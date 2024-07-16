خبير: منتدى القوقاز يشكل بارقة أمل للاقتصاد العالمي وروسيا أسهمت في تعزيز مكانته

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
09:24 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
قوانين الاقتصاد
وزير الصناعة الروسي: لدينا مشاريع جديدة مع الإمارات والعقوبات لا تؤثر على شراكتنا
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
11:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الأمور تتدحرج في الولايات المتحدة ما يؤثرعلى الأمن والسلم الداخلي
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
كيف تأثر الدولار بالعقوبات الأمريكية بحق روسيا
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تأثر الدولار بالعقوبات الأمريكية بحق روسيا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:48 GMT
11 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
11:31 GMT
15 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
11:46 GMT
14 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الأسد لم يغلق الباب في وجه تركيا
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل يؤجج احتلال إسرائيل لمحور فلادلفيا خلافات نتانياهو مع الجيش
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا بعد تصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240716/خبير-منتدى-القوقاز-يشكل-بارقة-أمل-للاقتصاد-العالمي-وروسيا-أسهمت-في-تعزيز-مكانته--1090860635.html
خبير: منتدى القوقاز يشكل بارقة أمل للاقتصاد العالمي وروسيا أسهمت في تعزيز مكانته
خبير: منتدى القوقاز يشكل بارقة أمل للاقتصاد العالمي وروسيا أسهمت في تعزيز مكانته
سبوتنيك عربي
لفت المحامي الدكتور، باسكال ضاهر، إلى أن منتدى القوقاز للاستثمار في الشيشان الروسية التي انطلقت أعماله، يوم أمس الاثنين، يشكل بارقة أمل للاقتصاد العالمي ككل... 16.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-16T17:50+0000
2024-07-16T17:50+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
روسيا
القوقاز
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/10/1090860474_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_7d45659e34367022a97cfdc07cc4829d.jpg
وأوضح في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "نجاح هذا المنتدى يعود لجهود وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، لا سيما وأنّه يعكس إيلاء الحكومة الروسية أهمية كبرى لهذه المنطقة على اعتبار أنها منطقة واعدة للاستثمارات على مختلف الصعد الصناعية والتجارية والسياحية وغيرها".وأشار ضاهر إلى أنّ "منتدى القوقاز هذا العام تمّيز بطرح هيكلية اقتصادية متكاملة جديدة تعمل على جذب الاستثمارات والترغيب فيها مما تطلّب تخصيص قسم من المنتدى للانفتاح على إنشاء المصارف وتشجيع حركة رأس المال في المنطقة".وأضاف ضاهر أنّ "المنتدى تضمّن قسما يرمي إلى تشجيع بناء الطريق العابر لبحر قزوين بين الشمال و الجنوب لممر النقل الدولي وهو ما يربط بين الصين وأوروبا وكذلك الطريق الجديد عبر ممر جبال القوقاز".تبرز أهمية هذا المنتدى أيضًا بحسب ضاهر إلى كونه "متصل بمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا".وأشار إلى أن "الشيشان تحولت إلى مركز اهتمام المستثمرين العرب على اعتبار أنّ المنتدى جاء نتيجة لعمل تراكمي استمر على مدى 14 أو 15 دورة عززت خلالها الحكومة الروسية دور القوقاز كمنطقة استثمارية جاذبة لرأس مال الخليج، مما أثمر تعاونًا إيجابيا وتم إنشاء مركز نقل جوي بين روسيا والقوقاز والدول العربية، لا سيما المملكة العربية السعودية والإمارات".
https://sarabic.ae/20240620/موسكو-أجندة-الغرب-في-جنوب-القوقاز-لا-تلبي-دائما-مصالح-الدول-الإقليمية-1090001851.html
القوقاز
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/10/1090860474_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_3caaea162253b8837381e27f44cc99bc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, القوقاز
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, القوقاز

خبير: منتدى القوقاز يشكل بارقة أمل للاقتصاد العالمي وروسيا أسهمت في تعزيز مكانته

17:50 GMT 16.07.2024
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصورمنتدى الاستثمار القوقازي
منتدى الاستثمار القوقازي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
© Sputnik . Kirill Zykov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
لفت المحامي الدكتور، باسكال ضاهر، إلى أن منتدى القوقاز للاستثمار في الشيشان الروسية التي انطلقت أعماله، يوم أمس الاثنين، يشكل بارقة أمل للاقتصاد العالمي ككل وليس فقط على صعيد منطقة القوقاز فحسب.
وأوضح في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "نجاح هذا المنتدى يعود لجهود وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، لا سيما وأنّه يعكس إيلاء الحكومة الروسية أهمية كبرى لهذه المنطقة على اعتبار أنها منطقة واعدة للاستثمارات على مختلف الصعد الصناعية والتجارية والسياحية وغيرها".
وأشار ضاهر إلى أنّ "منتدى القوقاز هذا العام تمّيز بطرح هيكلية اقتصادية متكاملة جديدة تعمل على جذب الاستثمارات والترغيب فيها مما تطلّب تخصيص قسم من المنتدى للانفتاح على إنشاء المصارف وتشجيع حركة رأس المال في المنطقة".
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2024
موسكو: أجندة الغرب في جنوب القوقاز لا تلبي دائما مصالح الدول الإقليمية
20 يونيو, 03:48 GMT
وأضاف ضاهر أنّ "المنتدى تضمّن قسما يرمي إلى تشجيع بناء الطريق العابر لبحر قزوين بين الشمال و الجنوب لممر النقل الدولي وهو ما يربط بين الصين وأوروبا وكذلك الطريق الجديد عبر ممر جبال القوقاز".
تبرز أهمية هذا المنتدى أيضًا بحسب ضاهر إلى كونه "متصل بمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا".
وأشار إلى أن "الشيشان تحولت إلى مركز اهتمام المستثمرين العرب على اعتبار أنّ المنتدى جاء نتيجة لعمل تراكمي استمر على مدى 14 أو 15 دورة عززت خلالها الحكومة الروسية دور القوقاز كمنطقة استثمارية جاذبة لرأس مال الخليج، مما أثمر تعاونًا إيجابيا وتم إنشاء مركز نقل جوي بين روسيا والقوقاز والدول العربية، لا سيما المملكة العربية السعودية والإمارات".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Израильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... إسرائيل تعترف لأول مرة بفقدان العديد من الدبابات في غزة12:55 GMTРеактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала