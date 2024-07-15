https://sarabic.ae/20240715/ليبرمان-نتنياهو-سيحل-الكنيست-ويدعو-لإجراء-انتخابات-جديدة-في-نوفمبر-1090809319.html

ليبرمان: نتنياهو سيحل الكنيست ويدعو لإجراء انتخابات جديدة في نوفمبر

ليبرمان: نتنياهو سيحل الكنيست ويدعو لإجراء انتخابات جديدة في نوفمبر

سبوتنيك عربي

قال رئيس حزب "يسرائيل بيتنو"، أفيغدور ليبرمان، اليوم الاثنين، إنه يعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيحل الكنيست ويدعو إلى إجراء انتخابات... 15.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-15T11:32+0000

2024-07-15T11:32+0000

2024-07-15T11:32+0000

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وفي حديثه خلال مؤتمر نظّمته صحيفة "كالكاليست"، علّق ليبرمان على فشل حكومة نتنياهو الحالية في بدء عمل هادف بشأن الميزانية الوطنية للعام المقبل 2025، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأوضح ليبرمان: "إنهم (حكومة نتنياهو) لا يقدمون الميزانية، لأنهم لا يريدون تمريرها، واستنتاجي هو أن رئيس الوزراء نتنياهو سيحل الكنيست بنفسه في نوفمبر".وتابع: "آمل أن نتمكن من حلها عاجلا، نحن نريد ائتلافا صهيونيا واسعا من الجدار إلى الجدار، ومن دون ذلك لا يمكننا إصلاح أي شيء".وكان أفيغدور ليبرمان قال، يوم الجمعة الماضي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يقود إسرائيل إلى الدمار ولا يعرف إدارة أي شيء، بحسب قوله.وأجرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، صباح يوم الجمعة، حوارا مع ليبرمان، أوضح من خلاله بالقول: "رغم ذكاء نتنياهو السياسي، وحديثه الانتخابي الجيد، لكن قدرته الإدارية صفر، فهو يقود بلاده إلى الدمار ولا يعرف إدارة أي شيء".وفي الشهر الماضي، دعا زعيم حزب "العمل" الإسرائيلي، يائير غولان، يوم الجمعة، إلى إجراء انتخابات برلمانية عاجلة، واصفًا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بـ"الفاشل".ونشر يائير غولان، تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مساء يوم الجمعة، دعا من خلالها إلى إجراء انتخابات للكنيست، موضحًا أن "حكومة نتنياهو الفاشلة تمثل خطرا على إسرائيل".وارتفعت حصيلة ضحايا العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، إلى 38664 قتيل، و89097 مصاب، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

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الكنيست الإسرائيلي, بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن