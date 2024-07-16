https://sarabic.ae/20240716/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-13-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-عدة-مناطق-1090838460.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 13 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق
الدفاع الجوي الروسي يدمر 13 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 13 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق في البلاد. 16.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-16T04:55+0000
2024-07-16T04:55+0000
2024-07-16T04:55+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار على أراضي روسيا الاتحادية".وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 9 طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة روستوف، ومسيرة واحدة فوق مقاطعة بيلغورود، ومسيرة فوق مقاطعة كورسك، ومسيرة فوق مقاطعة فورونيج، ومسيرة فوق البحر الأسود بالقرب من الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم".وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية الآهلة في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ بهدف إثارة الفزع وإحباط الروح المعنوية لدى السكان المدنيين.وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022 تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة إلى أمن روسيا وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.يشار إلى أنه منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في 24 شباط/فبراير 2022 تم تدمير 628 طائرة حربية أوكرانية و277 مروحية و27622 طائرة مسيرة.
https://sarabic.ae/20240716/تدمير-4-طائرات-بدون-طيار-شمال-روستوف-الروسية-دون-وقوع-إصابات-أو-أضرار-1090836956.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الدفاع الجوي الروسي يدمر 13 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 13 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق في البلاد.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار على أراضي روسيا الاتحادية".
وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 9 طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة روستوف، ومسيرة واحدة فوق مقاطعة بيلغورود، ومسيرة فوق مقاطعة كورسك، ومسيرة فوق مقاطعة فورونيج، ومسيرة فوق البحر الأسود بالقرب من الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم".
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية الآهلة في مقاطعات بيلغورود
وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ بهدف إثارة الفزع وإحباط الروح المعنوية لدى السكان المدنيين.
وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022 تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة إلى أمن روسيا وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
يشار إلى أنه منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في 24 شباط/فبراير 2022 تم تدمير 628 طائرة حربية أوكرانية و277 مروحية و27622 طائرة مسيرة.