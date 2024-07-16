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كيف تأثر الدولار بالعقوبات الأمريكية بحق روسيا
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الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
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https://sarabic.ae/20240716/انتهاء-دوريات-البحرية-الروسية-الصينية-المشتركة-في-بحر-الجنوب-الصيني-1090851699.html
انتهاء دوريات البحرية الروسية الصينية المشتركة في بحر الجنوب الصيني
انتهاء دوريات البحرية الروسية الصينية المشتركة في بحر الجنوب الصيني
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب الإعلامي التابع لأسطول المحيط الهادئ الروسي، اليوم الثلاثاء، بانتهاء فعاليات الدوريات الروسية الصينية المشتركة. 16.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-16T14:01+0000
2024-07-16T14:01+0000
روسيا
الصين
أسطول المحيط الهادئ
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وأوضح البيان الصادر عن المكتب، أن الدوريات الروسية الصينية المشتركة في بحر الصين الجنوبي، قد اختتمت، وأضاف: "في مرحلتها النهائية، أتمت فرقاطة "سوفيرشيني" التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي، وفريق الجيش الصيني المتألف من مدمرة "إينجوان" وفرقاطة "خانشوي" وسفينة التزويد العام "فينشانخو"، تدريب القافلة البحرية في منطقة مضيق، وأثناء هذه المرحلة تم تنظيم الدفاع العمومي عن إحدى السفن المشاركة في العملية، خلال العبور الضيق لها".وأجرى الفريقان من الدولتين تدريب التزود بالماء من سفينة التزويد "فينشانخو".تجدر الإشارة إلى أن سفن القوات الروسية والقوات الصينية قطعت نحو 4,8 آلاف ميل بحري.وتابع البيان أن البحارين من كلا الدولتين كانوا يتدربون على العمل، بحسب الرتب المختلفة، ويقاموا بأداء مهام مواجهة الغواصات وأيضا تمرنوا على مواجهة الهجمات الجوية للعدو المفترض.وأشار البيان إلى أن مهام الدوريات الروسية الصينية المشتركة هي تعزيز للتعاون العسكري البحري بين البلدين ولصون السلم والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ومراقبة المياه البحرية وحراسة مواقع النشاط البحري الاقتصادي لروسيا والصين.وكانت أول دورية بحرية روسية صينية مشتركة، قد جرت عام 2021، ومازالت تتم سنويا.
https://sarabic.ae/20240619/أسطول-المحيط-الهادئ-الروسي-يبدأ-تنفيذ-مناورات-قتالية-في-كامتشاتكا-فيديو-1089996254.html
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روسيا, الصين, أسطول المحيط الهادئ
روسيا, الصين, أسطول المحيط الهادئ

انتهاء دوريات البحرية الروسية الصينية المشتركة في بحر الجنوب الصيني

14:01 GMT 16.07.2024
© Photo / Russian Defence Ministryأسطول المحيط الهادئ
أسطول المحيط الهادئ - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
© Photo / Russian Defence Ministry
تابعنا عبر
أفاد المكتب الإعلامي التابع لأسطول المحيط الهادئ الروسي، اليوم الثلاثاء، بانتهاء فعاليات الدوريات الروسية الصينية المشتركة.
وأوضح البيان الصادر عن المكتب، أن الدوريات الروسية الصينية المشتركة في بحر الصين الجنوبي، قد اختتمت، وأضاف: "في مرحلتها النهائية، أتمت فرقاطة "سوفيرشيني" التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي، وفريق الجيش الصيني المتألف من مدمرة "إينجوان" وفرقاطة "خانشوي" وسفينة التزويد العام "فينشانخو"، تدريب القافلة البحرية في منطقة مضيق، وأثناء هذه المرحلة تم تنظيم الدفاع العمومي عن إحدى السفن المشاركة في العملية، خلال العبور الضيق لها".
وأجرى الفريقان من الدولتين تدريب التزود بالماء من سفينة التزويد "فينشانخو".
تجدر الإشارة إلى أن سفن القوات الروسية والقوات الصينية قطعت نحو 4,8 آلاف ميل بحري.
سفن أسطول المحيط الهادئ التابع للقوات البحرية الروسية، خلال العرض العسكري البحري في خليج بطرس الأكبر، في إطار الانتهاء من المناورات البحرية الروسية الصينية المشتركة التفاعل البحري - 2015 في إقليم بريمورسكي كراي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2024
أسطول المحيط الهادئ الروسي يبدأ تنفيذ مناورات قتالية في كامتشاتكا... فيديو
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وتابع البيان أن البحارين من كلا الدولتين كانوا يتدربون على العمل، بحسب الرتب المختلفة، ويقاموا بأداء مهام مواجهة الغواصات وأيضا تمرنوا على مواجهة الهجمات الجوية للعدو المفترض.
وأشار البيان إلى أن مهام الدوريات الروسية الصينية المشتركة هي تعزيز للتعاون العسكري البحري بين البلدين ولصون السلم والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ومراقبة المياه البحرية وحراسة مواقع النشاط البحري الاقتصادي لروسيا والصين.
وكانت أول دورية بحرية روسية صينية مشتركة، قد جرت عام 2021، ومازالت تتم سنويا.
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