل التسعينات.
وحُكم على فوجيموري بالسجن 25 عاما، لإدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وبعد نحو 16 عاما في السجن، أفرج عنه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بأمر من المحكمة الدستورية "لأسباب إنسانية".
لهذا، توجد عقبات قانونية قد تجعل ترشيحه غير مقبول،
بما في ذلك دين بنحو 15.5 مليون دولار، عن أضرار في 3 قضايا، أدانه فيها القضاء.
وأشارت كيكو فوجيموري في تصريح لها لإذاعة "آر بي دي"، أنها لا تريد "الدخول في نقاش حول القضايا القانونية"،
وأضافت: "أترك هذا النقاش للمحامين وأتصور أنه سيتم توضيح هذا الاحتمال لاحقا".
ويبقى فوجيموري ضمن قلة من السياسيين الذين أثاروا انقساما واسعا بين البيروفيين البالغ عددهم 32 مليون نسمة، من جهتها لم تُعلّق السلطات الانتخابية على هذا الترشح المحتمل.