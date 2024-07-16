القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني يشيد بجهود روسيا لإثارة القضية الفلسطينية بمجلس الأمن

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ع الموجة مع ايلي
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
09:24 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
قوانين الاقتصاد
وزير الصناعة الروسي: لدينا مشاريع جديدة مع الإمارات والعقوبات لا تؤثر على شراكتنا
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
11:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
بلا قيود
خبير: الأمور تتدحرج في الولايات المتحدة ما يؤثرعلى الأمن والسلم الداخلي
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
كيف تأثر الدولار بالعقوبات الأمريكية بحق روسيا
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تأثر الدولار بالعقوبات الأمريكية بحق روسيا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:48 GMT
11 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
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محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
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خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
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صدى الحياة
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خبير: الأسد لم يغلق الباب في وجه تركيا
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هل يؤجج احتلال إسرائيل لمحور فلادلفيا خلافات نتانياهو مع الجيش
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https://sarabic.ae/20240716/القائم-بأعمال-وزير-الخارجية-الإيراني-يشيد-بجهود-روسيا-لإثارة-القضية-الفلسطينية-بمجلس-الأمن-1090865668.html
القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني يشيد بجهود روسيا لإثارة القضية الفلسطينية بمجلس الأمن
القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني يشيد بجهود روسيا لإثارة القضية الفلسطينية بمجلس الأمن
سبوتنيك عربي
ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن القائم بأعمال وزير الخارجية علي باقري كني أشاد خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في نيويورك، بدور موسكو في... 16.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-16T23:19+0000
2024-07-16T23:20+0000
روسيا
إيران
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
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طهران- سبوتنيك. وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها: "أشاد باقري كني بجهود روسيا وخطتها لإثارة القضية الفلسطينية والجرائم التي يرتكبها الصهاينة في حربهم على غزة خلال رئاسة روسيا الدورية لمجلس الأمن الحالية".وأضاف البيان أن باقري كني شدد على "ضرورة منع استمرار جرائم واعتداءات الصهاينة ضد شعب غزة المظلوم في أسرع وقت ممكن، معتبراً أن إهمال هذه القضية وتوسع هجمات إسرائيل هو سبب تصاعد التوتر والأزمة في المنطقة".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 33 ألف، وإصابة أكثر من 75 ألف فلسطيني.
https://sarabic.ae/20240402/روسيا-العدوان-الإسرائيلي-في-غزة-مستمر-على-الرغم-من-قرار-مجلس-الأمن-بشأن-وقف-إطلاق-النار-1087630282.html
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روسيا, إيران, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
روسيا, إيران, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة

القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني يشيد بجهود روسيا لإثارة القضية الفلسطينية بمجلس الأمن

23:19 GMT 16.07.2024 (تم التحديث: 23:20 GMT 16.07.2024)
© Sputnik . Нэнси Сисель / الانتقال إلى بنك الصورسفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة
سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
© Sputnik . Нэнси Сисель
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ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن القائم بأعمال وزير الخارجية علي باقري كني أشاد خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في نيويورك، بدور موسكو في إثارة القضية الفلسطينية والحرب على غزة خلال رئاستها الدورية لمجلس الأمن.
طهران- سبوتنيك. وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها: "أشاد باقري كني بجهود روسيا وخطتها لإثارة القضية الفلسطينية والجرائم التي يرتكبها الصهاينة في حربهم على غزة خلال رئاسة روسيا الدورية لمجلس الأمن الحالية".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2024
روسيا: العدوان الإسرائيلي في غزة مستمر على الرغم من قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار
2 أبريل, 19:46 GMT
وأضاف البيان أن باقري كني شدد على "ضرورة منع استمرار جرائم واعتداءات الصهاينة ضد شعب غزة المظلوم في أسرع وقت ممكن، معتبراً أن إهمال هذه القضية وتوسع هجمات إسرائيل هو سبب تصاعد التوتر والأزمة في المنطقة".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 33 ألف، وإصابة أكثر من 75 ألف فلسطيني.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"..اتفاق إسرائيل مع مصر على سحب القوات من حدود غزة يسهل الاتفاق مع حماسأمس, 21:12 GMT
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