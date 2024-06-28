https://sarabic.ae/20240628/ترامب-الصراع-في-أوكرانيا-لم-يكن-ليحدث-لو-كان-لدى-الولايات-المتحدة-رئيس-يحترمه-بوتين-1090249656.html
ترامب: الصراع في أوكرانيا لم يكن ليحدث لو كان لدى الولايات المتحدة رئيس يحترمه بوتين
ترامب: الصراع في أوكرانيا لم يكن ليحدث لو كان لدى الولايات المتحدة رئيس يحترمه بوتين
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن الصراع في أوكرانيا لم يكن ليحدث لو كان للولايات المتحدة رئيس حقيقي يحترمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 28.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-28T03:03+0000
2024-06-28T03:03+0000
2024-06-28T03:59+0000
ترامب
جو بايدن
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/1c/1090249499_0:120:3212:1927_1920x0_80_0_0_04252c78d3ce706b3fdfe794c973ea02.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب خلال المناظرة الرئاسية الأولى أمام منافسه بايدن: "لو كان لدينا رئيس حقيقي يحترمه (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، لما غزا أوكرانيا (...)".وأكد ترامب أن شروط بوتين لحل القضية الأوكرانية "غير مقبولة".ووصف الرئيس السابق دونالد ترامب سحب الرئيس جو بايدن للقوات من أفغانستان بأنه "اليوم الأكثر إحراجًا في تاريخ حياة بلادنا".وجاء تصريح ترامب بعد تعليق من بايدن، الذي قال عن سلفه: "عندما كان رئيسا، كانوا لا يزالون يقتلون الناس في أفغانستان، ولم يفعل شيئًا حيال ذلك".وجرت المناظرة التلفزيونية الأولى بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وسابقه دونالد ترامب في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، حيث ناقش المرشحان توقعات الحرب العالمية، والصراع في أوكرانيا، ومشاكل الاقتصاد الأمريكي. ولم تخل المناقشات من تبادل الاتهامات.ونظم الحدث شبكة CNN الأمريكية، و للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، لم يكن هناك جمهور في الاستوديو حيث أُجريت المناظرة، بل كان هناك فقط مشغلي الكاميرات، و المحاورون، والمشاركين.
https://sarabic.ae/20240628/بايدن-يزعم-أن-روسيا-تنوي-السيطرة-على-بولندا-وبيلاروسيا-إذا-نجحت-في-أوكرانيا-1090249021.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/1c/1090249499_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_e046bcf49e3d503ee0c453a612bfc056.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ترامب, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن
ترامب, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن
ترامب: الصراع في أوكرانيا لم يكن ليحدث لو كان لدى الولايات المتحدة رئيس يحترمه بوتين
03:03 GMT 28.06.2024 (تم التحديث: 03:59 GMT 28.06.2024)
أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن الصراع في أوكرانيا لم يكن ليحدث لو كان للولايات المتحدة رئيس حقيقي يحترمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال ترامب خلال المناظرة الرئاسية الأولى أمام منافسه بايدن: "لو كان لدينا رئيس حقيقي يحترمه (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، لما غزا أوكرانيا (...)".
وأكد ترامب أن شروط بوتين لحل القضية الأوكرانية "غير مقبولة".
ووصف الرئيس السابق دونالد ترامب سحب الرئيس جو بايدن
للقوات من أفغانستان بأنه "اليوم الأكثر إحراجًا في تاريخ حياة بلادنا".
وجاء تصريح ترامب بعد تعليق من بايدن، الذي قال عن سلفه: "عندما كان رئيسا، كانوا لا يزالون يقتلون الناس في أفغانستان، ولم يفعل شيئًا حيال ذلك".
وجرت المناظرة التلفزيونية الأولى بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وسابقه دونالد ترامب في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، حيث ناقش المرشحان توقعات الحرب العالمية، والصراع في أوكرانيا، ومشاكل الاقتصاد الأمريكي. ولم تخل المناقشات من تبادل الاتهامات
.
ونظم الحدث شبكة CNN الأمريكية، و للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، لم يكن هناك جمهور في الاستوديو حيث أُجريت المناظرة، بل كان هناك فقط مشغلي الكاميرات، و المحاورون، والمشاركين.