https://sarabic.ae/20240716/القائم-بأعمال-وزير-الخارجية-الإيراني-يشيد-بجهود-روسيا-لإثارة-القضية-الفلسطينية-بمجلس-الأمن-1090865668.html
القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني يشيد بجهود روسيا لإثارة القضية الفلسطينية بمجلس الأمن
القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني يشيد بجهود روسيا لإثارة القضية الفلسطينية بمجلس الأمن
سبوتنيك عربي
ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن القائم بأعمال وزير الخارجية علي باقري كني أشاد خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في نيويورك، بدور موسكو في... 16.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-16T23:19+0000
2024-07-16T23:19+0000
2024-07-16T23:20+0000
روسيا
إيران
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
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طهران- سبوتنيك. وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها: "أشاد باقري كني بجهود روسيا وخطتها لإثارة القضية الفلسطينية والجرائم التي يرتكبها الصهاينة في حربهم على غزة خلال رئاسة روسيا الدورية لمجلس الأمن الحالية".وأضاف البيان أن باقري كني شدد على "ضرورة منع استمرار جرائم واعتداءات الصهاينة ضد شعب غزة المظلوم في أسرع وقت ممكن، معتبراً أن إهمال هذه القضية وتوسع هجمات إسرائيل هو سبب تصاعد التوتر والأزمة في المنطقة".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 33 ألف، وإصابة أكثر من 75 ألف فلسطيني.
https://sarabic.ae/20240402/روسيا-العدوان-الإسرائيلي-في-غزة-مستمر-على-الرغم-من-قرار-مجلس-الأمن-بشأن-وقف-إطلاق-النار-1087630282.html
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روسيا, إيران, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
روسيا, إيران, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني يشيد بجهود روسيا لإثارة القضية الفلسطينية بمجلس الأمن
23:19 GMT 16.07.2024 (تم التحديث: 23:20 GMT 16.07.2024)
ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن القائم بأعمال وزير الخارجية علي باقري كني أشاد خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في نيويورك، بدور موسكو في إثارة القضية الفلسطينية والحرب على غزة خلال رئاستها الدورية لمجلس الأمن.
طهران- سبوتنيك
. وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها: "أشاد باقري كني بجهود روسيا وخطتها لإثارة القضية الفلسطينية والجرائم التي يرتكبها الصهاينة في حربهم على غزة خلال رئاسة روسيا الدورية لمجلس الأمن الحالية".
وأضاف البيان أن باقري كني شدد على "ضرورة منع استمرار جرائم واعتداءات الصهاينة ضد شعب غزة المظلوم في أسرع وقت ممكن، معتبراً أن إهمال هذه القضية وتوسع هجمات إسرائيل هو سبب تصاعد التوتر والأزمة في المنطقة".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"
؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 33 ألف، وإصابة أكثر من 75 ألف فلسطيني.