بعد 16 عاما في السجن... رئيس بيرو السابق البالغ 85 عاما يسعى للحكم مجددا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:18 GMT
41 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما الرسائل من وراء المناورات العسكرية الروسية الصينية؟
09:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:03 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:19 GMT
11 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
قوانين الاقتصاد
وزير الصناعة الروسي: لدينا مشاريع جديدة مع الإمارات والعقوبات لا تؤثر على شراكتنا
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الانفجارات الشمسية الغامضة والأوزون وبلوغ الصفر المطلق
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب ينجو من محاولة اغتيال وبايدن يتصل به، رئيس الموساد على رأس وفد في الدوحة للتفاوض بشأن غزة
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
09:24 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
قوانين الاقتصاد
وزير الصناعة الروسي: لدينا مشاريع جديدة مع الإمارات والعقوبات لا تؤثر على شراكتنا
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
11:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
11:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240715/بعد-16-عاما-في-السجن-رئيس-بيرو-السابق-البالغ-85-عاما-يسعى-للحكم-مجددا-1090801089.html
بعد 16 عاما في السجن... رئيس بيرو السابق البالغ 85 عاما يسعى للحكم مجددا
بعد 16 عاما في السجن... رئيس بيرو السابق البالغ 85 عاما يسعى للحكم مجددا
سبوتنيك عربي
أعلنت ابنة رئيس بيرو السابق، كيكو فوجيموري، اليوم الاثنين، عبر منصة "إكس"، أن والدها سيترشح مجددا لمنصب الرئيس في الانتخابات المقررة، عام 2026. 15.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-15T06:44+0000
2024-07-15T06:44+0000
العالم
بيرو
أخبار بيرو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103808/25/1038082519_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_1c3484bc6c6bff2bf5656214e5ee13ff.jpg
أكدت، كيكو فوجيموري، زعيمة الحزب اليميني الرئيسي في بيرو، أن والدها رئيس بيرو السابق، ألبرتو فوجيموري، سيترشح لولاية ثالثة، عام 2026.ويذكر أن فوجيموري، الذي يبلغ من العمر 85 عاما، يعاني من مشاكل صحية، ويقضي عقوبة السجن لمدة 25 عاما بتهمة انتهاك حقوق الإنسان. وتم إطلاق سراحه في أواخر العام الماضي، بعد أن قضى 16 عاما في السجن.وقالت، كيكو فوجيموري، في فيديو نشرته عبر منصة "إكس": "تناقشنا أنا وأبي وقررنا معا أنه سيكون مرشحا للرئاسة".يذكر أن ألبرتو فوجيموري حكم بيرو بقبضة من حديد، بين عامي 1990 و2000، واتهم بمجزرتين بحق المدنيين، ارتكبتهما سرية من الجيش في إطار مكافحة عصابة "الدرب الساطع" الشيوعية الماوية أوائل التسعينات.لهذا، توجد عقبات قانونية قد تجعل ترشيحه غير مقبول، بما في ذلك دين بنحو 15.5 مليون دولار، عن أضرار في 3 قضايا، أدانه فيها القضاء.وأشارت كيكو فوجيموري في تصريح لها لإذاعة "آر بي دي"، أنها لا تريد "الدخول في نقاش حول القضايا القانونية"، وأضافت: "أترك هذا النقاش للمحامين وأتصور أنه سيتم توضيح هذا الاحتمال لاحقا".ويبقى فوجيموري ضمن قلة من السياسيين الذين أثاروا انقساما واسعا بين البيروفيين البالغ عددهم 32 مليون نسمة، من جهتها لم تُعلّق السلطات الانتخابية على هذا الترشح المحتمل.الشرطة البيروفية تداهم منزل "رئيسة الدولة" بسبب "روليكس"... فيديوباكستان... تمديد حبس رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته
https://sarabic.ae/20240628/زلزال-بقوة-72-ريختر-يضرب-البيرو-وتحذير-من-موجات-تسونامي-قد-يصل-ارتفاعها-إلى-3-أمتار-1090257019.html
بيرو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103808/25/1038082519_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_c3f3512cc280f78d2ea2fb1650913d84.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, بيرو, أخبار بيرو
العالم, بيرو, أخبار بيرو

بعد 16 عاما في السجن... رئيس بيرو السابق البالغ 85 عاما يسعى للحكم مجددا

06:44 GMT 15.07.2024
© Photo / CC0علم بيرو
علم بيرو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2024
© Photo / CC0
تابعنا عبر
أعلنت ابنة رئيس بيرو السابق، كيكو فوجيموري، اليوم الاثنين، عبر منصة "إكس"، أن والدها سيترشح مجددا لمنصب الرئيس في الانتخابات المقررة، عام 2026.
أكدت، كيكو فوجيموري، زعيمة الحزب اليميني الرئيسي في بيرو، أن والدها رئيس بيرو السابق، ألبرتو فوجيموري، سيترشح لولاية ثالثة، عام 2026.
ويذكر أن فوجيموري، الذي يبلغ من العمر 85 عاما، يعاني من مشاكل صحية، ويقضي عقوبة السجن لمدة 25 عاما بتهمة انتهاك حقوق الإنسان. وتم إطلاق سراحه في أواخر العام الماضي، بعد أن قضى 16 عاما في السجن.
وقالت، كيكو فوجيموري، في فيديو نشرته عبر منصة "إكس": "تناقشنا أنا وأبي وقررنا معا أنه سيكون مرشحا للرئاسة".
يذكر أن ألبرتو فوجيموري حكم بيرو بقبضة من حديد، بين عامي 1990 و2000، واتهم بمجزرتين بحق المدنيين، ارتكبتهما سرية من الجيش في إطار مكافحة عصابة "الدرب الساطع" الشيوعية الماوية أوائل التسعينات.

وحُكم على فوجيموري بالسجن 25 عاما، لإدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وبعد نحو 16 عاما في السجن، أفرج عنه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بأمر من المحكمة الدستورية "لأسباب إنسانية".

بيرو زلزال - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
زلزال بقوة 7.2 ريختر يضرب البيرو وتحذير من موجات "تسونامي" قد يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار
28 يونيو, 08:52 GMT
لهذا، توجد عقبات قانونية قد تجعل ترشيحه غير مقبول، بما في ذلك دين بنحو 15.5 مليون دولار، عن أضرار في 3 قضايا، أدانه فيها القضاء.
وأشارت كيكو فوجيموري في تصريح لها لإذاعة "آر بي دي"، أنها لا تريد "الدخول في نقاش حول القضايا القانونية"، وأضافت: "أترك هذا النقاش للمحامين وأتصور أنه سيتم توضيح هذا الاحتمال لاحقا".
ويبقى فوجيموري ضمن قلة من السياسيين الذين أثاروا انقساما واسعا بين البيروفيين البالغ عددهم 32 مليون نسمة، من جهتها لم تُعلّق السلطات الانتخابية على هذا الترشح المحتمل.
الشرطة البيروفية تداهم منزل "رئيسة الدولة" بسبب "روليكس"... فيديو
باكستان... تمديد حبس رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. 5 قتلى بينهم أطفال في قصف على مخيم المغازي وسط غزة05:26 GMTРеактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة03:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала