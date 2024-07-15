بوتين يدعو خبراء المعادن الروس إلى تحديث المعدات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:18 GMT
41 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما الرسائل من وراء المناورات العسكرية الروسية الصينية؟
09:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:03 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:19 GMT
11 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
قوانين الاقتصاد
وزير الصناعة الروسي: لدينا مشاريع جديدة مع الإمارات والعقوبات لا تؤثر على شراكتنا
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الانفجارات الشمسية الغامضة والأوزون وبلوغ الصفر المطلق
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب ينجو من محاولة اغتيال وبايدن يتصل به، رئيس الموساد على رأس وفد في الدوحة للتفاوض بشأن غزة
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
09:24 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
قوانين الاقتصاد
وزير الصناعة الروسي: لدينا مشاريع جديدة مع الإمارات والعقوبات لا تؤثر على شراكتنا
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
11:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الأمور تتدحرج في الولايات المتحدة ما يؤثرعلى الأمن والسلم الداخلي
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
كيف تأثر الدولار بالعقوبات الأمريكية بحق روسيا
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240715/بوتين-يدعو-خبراء-المعادن-الروس-إلى-تحديث-المعدات-1090817510.html
بوتين يدعو خبراء المعادن الروس إلى تحديث المعدات
بوتين يدعو خبراء المعادن الروس إلى تحديث المعدات
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن شركات التعدين يجب عليها الإسراع في عملية تحديث المعدات الصناعية، معبرًا عن أمله في أن المصنعين سينفذون... 15.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-15T14:02+0000
2024-07-15T14:02+0000
فلاديمير بوتين
اقتصاد
روسيا
التعدين
تحديث
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/03/1090413378_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_486c9edfa092c1e710da890c1bb0098d.jpg
أكد بوتين أثناء مشاركته في احتفال يوم عمال صناعات التعدين على أهمية قيام شركات التعدين بالبدء في استعمال التكنولوجيات والمعدات الحديثة، مشيرا إلى أنه من أجل ذلك يتم تحيقق مشروع "الهواء النقي".وشكر بوتين عمال قطاع التعدين، مشيرًا إلى أنه بفضل نشاطهم ما زال مجمع التعدين والصناعات المعدنية يتطور بشكل مطرد وثابت.ونوه بوتين إلى أنه، في السنة الماضية، احتلت روسيا المرتبة الأولى من حيث إنتاج النيكل، والثانية من حيث إصدار الألومنيوم، والثالثة في تصنيع منتجات التيتانيوم، والخامسة من حيث حجم صهر الفولاذ.
https://sarabic.ae/20240715/بوتين-يكشف-عن-الصناعة-التي-تحتل-فيها-روسيا-المرتبة-الأولى-عالميا--1090814798.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/03/1090413378_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_1354d3aa0f34d3f652f167b9bdb0ca03.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
فلاديمير بوتين, اقتصاد, روسيا, التعدين, تحديث
فلاديمير بوتين, اقتصاد, روسيا, التعدين, تحديث

بوتين يدعو خبراء المعادن الروس إلى تحديث المعدات

14:02 GMT 15.07.2024
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع الرئيس المنغولي أوخناجين خوريلسوخ على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون.
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع الرئيس المنغولي أوخناجين خوريلسوخ على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2024
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن شركات التعدين يجب عليها الإسراع في عملية تحديث المعدات الصناعية، معبرًا عن أمله في أن المصنعين سينفذون جميع التزاماتهم لتخفيض الأضرار البيئية.
أكد بوتين أثناء مشاركته في احتفال يوم عمال صناعات التعدين على أهمية قيام شركات التعدين بالبدء في استعمال التكنولوجيات والمعدات الحديثة، مشيرا إلى أنه من أجل ذلك يتم تحيقق مشروع "الهواء النقي".

وأضاف بوتين أنه يتوقع أن المصنعين سينفذون جميع التزاماتهم لتجديد التكنولوجيات وتخفيض المخرجات الضارّة للبيئة.

وقال بوتين "إن روسيا تحتل المرتبة الأولى في العالم من حيث إنتاج النيك".

وشكر بوتين عمال قطاع التعدين، مشيرًا إلى أنه بفضل نشاطهم ما زال مجمع التعدين والصناعات المعدنية يتطور بشكل مطرد وثابت.
كلمة بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2024
بوتين يكشف عن الصناعة التي تحتل فيها روسيا المرتبة الأولى عالميا
13:00 GMT
ونوه بوتين إلى أنه، في السنة الماضية، احتلت روسيا المرتبة الأولى من حيث إنتاج النيكل، والثانية من حيث إصدار الألومنيوم، والثالثة في تصنيع منتجات التيتانيوم، والخامسة من حيث حجم صهر الفولاذ.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. قتلى بينهم أطفال في قصف على مخيم المغازي وسط غزة13:09 GMTРеактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة03:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала