ترامب: الصراع في أوكرانيا لم يكن ليحدث لو كان لدى الولايات المتحدة رئيس يحترمه بوتين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
08:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: سوريا يمكن أن تلعب دورا في حل الأزمة الأوكرانية انطلاقا من رغبتها بتحقيق السلام
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
واشنطن إلى مزيد من دعم إسرائيل بالسلاح
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
08:18 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
09:29 GMT
21 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
واشنطن إلى مزيد من دعم إسرائيل بالسلاح
10:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
11:12 GMT
23 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:03 GMT
7 د
صدى الحياة
أكاديمي فلسطيني: الحرب العدوانية على غزة تشبه ما حصل في ستالينغراد
12:10 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240628/ترامب-الصراع-في-أوكرانيا-لم-يكن-ليحدث-لو-كان-لدى-الولايات-المتحدة-رئيس-يحترمه-بوتين-1090249656.html
ترامب: الصراع في أوكرانيا لم يكن ليحدث لو كان لدى الولايات المتحدة رئيس يحترمه بوتين
ترامب: الصراع في أوكرانيا لم يكن ليحدث لو كان لدى الولايات المتحدة رئيس يحترمه بوتين
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن الصراع في أوكرانيا لم يكن ليحدث لو كان للولايات المتحدة رئيس حقيقي يحترمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 28.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-28T03:03+0000
2024-06-28T03:59+0000
ترامب
جو بايدن
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/1c/1090249499_0:120:3212:1927_1920x0_80_0_0_04252c78d3ce706b3fdfe794c973ea02.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب خلال المناظرة الرئاسية الأولى أمام منافسه بايدن: "لو كان لدينا رئيس حقيقي يحترمه (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، لما غزا أوكرانيا (...)".وأكد ترامب أن شروط بوتين لحل القضية الأوكرانية "غير مقبولة".ووصف الرئيس السابق دونالد ترامب سحب الرئيس جو بايدن للقوات من أفغانستان بأنه "اليوم الأكثر إحراجًا في تاريخ حياة بلادنا".وجاء تصريح ترامب بعد تعليق من بايدن، الذي قال عن سلفه: "عندما كان رئيسا، كانوا لا يزالون يقتلون الناس في أفغانستان، ولم يفعل شيئًا حيال ذلك".وجرت المناظرة التلفزيونية الأولى بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وسابقه دونالد ترامب في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، حيث ناقش المرشحان توقعات الحرب العالمية، والصراع في أوكرانيا، ومشاكل الاقتصاد الأمريكي. ولم تخل المناقشات من تبادل الاتهامات.ونظم الحدث شبكة CNN الأمريكية، و للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، لم يكن هناك جمهور في الاستوديو حيث أُجريت المناظرة، بل كان هناك فقط مشغلي الكاميرات، و المحاورون، والمشاركين.
https://sarabic.ae/20240628/بايدن-يزعم-أن-روسيا-تنوي-السيطرة-على-بولندا-وبيلاروسيا-إذا-نجحت-في-أوكرانيا-1090249021.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/1c/1090249499_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_e046bcf49e3d503ee0c453a612bfc056.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ترامب, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن
ترامب, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن

ترامب: الصراع في أوكرانيا لم يكن ليحدث لو كان لدى الولايات المتحدة رئيس يحترمه بوتين

03:03 GMT 28.06.2024 (تم التحديث: 03:59 GMT 28.06.2024)
© AFP 2023 / CHRISTIAN MONTERROSA ترامب، يشارك في أول مناظرة رئاسية لانتخابات عام 2024
 ترامب، يشارك في أول مناظرة رئاسية لانتخابات عام 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
© AFP 2023 / CHRISTIAN MONTERROSA
تابعنا عبر
أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن الصراع في أوكرانيا لم يكن ليحدث لو كان للولايات المتحدة رئيس حقيقي يحترمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب خلال المناظرة الرئاسية الأولى أمام منافسه بايدن: "لو كان لدينا رئيس حقيقي يحترمه (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، لما غزا أوكرانيا (...)".
بايدن يتحدث خلال مشاركته في المناظرة الرئاسية الأولى لانتخابات 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
بايدن يزعم أن روسيا تنوي السيطرة على بولندا وبيلاروسيا إذا نجحت في أوكرانيا
02:41 GMT
وأكد ترامب أن شروط بوتين لحل القضية الأوكرانية "غير مقبولة".
ووصف الرئيس السابق دونالد ترامب سحب الرئيس جو بايدن للقوات من أفغانستان بأنه "اليوم الأكثر إحراجًا في تاريخ حياة بلادنا".
وجاء تصريح ترامب بعد تعليق من بايدن، الذي قال عن سلفه: "عندما كان رئيسا، كانوا لا يزالون يقتلون الناس في أفغانستان، ولم يفعل شيئًا حيال ذلك".
وجرت المناظرة التلفزيونية الأولى بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وسابقه دونالد ترامب في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، حيث ناقش المرشحان توقعات الحرب العالمية، والصراع في أوكرانيا، ومشاكل الاقتصاد الأمريكي. ولم تخل المناقشات من تبادل الاتهامات.
ونظم الحدث شبكة CNN الأمريكية، و للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، لم يكن هناك جمهور في الاستوديو حيث أُجريت المناظرة، بل كان هناك فقط مشغلي الكاميرات، و المحاورون، والمشاركين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الأمم المتحدة تنفي انسحابها من قطاع غزة وتعليق المساعداتأمس, 21:14 GMTЛюди выгружают гуманитарную помощь из колонны грузовиков, въезжающих в сектор Газа из Египта через пограничный переход Рафах - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الأمم المتحدة تنفي انسحابها من قطاع غزة وتعليق المساعداتأمس, 14:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала