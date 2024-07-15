https://sarabic.ae/20240715/بوتين-يكشف-عن-الصناعة-التي-تحتل-فيها-روسيا-المرتبة-الأولى-عالميا--1090814798.html
بوتين يكشف عن الصناعة التي تحتل فيها روسيا المرتبة الأولى عالميا
بوتين يكشف عن الصناعة التي تحتل فيها روسيا المرتبة الأولى عالميا
سبوتنيك عربي
كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، عن مجال الصناعة الذي تحتل فيه روسيا الاتحادية المرتبة الأولى عاليما. 15.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-15T13:00+0000
2024-07-15T13:00+0000
2024-07-15T13:00+0000
روسيا
اقتصاد
فلاديمير بوتين
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وقال بوتين خلال مشاركته في الاحتفال باليوم العالمي للصناعات التعدينية، إن روسيا تحتل المرتبة الأولى في العالم من حيث إنتاج النيكل.وشكر بوتين عمال قطاع التعدين، مشيرًا إلى أنه بفضل نشاطهم ما زال مجمع التعدين والصناعات المعدنية يتطور بشكل مطرد وثابت.ونوه بوتين إلى أنه في السنة الماضية احتلت روسيا المرتبة الأولى من حيث إنتاج النيكل، والثانية من حيث إصدار الألومنيوم، والثالثة في تصنيع منتجات التيتانيوم، والخامسة من حيث حجم صهر الفولاذ.
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, اقتصاد, فلاديمير بوتين
روسيا, اقتصاد, فلاديمير بوتين
بوتين يكشف عن الصناعة التي تحتل فيها روسيا المرتبة الأولى عالميا
كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، عن مجال الصناعة الذي تحتل فيه روسيا الاتحادية المرتبة الأولى عاليما.
وقال بوتين خلال مشاركته في الاحتفال باليوم العالمي للصناعات التعدينية، إن روسيا تحتل المرتبة الأولى في العالم من حيث إنتاج النيكل.
وشكر بوتين عمال قطاع التعدين، مشيرًا إلى أنه بفضل نشاطهم ما زال مجمع التعدين والصناعات المعدنية يتطور بشكل مطرد وثابت.
ونوه بوتين إلى أنه في السنة الماضية احتلت روسيا المرتبة الأولى من حيث إنتاج النيكل، والثانية من حيث إصدار الألومنيوم، والثالثة في تصنيع منتجات التيتانيوم، والخامسة من حيث حجم صهر الفولاذ.