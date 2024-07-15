https://sarabic.ae/20240715/بوتين-يدعو-خبراء-المعادن-الروس-إلى-تحديث-المعدات-1090817510.html
بوتين يدعو خبراء المعادن الروس إلى تحديث المعدات
بوتين يدعو خبراء المعادن الروس إلى تحديث المعدات
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن شركات التعدين يجب عليها الإسراع في عملية تحديث المعدات الصناعية، معبرًا عن أمله في أن المصنعين سينفذون... 15.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-15T14:02+0000
2024-07-15T14:02+0000
2024-07-15T14:02+0000
فلاديمير بوتين
اقتصاد
روسيا
التعدين
تحديث
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/03/1090413378_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_486c9edfa092c1e710da890c1bb0098d.jpg
أكد بوتين أثناء مشاركته في احتفال يوم عمال صناعات التعدين على أهمية قيام شركات التعدين بالبدء في استعمال التكنولوجيات والمعدات الحديثة، مشيرا إلى أنه من أجل ذلك يتم تحيقق مشروع "الهواء النقي".وشكر بوتين عمال قطاع التعدين، مشيرًا إلى أنه بفضل نشاطهم ما زال مجمع التعدين والصناعات المعدنية يتطور بشكل مطرد وثابت.ونوه بوتين إلى أنه، في السنة الماضية، احتلت روسيا المرتبة الأولى من حيث إنتاج النيكل، والثانية من حيث إصدار الألومنيوم، والثالثة في تصنيع منتجات التيتانيوم، والخامسة من حيث حجم صهر الفولاذ.
https://sarabic.ae/20240715/بوتين-يكشف-عن-الصناعة-التي-تحتل-فيها-روسيا-المرتبة-الأولى-عالميا--1090814798.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/03/1090413378_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_1354d3aa0f34d3f652f167b9bdb0ca03.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, اقتصاد, روسيا, التعدين, تحديث
فلاديمير بوتين, اقتصاد, روسيا, التعدين, تحديث
بوتين يدعو خبراء المعادن الروس إلى تحديث المعدات
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن شركات التعدين يجب عليها الإسراع في عملية تحديث المعدات الصناعية، معبرًا عن أمله في أن المصنعين سينفذون جميع التزاماتهم لتخفيض الأضرار البيئية.
أكد بوتين أثناء مشاركته في احتفال يوم عمال صناعات التعدين على أهمية قيام شركات التعدين بالبدء في استعمال التكنولوجيات والمعدات الحديثة، مشيرا إلى أنه من أجل ذلك يتم تحيقق مشروع "الهواء النقي".
وأضاف بوتين أنه يتوقع أن المصنعين سينفذون جميع التزاماتهم لتجديد التكنولوجيات وتخفيض المخرجات الضارّة للبيئة.
وقال بوتين "إن روسيا تحتل المرتبة الأولى في العالم من حيث إنتاج النيك".
وشكر بوتين عمال قطاع التعدين
، مشيرًا إلى أنه بفضل نشاطهم ما زال مجمع التعدين والصناعات المعدنية يتطور بشكل مطرد وثابت.
ونوه بوتين إلى أنه، في السنة الماضية، احتلت روسيا المرتبة الأولى من حيث إنتاج النيكل، والثانية من حيث إصدار الألومنيوم، والثالثة في تصنيع منتجات التيتانيوم، والخامسة من حيث حجم صهر الفولاذ.