https://sarabic.ae/20240716/انتهاء-دوريات-البحرية-الروسية-الصينية-المشتركة-في-بحر-الجنوب-الصيني-1090851699.html
انتهاء دوريات البحرية الروسية الصينية المشتركة في بحر الجنوب الصيني
انتهاء دوريات البحرية الروسية الصينية المشتركة في بحر الجنوب الصيني
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب الإعلامي التابع لأسطول المحيط الهادئ الروسي، اليوم الثلاثاء، بانتهاء فعاليات الدوريات الروسية الصينية المشتركة. 16.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-16T14:01+0000
2024-07-16T14:01+0000
2024-07-16T14:01+0000
روسيا
الصين
أسطول المحيط الهادئ
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وأوضح البيان الصادر عن المكتب، أن الدوريات الروسية الصينية المشتركة في بحر الصين الجنوبي، قد اختتمت، وأضاف: "في مرحلتها النهائية، أتمت فرقاطة "سوفيرشيني" التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي، وفريق الجيش الصيني المتألف من مدمرة "إينجوان" وفرقاطة "خانشوي" وسفينة التزويد العام "فينشانخو"، تدريب القافلة البحرية في منطقة مضيق، وأثناء هذه المرحلة تم تنظيم الدفاع العمومي عن إحدى السفن المشاركة في العملية، خلال العبور الضيق لها".وأجرى الفريقان من الدولتين تدريب التزود بالماء من سفينة التزويد "فينشانخو".تجدر الإشارة إلى أن سفن القوات الروسية والقوات الصينية قطعت نحو 4,8 آلاف ميل بحري.وتابع البيان أن البحارين من كلا الدولتين كانوا يتدربون على العمل، بحسب الرتب المختلفة، ويقاموا بأداء مهام مواجهة الغواصات وأيضا تمرنوا على مواجهة الهجمات الجوية للعدو المفترض.وأشار البيان إلى أن مهام الدوريات الروسية الصينية المشتركة هي تعزيز للتعاون العسكري البحري بين البلدين ولصون السلم والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ومراقبة المياه البحرية وحراسة مواقع النشاط البحري الاقتصادي لروسيا والصين.وكانت أول دورية بحرية روسية صينية مشتركة، قد جرت عام 2021، ومازالت تتم سنويا.
https://sarabic.ae/20240619/أسطول-المحيط-الهادئ-الروسي-يبدأ-تنفيذ-مناورات-قتالية-في-كامتشاتكا-فيديو-1089996254.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الصين, أسطول المحيط الهادئ
روسيا, الصين, أسطول المحيط الهادئ
انتهاء دوريات البحرية الروسية الصينية المشتركة في بحر الجنوب الصيني
أفاد المكتب الإعلامي التابع لأسطول المحيط الهادئ الروسي، اليوم الثلاثاء، بانتهاء فعاليات الدوريات الروسية الصينية المشتركة.
وأوضح البيان الصادر عن المكتب، أن الدوريات الروسية الصينية المشتركة في بحر الصين الجنوبي، قد اختتمت، وأضاف: "في مرحلتها النهائية، أتمت فرقاطة "سوفيرشيني" التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي، وفريق الجيش الصيني المتألف من مدمرة "إينجوان" وفرقاطة "خانشوي" وسفينة التزويد العام "فينشانخو"، تدريب القافلة البحرية في منطقة مضيق، وأثناء هذه المرحلة تم تنظيم الدفاع العمومي عن إحدى السفن المشاركة في العملية، خلال العبور الضيق لها".
وأجرى الفريقان من الدولتين تدريب التزود بالماء من سفينة التزويد "فينشانخو".
تجدر الإشارة إلى أن سفن القوات الروسية والقوات الصينية قطعت نحو 4,8 آلاف ميل بحري.
وتابع البيان أن البحارين من كلا الدولتين كانوا يتدربون على العمل، بحسب الرتب المختلفة، ويقاموا بأداء مهام مواجهة الغواصات وأيضا تمرنوا على مواجهة الهجمات الجوية للعدو المفترض.
وأشار البيان إلى أن مهام الدوريات الروسية الصينية المشتركة هي تعزيز للتعاون العسكري البحري بين البلدين ولصون السلم والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ومراقبة المياه البحرية وحراسة مواقع النشاط البحري الاقتصادي لروسيا والصين.
وكانت أول دورية بحرية روسية صينية مشتركة، قد جرت عام 2021، ومازالت تتم سنويا.