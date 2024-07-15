https://sarabic.ae/20240715/بوتين-يكشف-عن-الصناعة-التي-تحتل-فيها-روسيا-المرتبة-الأولى-عالميا--1090814798.html

بوتين يكشف عن الصناعة التي تحتل فيها روسيا المرتبة الأولى عالميا

بوتين يكشف عن الصناعة التي تحتل فيها روسيا المرتبة الأولى عالميا

سبوتنيك عربي

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، عن مجال الصناعة الذي تحتل فيه روسيا الاتحادية المرتبة الأولى عاليما. 15.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-15T13:00+0000

2024-07-15T13:00+0000

2024-07-15T13:00+0000

روسيا

اقتصاد

فلاديمير بوتين

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/07/1089613267_0:132:3173:1917_1920x0_80_0_0_9bb336933613c1dfb118bf5ec737693a.jpg

وقال بوتين خلال مشاركته في الاحتفال باليوم العالمي للصناعات التعدينية، إن روسيا تحتل المرتبة الأولى في العالم من حيث إنتاج النيكل.وشكر بوتين عمال قطاع التعدين، مشيرًا إلى أنه بفضل نشاطهم ما زال مجمع التعدين والصناعات المعدنية يتطور بشكل مطرد وثابت.ونوه بوتين إلى أنه في السنة الماضية احتلت روسيا المرتبة الأولى من حيث إنتاج النيكل، والثانية من حيث إصدار الألومنيوم، والثالثة في تصنيع منتجات التيتانيوم، والخامسة من حيث حجم صهر الفولاذ.

https://sarabic.ae/20240712/بوتين-عدم-وجود-رد-فعل-على-استهداف-محطة-زابوروجيه-من-قبل-داعمي-كييف-خطأ-فادح-1090736277.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, اقتصاد, فلاديمير بوتين