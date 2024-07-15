https://sarabic.ae/20240715/بوتين-يدعو-خبراء-المعادن-الروس-إلى-تحديث-المعدات-1090817510.html

بوتين يدعو خبراء المعادن الروس إلى تحديث المعدات

بوتين يدعو خبراء المعادن الروس إلى تحديث المعدات

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن شركات التعدين يجب عليها الإسراع في عملية تحديث المعدات الصناعية، معبرًا عن أمله في أن المصنعين سينفذون... 15.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-15T14:02+0000

2024-07-15T14:02+0000

2024-07-15T14:02+0000

فلاديمير بوتين

اقتصاد

روسيا

التعدين

تحديث

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أكد بوتين أثناء مشاركته في احتفال يوم عمال صناعات التعدين على أهمية قيام شركات التعدين بالبدء في استعمال التكنولوجيات والمعدات الحديثة، مشيرا إلى أنه من أجل ذلك يتم تحيقق مشروع "الهواء النقي".وشكر بوتين عمال قطاع التعدين، مشيرًا إلى أنه بفضل نشاطهم ما زال مجمع التعدين والصناعات المعدنية يتطور بشكل مطرد وثابت.ونوه بوتين إلى أنه، في السنة الماضية، احتلت روسيا المرتبة الأولى من حيث إنتاج النيكل، والثانية من حيث إصدار الألومنيوم، والثالثة في تصنيع منتجات التيتانيوم، والخامسة من حيث حجم صهر الفولاذ.

https://sarabic.ae/20240715/بوتين-يكشف-عن-الصناعة-التي-تحتل-فيها-روسيا-المرتبة-الأولى-عالميا--1090814798.html

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فلاديمير بوتين, اقتصاد, روسيا, التعدين, تحديث