https://sarabic.ae/20240715/-مسيرة-إسرائيلية-تستهدف-سيارة-في-منطقة-الصبورة-بالقرب-من-الحدود-السورية-اللبنانية-1090824953.html
مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في منطقة "الصبورة" بالقرب من الحدود السورية اللبنانية
مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في منطقة "الصبورة" بالقرب من الحدود السورية اللبنانية
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بأن مسيرة إسرائيلية شنت عدوانا استهدف سيارة بالقرب من ريف دمشق الغربي. 15.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-15T15:37+0000
2024-07-15T15:37+0000
2024-07-15T15:52+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" في دمشق، إن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة "الصبورة" بالقرب من الحدود السورية اللبنانية.وتفيد المعلومات المتوافرة لـ"سبوتنيك"، بأن السيارة المستهدفة احترقت بالكامل، وقتل من بداخلها.ووفق المعلومات، فإن الطائرة الإسرائيلية استهدفت السيارة من الأجواء اللبنانية.وحصلت "سبوتنيك" على معلومات تفيد بأن السيارة المستهدفة تحمل "لوحات" لبنانية، وكان بداخلها شخصان قتلا على الفور، بحسب المراسل.يشار إلى أن سوريا كانت قد حذرت، في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".
https://sarabic.ae/20240709/مراسل-سبوتنيك-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لأهداف-معادية-في-ريف-دمشق-الغربي-1090623898.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم
مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في منطقة "الصبورة" بالقرب من الحدود السورية اللبنانية
15:37 GMT 15.07.2024 (تم التحديث: 15:52 GMT 15.07.2024)
حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بأن مسيرة إسرائيلية شنت عدوانا استهدف سيارة بالقرب من ريف دمشق الغربي.
وقال مراسل "سبوتنيك" في دمشق، إن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة "الصبورة" بالقرب من الحدود السورية اللبنانية.
وتفيد المعلومات المتوافرة لـ"سبوتنيك"، بأن السيارة المستهدفة احترقت بالكامل، وقتل من بداخلها.
ووفق المعلومات، فإن الطائرة الإسرائيلية استهدفت السيارة من الأجواء اللبنانية.
وحصلت "سبوتنيك" على معلومات تفيد بأن السيارة المستهدفة تحمل "لوحات" لبنانية، وكان بداخلها شخصان قتلا على الفور، بحسب المراسل.
يشار إلى أن سوريا كانت قد حذرت، في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها
، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.
وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".