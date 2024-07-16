المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس: ترامب مستعد للتفاوض "بسرعة" بشأن تسوية الصراع الأوكراني

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ع الموجة مع ايلي
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
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مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
09:24 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
قوانين الاقتصاد
وزير الصناعة الروسي: لدينا مشاريع جديدة مع الإمارات والعقوبات لا تؤثر على شراكتنا
10:30 GMT
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كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
11:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
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27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
بلا قيود
خبير: الأمور تتدحرج في الولايات المتحدة ما يؤثرعلى الأمن والسلم الداخلي
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
كيف تأثر الدولار بالعقوبات الأمريكية بحق روسيا
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تأثر الدولار بالعقوبات الأمريكية بحق روسيا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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11 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
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30 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
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محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
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خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
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صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240716/المرشح-الجمهوري-لمنصب-نائب-الرئيس-ترامب-مستعد-للتفاوض-بسرعة-بشأن-تسوية-الصراع-الأوكراني-1090838054.html
المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس: ترامب مستعد للتفاوض "بسرعة" بشأن تسوية الصراع الأوكراني
المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس: ترامب مستعد للتفاوض "بسرعة" بشأن تسوية الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
أكد جاي دي فانس، السيناتور الجمهوري ومرشح الرئيس السابق دونالد ترامب لمنصب نائب الرئيس، أن الأخير سيتفاوض مع روسيا وأوكرانيا لإنهاء الصراع بينهما بسرعة. 16.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-16T03:01+0000
2024-07-16T03:01+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب
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واشنطن، - سبوتنيك. وقال فانس في مقابلة مع شبكة 'فوكس نيوز' الأميركية: 'أعتقد أن ما وعد به الرئيس (السابق دونالد) ترامب هو الذهاب إلى هناك والتفاوض مع الروس والأوكرانيين وإغلاق هذا الملف بسرعة'.وأضاف أن ذلك 'حتى يتمكن الأميركيون من التركيز على المشكلة الحقيقية، وهي الصين. هذا هو التهديد الأكبر لبلدنا'.يشار إلى أن ترامب قد صرح، في وقت سابق، بأنه في حالة إعادة انتخابه، فإنه يعتزم التوصل إلى تسوية للنزاع بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا خلال 24 ساعة فقط.ومطلع الشهر الجاري، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء صحفي مع وسائل الإعلام الروسية عقب قمة منظمة شنغهاي المنعقدة في أستانا: 'حقيقة أن السيد ترامب، كمرشح رئاسي، يعلن أنه مستعد ويريد وقف الحرب في أوكرانيا، نحن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد'.وأضاف بوتين: 'لست على دراية بمقترحاته المحتملة بشأن الكيفية التي يعتزم بها ذلك وهذا بالطبع هو السؤال الرئيسي، لكن ليس لدي شك في أنه يقول ذلك بإخلاص وسندعمه'.وكان ترامب قد أعلن، أمس الاثنين، اختيار عضو مجلس الشيوخ، السيناتور جاي دي فانس، نائبًا له في السباق الرئاسي، مؤكدا أنه يتمتع 'بمسيرة مهنية ناجحة للغاية في مجالي التكنولوجيا والمالية'.وأكد ترامب أن فانس 'خلال الحملة، سوف يركز بقوة على الأشخاص الذين ناضل من أجلهم ببراعة، وهم العمال والمزارعون الأميركيون في بنسلفانيا، وميشيغان، وويسكونسن، وأوهايو، ومينيسوتا، وأبعد من ذلك...'.ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، حيث أظهرت استطلاعات رأي سابقة أن دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن."
https://sarabic.ae/20240628/ترامب-الصراع-في-أوكرانيا-لم-يكن-ليحدث-لو-كان-لدى-الولايات-المتحدة-رئيس-يحترمه-بوتين-1090249656.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب

المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس: ترامب مستعد للتفاوض "بسرعة" بشأن تسوية الصراع الأوكراني

03:01 GMT 16.07.2024
© AFP 2023 / ANGELA WEISSالمرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس لعام 2024 جاي دي فانس
المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس لعام 2024 جاي دي فانس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
© AFP 2023 / ANGELA WEISS
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أكد جاي دي فانس، السيناتور الجمهوري ومرشح الرئيس السابق دونالد ترامب لمنصب نائب الرئيس، أن الأخير سيتفاوض مع روسيا وأوكرانيا لإنهاء الصراع بينهما بسرعة.
واشنطن، - سبوتنيك. وقال فانس في مقابلة مع شبكة 'فوكس نيوز' الأميركية: 'أعتقد أن ما وعد به الرئيس (السابق دونالد) ترامب هو الذهاب إلى هناك والتفاوض مع الروس والأوكرانيين وإغلاق هذا الملف بسرعة'.
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وأضاف أن ذلك 'حتى يتمكن الأميركيون من التركيز على المشكلة الحقيقية، وهي الصين. هذا هو التهديد الأكبر لبلدنا'.
يشار إلى أن ترامب قد صرح، في وقت سابق، بأنه في حالة إعادة انتخابه، فإنه يعتزم التوصل إلى تسوية للنزاع بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا خلال 24 ساعة فقط.
ومطلع الشهر الجاري، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء صحفي مع وسائل الإعلام الروسية عقب قمة منظمة شنغهاي المنعقدة في أستانا: 'حقيقة أن السيد ترامب، كمرشح رئاسي، يعلن أنه مستعد ويريد وقف الحرب في أوكرانيا، نحن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد'.
وأضاف بوتين: 'لست على دراية بمقترحاته المحتملة بشأن الكيفية التي يعتزم بها ذلك وهذا بالطبع هو السؤال الرئيسي، لكن ليس لدي شك في أنه يقول ذلك بإخلاص وسندعمه'.
وكان ترامب قد أعلن، أمس الاثنين، اختيار عضو مجلس الشيوخ، السيناتور جاي دي فانس، نائبًا له في السباق الرئاسي، مؤكدا أنه يتمتع 'بمسيرة مهنية ناجحة للغاية في مجالي التكنولوجيا والمالية'.
وأكد ترامب أن فانس 'خلال الحملة، سوف يركز بقوة على الأشخاص الذين ناضل من أجلهم ببراعة، وهم العمال والمزارعون الأميركيون في بنسلفانيا، وميشيغان، وويسكونسن، وأوهايو، ومينيسوتا، وأبعد من ذلك...'.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، حيث أظهرت استطلاعات رأي سابقة أن دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن."
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Дым, поднимающийся из зданий, пострадавших от израильских ударов в ходе боев между Израилем и боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. قتلى بينهم أطفال في قصف على مخيم المغازي وسط غزةأمس, 21:14 GMT
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