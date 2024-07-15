https://sarabic.ae/20240715/للمرة-16-في-تاريخه-منتخب-الأرجنتين-يتوج-ببطولة-كوبا-أمريكا-بهدف-في-كولومبيا-1090799917.html
للمرة 16 في تاريخه.. منتخب الأرجنتين يتوج ببطولة كوبا أمريكا بهدف في كولومبيا
للمرة 16 في تاريخه.. منتخب الأرجنتين يتوج ببطولة كوبا أمريكا بهدف في كولومبيا
سبوتنيك عربي
فاز منتخب الأرجنتين لكرة القدم، اليوم الاثنين، في نهائي كوبا أمريكا 2024 على نظيره الكولومبي بنتيجة (1-0). 15.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-15T04:37+0000
2024-07-15T04:37+0000
2024-07-15T04:37+0000
مجتمع
منتخب الأرجنتين
كولومبيا
بطولة كوبا أمريكا
رياضة
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أحرز هدف المباراة النهائية لاوتارو مارتينيز في (الدقيقة 112)، من عمر الوقت الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.وتأخرت انطلاقة المباراة لمدة ساعة و22 دقيقة بسبب أعمال الشغب التي وقعت عشية المباراة في الملعب.وبحسب تقارير إعلامية وشهود عيان، فإن بعض الجماهير حاولت دخول الملعب بدون تذاكر.بسبب تدفق الجماهير الكبير، حدث تدافع عند مداخل الاستاد، وفقد بعض الأشخاص وعيهم، ومن بين المشجعين نساء وأطفال، ونفذ ضباط أمن الاستاد عمليات اعتقال باستخدام القوة.وحقق منتخب الأرجنتين لقب كوبا أمريكا للمرة الـ16 في تاريخه، ليكون بذلك صاحب الرقم القياسي الوحيد في البطولة، متجاوزا منتخب الأوروغواي (15 لقبا).
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منتخب الأرجنتين, كولومبيا, بطولة كوبا أمريكا, رياضة
منتخب الأرجنتين, كولومبيا, بطولة كوبا أمريكا, رياضة
للمرة 16 في تاريخه.. منتخب الأرجنتين يتوج ببطولة كوبا أمريكا بهدف في كولومبيا
فاز منتخب الأرجنتين لكرة القدم، اليوم الاثنين، في نهائي كوبا أمريكا 2024 على نظيره الكولومبي بنتيجة (1-0).
أحرز هدف المباراة النهائية لاوتارو مارتينيز في (الدقيقة 112)، من عمر الوقت الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.
وبحسب تقارير إعلامية وشهود عيان، فإن بعض الجماهير حاولت دخول الملعب بدون تذاكر.
بسبب تدفق الجماهير الكبير، حدث تدافع عند مداخل الاستاد، وفقد بعض الأشخاص وعيهم، ومن بين المشجعين نساء وأطفال، ونفذ ضباط أمن الاستاد عمليات اعتقال باستخدام القوة.
وحقق منتخب الأرجنتين لقب كوبا أمريكا للمرة الـ16 في تاريخه، ليكون بذلك صاحب الرقم القياسي الوحيد في البطولة، متجاوزا منتخب الأوروغواي (15 لقبا).