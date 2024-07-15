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https://sarabic.ae/20240715/موسكو--الغرب-يستعد-لاتهام-روسيا-باستخدام-الأسلحة-الكيميائية--1090833299.html
موسكو: الغرب يستعد لاتهام روسيا باستخدام الأسلحة الكيميائية
موسكو: الغرب يستعد لاتهام روسيا باستخدام الأسلحة الكيميائية
سبوتنيك عربي
صرح الممثل الدائم الروسي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، السفير الروسي لدى هولندا، فلاديمير تارابرين، اليوم الاثنين، بأن الغرب يستعد لتوجيه اتهامات ضد روسيا... 15.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-15T18:53+0000
2024-07-15T18:53+0000
روسيا
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وقال تارابرين ردا على سؤال حول خطط الدول الغربية لطرح الاتهامات ضد روسيا: "نعم، إنهم يعملون بنشاط مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية من أجل إجبارها على اتخاذ بعض الخطوات التي تهدف إلى اتهام روسيا باستخدام الأسلحة الكيميائية".وأضاف أنه لا يوجد ولا يمكن أن يكون هناك تهديد كيميائي من روسيا على أوكرانيا.وقال: "بعد بدء العملية العسكرية مباشرة تقريبًا، بدأت كييف ورعاتها الغربيون بالتحدث عن التهديد الكيميائي الذي تشكله روسيا. أما بالنسبة لموقفنا من هذا النشاط ، فإننا بالطبع ندرك مثل هذه الإيماءات من كييف بشكل سلبي؛ في المقام الأول لأنه لا يوجد ولا يمكن أن يكون هناك تهديد كيميائي لأوكرانيا من روسيا".وأشار إلى أن روسيا لم تلجأ إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للحصول على المساعدة الفنية، فالقوات والوسائل التابعة للقوات الروسية تسمح لها بالرد بسرعة على التهديدات الكيميائية.انعقدت الدورة 106 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي في الفترة من 9 إلى 12 يوليو/تموز، وبناءً على نتائجه، ذكر تارابرين أن أوكرانيا تنتهك الاتفاقية بشكل صارخ باستخدام عناصر الحرب الكيميائية الكاملة ضد الجيش الروسي.وأكد تارابرين أن الولايات المتحدة، التي تزود كييف بهذه المواد، تتصرف أيضًا بشكل مخالف للاتفاقية.وفي وقت سابق، أعلن قائد قوات الحماية الروسية من الأسلحة الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية، الفريق إيغور كيريلوف، أن الولايات المتحدة وألمانيا، إلى جانب أوكرانيا والأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يستعدون لإطلاق مهمة خاصة للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20240708/الدفاع-الروسية-اكتشاف-مختبر-كيميائي-في-مدينة-أفدييفكا-استخدم-لإنتاج-مركبات-تسبب-التسمم-1090590188.html
https://sarabic.ae/20240711/موسكو-كييف-تنتهك-اتفاقية-الأسلحة-الكيميائية-باستخدام-مواد-سامة-ضد-الجيش-الروسي-1090714367.html
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روسيا
روسيا

موسكو: الغرب يستعد لاتهام روسيا باستخدام الأسلحة الكيميائية

18:53 GMT 15.07.2024
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورمنظر لمبنى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي.
منظر لمبنى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2024
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
/
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تابعنا عبر
صرح الممثل الدائم الروسي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، السفير الروسي لدى هولندا، فلاديمير تارابرين، اليوم الاثنين، بأن الغرب يستعد لتوجيه اتهامات ضد روسيا لاستخدام الأسلحة الكيميائية.
وقال تارابرين ردا على سؤال حول خطط الدول الغربية لطرح الاتهامات ضد روسيا: "نعم، إنهم يعملون بنشاط مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية من أجل إجبارها على اتخاذ بعض الخطوات التي تهدف إلى اتهام روسيا باستخدام الأسلحة الكيميائية".
وأشار إلى أن الجانب الروسي يعارض ذلك بكل الطرق الممكنة ويحاول إظهار فشل كل هذه الجهود باستخدام الحقائق الملموسة.
وأضاف أنه لا يوجد ولا يمكن أن يكون هناك تهديد كيميائي من روسيا على أوكرانيا.
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وقال: "بعد بدء العملية العسكرية مباشرة تقريبًا، بدأت كييف ورعاتها الغربيون بالتحدث عن التهديد الكيميائي الذي تشكله روسيا. أما بالنسبة لموقفنا من هذا النشاط ، فإننا بالطبع ندرك مثل هذه الإيماءات من كييف بشكل سلبي؛ في المقام الأول لأنه لا يوجد ولا يمكن أن يكون هناك تهديد كيميائي لأوكرانيا من روسيا".
وأشار إلى أن روسيا لم تلجأ إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للحصول على المساعدة الفنية، فالقوات والوسائل التابعة للقوات الروسية تسمح لها بالرد بسرعة على التهديدات الكيميائية.
منظر لمبنى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2024
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11 يوليو, 16:36 GMT
انعقدت الدورة 106 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي في الفترة من 9 إلى 12 يوليو/تموز، وبناءً على نتائجه، ذكر تارابرين أن أوكرانيا تنتهك الاتفاقية بشكل صارخ باستخدام عناصر الحرب الكيميائية الكاملة ضد الجيش الروسي.
وأكد تارابرين أن الولايات المتحدة، التي تزود كييف بهذه المواد، تتصرف أيضًا بشكل مخالف للاتفاقية.
وفي وقت سابق، أعلن قائد قوات الحماية الروسية من الأسلحة الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية، الفريق إيغور كيريلوف، أن الولايات المتحدة وألمانيا، إلى جانب أوكرانيا والأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يستعدون لإطلاق مهمة خاصة للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في أوكرانيا.
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