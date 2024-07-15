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https://sarabic.ae/20240715/سفارة-أذربيجان-لدى-إيران-تستأنف-عملها-في-مقر-جديد-صور-1090804591.html
سفارة ‌أذربيجان لدى إيران تستأنف عملها في مقر جديد.. صور
سفارة ‌أذربيجان لدى إيران تستأنف عملها في مقر جديد.. صور
سبوتنيك عربي
أعلنت سفارة أذربيجان لدى إيران، استئناف عملها في مقر جديد، اليوم الاثنين، وأن السفير والطاقم الدبلوماسي الحاليين عادوا إلى طهران لمزاولة مهامهم. 15.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-15T09:11+0000
2024-07-15T09:11+0000
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وقالت السفارة في بيان لها، إن الخطوة تأتي "بعد مفاوضات بين أذربيجان وإيران".وأضافت أنه "باعتبارها دولة اعتماد، فقد اتخذت إيران التدابير المناسبة لضمان الأمن أمام مبنى سفارتنا الجديد، امتثالا لالتزاماتها بشأن الحماية الدبلوماسية في إطار اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".وأشارت إلى أنه "في الوقت الحالي، يتم اتخاذ التدابير ذات الصلة لتنظيم الخدمة القنصلية في مبنى السفارة الجديد في إيران، وسيتم توفير معلومات إضافية حول استعادة الخدمة القنصلية قريبا".وفي العام الماضي، توترت العلاقات بين أذربيجان وإيران بشكل متزايد، ووصل الخلاف إلى ذروته عندما فتحت باكو سفارة لدى إسرائيل، في مارس/ آذار 2023.وأعلنت إيران، طرد 4 دبلوماسيين أذربيجانيين من البلاد، مؤكدة أن وزارة الخارجية اعتبرت الدبلوماسيين الأذربيجانيين "أشخاصا غير مرغوب فيهم"، ويأتي ذلك ردا على طرد أذربيجان، 4 دبلوماسيين إيرانيين.
https://sarabic.ae/20240519/إيران-وأذربيجان-تدشنان-سدا-مشتركا-لتنظيم-2-مليار-متر-مكعب-من-المياه-سنويا-فيديو-1088980744.html
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سفارة ‌أذربيجان لدى إيران تستأنف عملها في مقر جديد.. صور

09:11 GMT 15.07.2024
© Sputnik . Yuriy Somov / الانتقال إلى بنك الصورالعاصمة الأذربيجانية باكو
العاصمة الأذربيجانية باكو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2024
© Sputnik . Yuriy Somov
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تابعنا عبر
أعلنت سفارة أذربيجان لدى إيران، استئناف عملها في مقر جديد، اليوم الاثنين، وأن السفير والطاقم الدبلوماسي الحاليين عادوا إلى طهران لمزاولة مهامهم.
وقالت السفارة في بيان لها، إن الخطوة تأتي "بعد مفاوضات بين أذربيجان وإيران".
وأضافت أنه "باعتبارها دولة اعتماد، فقد اتخذت إيران التدابير المناسبة لضمان الأمن أمام مبنى سفارتنا الجديد، امتثالا لالتزاماتها بشأن الحماية الدبلوماسية في إطار اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".
وأشارت إلى أنه "في الوقت الحالي، يتم اتخاذ التدابير ذات الصلة لتنظيم الخدمة القنصلية في مبنى السفارة الجديد في إيران، وسيتم توفير معلومات إضافية حول استعادة الخدمة القنصلية قريبا".

وشددت السفارة الأذربيجانية في إيران في بيانها على أن "استئناف عملها سيسهم في مواصلة تطوير العلاقات الأذربيجانية الإيرانية على أساس الاحترام المتبادل وحُسن الجوار وتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين البلدين والقضايا التي تحتاج إلى حل".

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وفي العام الماضي، توترت العلاقات بين أذربيجان وإيران بشكل متزايد، ووصل الخلاف إلى ذروته عندما فتحت باكو سفارة لدى إسرائيل، في مارس/ آذار 2023.
وأعلنت إيران، طرد 4 دبلوماسيين أذربيجانيين من البلاد، مؤكدة أن وزارة الخارجية اعتبرت الدبلوماسيين الأذربيجانيين "أشخاصا غير مرغوب فيهم"، ويأتي ذلك ردا على طرد أذربيجان، 4 دبلوماسيين إيرانيين.
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