https://sarabic.ae/20240716/خبير-منتدى-القوقاز-يشكل-بارقة-أمل-للاقتصاد-العالمي-وروسيا-أسهمت-في-تعزيز-مكانته--1090860635.html
خبير: منتدى القوقاز يشكل بارقة أمل للاقتصاد العالمي وروسيا أسهمت في تعزيز مكانته
خبير: منتدى القوقاز يشكل بارقة أمل للاقتصاد العالمي وروسيا أسهمت في تعزيز مكانته
سبوتنيك عربي
لفت المحامي الدكتور، باسكال ضاهر، إلى أن منتدى القوقاز للاستثمار في الشيشان الروسية التي انطلقت أعماله، يوم أمس الاثنين، يشكل بارقة أمل للاقتصاد العالمي ككل... 16.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-16T17:50+0000
2024-07-16T17:50+0000
2024-07-16T17:50+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
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وأوضح في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "نجاح هذا المنتدى يعود لجهود وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، لا سيما وأنّه يعكس إيلاء الحكومة الروسية أهمية كبرى لهذه المنطقة على اعتبار أنها منطقة واعدة للاستثمارات على مختلف الصعد الصناعية والتجارية والسياحية وغيرها".وأشار ضاهر إلى أنّ "منتدى القوقاز هذا العام تمّيز بطرح هيكلية اقتصادية متكاملة جديدة تعمل على جذب الاستثمارات والترغيب فيها مما تطلّب تخصيص قسم من المنتدى للانفتاح على إنشاء المصارف وتشجيع حركة رأس المال في المنطقة".وأضاف ضاهر أنّ "المنتدى تضمّن قسما يرمي إلى تشجيع بناء الطريق العابر لبحر قزوين بين الشمال و الجنوب لممر النقل الدولي وهو ما يربط بين الصين وأوروبا وكذلك الطريق الجديد عبر ممر جبال القوقاز".تبرز أهمية هذا المنتدى أيضًا بحسب ضاهر إلى كونه "متصل بمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا".وأشار إلى أن "الشيشان تحولت إلى مركز اهتمام المستثمرين العرب على اعتبار أنّ المنتدى جاء نتيجة لعمل تراكمي استمر على مدى 14 أو 15 دورة عززت خلالها الحكومة الروسية دور القوقاز كمنطقة استثمارية جاذبة لرأس مال الخليج، مما أثمر تعاونًا إيجابيا وتم إنشاء مركز نقل جوي بين روسيا والقوقاز والدول العربية، لا سيما المملكة العربية السعودية والإمارات".
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حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, القوقاز
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, القوقاز
خبير: منتدى القوقاز يشكل بارقة أمل للاقتصاد العالمي وروسيا أسهمت في تعزيز مكانته
حصري
لفت المحامي الدكتور، باسكال ضاهر، إلى أن منتدى القوقاز للاستثمار في الشيشان الروسية التي انطلقت أعماله، يوم أمس الاثنين، يشكل بارقة أمل للاقتصاد العالمي ككل وليس فقط على صعيد منطقة القوقاز فحسب.
وأوضح في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "نجاح هذا المنتدى يعود لجهود وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، لا سيما وأنّه يعكس إيلاء الحكومة الروسية أهمية كبرى لهذه المنطقة على اعتبار أنها منطقة واعدة للاستثمارات على مختلف الصعد الصناعية والتجارية والسياحية وغيرها".
وأشار ضاهر إلى أنّ "منتدى القوقاز هذا العام تمّيز بطرح هيكلية اقتصادية متكاملة جديدة تعمل على جذب الاستثمارات والترغيب فيها مما تطلّب تخصيص قسم من المنتدى للانفتاح على إنشاء المصارف وتشجيع حركة رأس المال في المنطقة".
وأضاف ضاهر أنّ "المنتدى تضمّن قسما يرمي إلى تشجيع بناء الطريق العابر لبحر قزوين بين الشمال و الجنوب لممر النقل الدولي وهو ما يربط بين الصين وأوروبا وكذلك الطريق الجديد عبر ممر جبال القوقاز".
وأشار إلى أن "الشيشان تحولت إلى مركز اهتمام المستثمرين العرب على اعتبار أنّ المنتدى جاء نتيجة لعمل تراكمي استمر على مدى 14 أو 15 دورة عززت خلالها الحكومة الروسية دور القوقاز كمنطقة استثمارية جاذبة لرأس مال الخليج، مما أثمر تعاونًا إيجابيا وتم إنشاء مركز نقل جوي بين روسيا والقوقاز والدول العربية، لا سيما المملكة العربية السعودية والإمارات".