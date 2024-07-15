https://sarabic.ae/20240715/مقتل-5-أشخاص-وإصابة-26-آخرين-بانفجار-في-الشيشان-1090827391.html
مقتل 5 أشخاص وإصابة 26 آخرين بانفجار في الشيشان
مقتل 5 أشخاص وإصابة 26 آخرين بانفجار في الشيشان
سبوتنيك عربي
صرح رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، اليوم الاثنين، بأن انفجارًا وقع في موقع بناء في قرية باشين-كالي، راح ضحيته 5 قتلى و26 مصابًا. 15.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-15T17:01+0000
2024-07-15T17:01+0000
2024-07-15T17:01+0000
روسيا
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وقال قديروف على قناته في "تلغرام": "وقع حادث مأساوي اليوم في قرية باشين-كالي، التابعة لمنطقة إيتوم كالينسكي، وقع انفجار في موقع بناء، وبحسب المعلومات الأولية، أسفر الحادث عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 26 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة".وتابع: "وبناء على تعليماتي، توجه موظفو الخدمات ذات الصلة على الفور إلى مكان الحادث، وجاري تحديد أسباب ما حدث".وأكد قديروف أنه سيتم تقديم جميع المسؤولين عن الانفجار في موقع البناء إلى العدالة.وأضاف قديروف: "يتم تقديم المساعدة اللازمة في المؤسسات الطبية الإقليمية لجميع الضحايا، والذين من بينهم سكان داغستان المجاورة، وإذا لزم الأمر، سيتم توفير العلاج خارج المدينة".وفي وقت سابق من اليوم، أعرب قديروف عن أمله أن يكون عقد منتدى الاستثمار في القوقاز بمثابة حافز لزيادة التدفقات السياحية وزيادة جاذبية الاستثمار في شمال القوقاز.وأشار قاديروف إلى أن عقد منتدى الاستثمار القوقازي في الشيشان مفيد لتنمية المجالين الاقتصادي والسياحي وغيرها من المجالات في الجمهورية.
https://sarabic.ae/20240623/قديروف-يعلق-على-الهجمات-الإرهابية-في-داغستان-1090111328.html
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روسيا
مقتل 5 أشخاص وإصابة 26 آخرين بانفجار في الشيشان
صرح رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، اليوم الاثنين، بأن انفجارًا وقع في موقع بناء في قرية باشين-كالي، راح ضحيته 5 قتلى و26 مصابًا.
وقال قديروف على قناته في "تلغرام": "وقع حادث مأساوي اليوم في قرية باشين-كالي، التابعة لمنطقة إيتوم كالينسكي، وقع انفجار في موقع بناء، وبحسب المعلومات الأولية، أسفر الحادث عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 26 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة".
وتابع: "وبناء على تعليماتي، توجه موظفو الخدمات ذات الصلة على الفور إلى مكان الحادث، وجاري تحديد أسباب ما حدث".
وأكد قديروف أنه سيتم تقديم جميع المسؤولين عن الانفجار في موقع البناء إلى العدالة.
وأضاف قديروف: "يتم تقديم المساعدة اللازمة في المؤسسات الطبية الإقليمية لجميع الضحايا، والذين من بينهم سكان داغستان المجاورة، وإذا لزم الأمر، سيتم توفير العلاج خارج المدينة".
وفي وقت سابق من اليوم، أعرب قديروف عن أمله أن يكون عقد منتدى الاستثمار في القوقاز بمثابة حافز لزيادة التدفقات السياحية وزيادة جاذبية الاستثمار في شمال القوقاز.
وأشار قاديروف إلى أن عقد منتدى الاستثمار القوقازي في الشيشان مفيد لتنمية المجالين الاقتصادي والسياحي وغيرها من المجالات في الجمهورية.