https://sarabic.ae/20240716/الصين-استمرار-توسع-الناتو-يعيق-جهود-التعامل-مع-أزمات-أوكرانيا-والشرق-الأوسط-1090859537.html
الصين: استمرار توسع الناتو يعيق جهود التعامل مع أزمات أوكرانيا والشرق الأوسط
الصين: استمرار توسع الناتو يعيق جهود التعامل مع أزمات أوكرانيا والشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أفاد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، فو تسونغ، اليوم الثلاثاء، بأن الناتو لا يوقفه شيء لتوسيع نطاق نفوذه وإثارة المواجهة في العالم وإلقاء اللوم على... 16.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-16T17:12+0000
2024-07-16T17:12+0000
2024-07-16T17:12+0000
روسيا
الصين
الناتو
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وقال تسونغ، خلال مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول موضوع "التعاون المتعدد الأطراف من أجل نظام عالمي أكثر عدلاً وديمقراطية واستدامة": "حلف شمال الأطلسي هو كتلة عسكرية إقليمية من مخلفات الحرب الباردة، تسعى إلى توسيع نطاق نفوذها، ولا تتوقف عند أي شيء لخلق روايات كاذبة، وتصب الزيت على النار أينما ظهرت، وتحرّض على المواجهة وتلجأ إلى تبادل اللوم".وأردف تسونغ: "تنصح الصين حلف شمال الأطلسي والدول الأخرى التي لديها أسئلة، بإجراء فحص ذاتي والتوقف عن إثارة المشاكل التي تعرض الأمن المشترك للخطر على حساب الآخرين".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، ترأس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، جلسة لمجلس الأمن الدولي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، التي تناقش موضوع "التعاون المتعدد الأطراف من أجل نظام عالمي أكثر عدلاً وديمقراطية واستدامة".ووصف لافروف قرار ألمانيا بالانصياع لواشنطن ووضع صواريخ أمريكية بعيدة المدى لديها بـ"المذل".
https://sarabic.ae/20240716/بث-مباشر-لافروف-يترأس-جلسة-لمجلس-الأمن-الدولي-فيديو---1090852549.html
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روسيا, الصين, الناتو
الصين: استمرار توسع الناتو يعيق جهود التعامل مع أزمات أوكرانيا والشرق الأوسط
أفاد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، فو تسونغ، اليوم الثلاثاء، بأن الناتو لا يوقفه شيء لتوسيع نطاق نفوذه وإثارة المواجهة في العالم وإلقاء اللوم على الآخرين.
وقال تسونغ، خلال مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول موضوع "التعاون المتعدد الأطراف من أجل نظام عالمي أكثر عدلاً وديمقراطية واستدامة": "حلف شمال الأطلسي هو كتلة عسكرية إقليمية من مخلفات الحرب الباردة، تسعى إلى توسيع نطاق نفوذها، ولا تتوقف عند أي شيء لخلق روايات كاذبة، وتصب الزيت على النار أينما ظهرت، وتحرّض على المواجهة وتلجأ إلى تبادل اللوم".
وأوضح أن "تفسير الناتو للقضية الأوكرانية يتناقض بشكل مباشر مع ما يفعله المجتمع الدولي من حيث الإقناع وتعزيز السلام".
وأردف تسونغ: "تنصح الصين حلف شمال الأطلسي والدول الأخرى التي لديها أسئلة، بإجراء فحص ذاتي والتوقف عن إثارة المشاكل التي تعرض الأمن المشترك للخطر على حساب الآخرين".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، ترأس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، جلسة لمجلس الأمن الدولي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك
، التي تناقش موضوع "التعاون المتعدد الأطراف من أجل نظام عالمي أكثر عدلاً وديمقراطية واستدامة".
ووصف لافروف قرار ألمانيا بالانصياع لواشنطن ووضع صواريخ أمريكية بعيدة المدى لديها بـ"المذل".