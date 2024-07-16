https://sarabic.ae/20240716/المرشح-الجمهوري-لمنصب-نائب-الرئيس-ترامب-مستعد-للتفاوض-بسرعة-بشأن-تسوية-الصراع-الأوكراني-1090838054.html

المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس: ترامب مستعد للتفاوض "بسرعة" بشأن تسوية الصراع الأوكراني

المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس: ترامب مستعد للتفاوض "بسرعة" بشأن تسوية الصراع الأوكراني

سبوتنيك عربي

أكد جاي دي فانس، السيناتور الجمهوري ومرشح الرئيس السابق دونالد ترامب لمنصب نائب الرئيس، أن الأخير سيتفاوض مع روسيا وأوكرانيا لإنهاء الصراع بينهما بسرعة. 16.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-16T03:01+0000

2024-07-16T03:01+0000

2024-07-16T03:01+0000

روسيا

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أخبار روسيا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب

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واشنطن، - سبوتنيك. وقال فانس في مقابلة مع شبكة 'فوكس نيوز' الأميركية: 'أعتقد أن ما وعد به الرئيس (السابق دونالد) ترامب هو الذهاب إلى هناك والتفاوض مع الروس والأوكرانيين وإغلاق هذا الملف بسرعة'.وأضاف أن ذلك 'حتى يتمكن الأميركيون من التركيز على المشكلة الحقيقية، وهي الصين. هذا هو التهديد الأكبر لبلدنا'.يشار إلى أن ترامب قد صرح، في وقت سابق، بأنه في حالة إعادة انتخابه، فإنه يعتزم التوصل إلى تسوية للنزاع بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا خلال 24 ساعة فقط.ومطلع الشهر الجاري، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء صحفي مع وسائل الإعلام الروسية عقب قمة منظمة شنغهاي المنعقدة في أستانا: 'حقيقة أن السيد ترامب، كمرشح رئاسي، يعلن أنه مستعد ويريد وقف الحرب في أوكرانيا، نحن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد'.وأضاف بوتين: 'لست على دراية بمقترحاته المحتملة بشأن الكيفية التي يعتزم بها ذلك وهذا بالطبع هو السؤال الرئيسي، لكن ليس لدي شك في أنه يقول ذلك بإخلاص وسندعمه'.وكان ترامب قد أعلن، أمس الاثنين، اختيار عضو مجلس الشيوخ، السيناتور جاي دي فانس، نائبًا له في السباق الرئاسي، مؤكدا أنه يتمتع 'بمسيرة مهنية ناجحة للغاية في مجالي التكنولوجيا والمالية'.وأكد ترامب أن فانس 'خلال الحملة، سوف يركز بقوة على الأشخاص الذين ناضل من أجلهم ببراعة، وهم العمال والمزارعون الأميركيون في بنسلفانيا، وميشيغان، وويسكونسن، وأوهايو، ومينيسوتا، وأبعد من ذلك...'.ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، حيث أظهرت استطلاعات رأي سابقة أن دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن."

https://sarabic.ae/20240628/ترامب-الصراع-في-أوكرانيا-لم-يكن-ليحدث-لو-كان-لدى-الولايات-المتحدة-رئيس-يحترمه-بوتين-1090249656.html

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