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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240716/روسيا-موسكو-ستسعى-لإجراء-تحقيق-دولي-في-جرائم-النازيين-ومعاقبتهم-1090848746.html
روسيا: موسكو ستسعى لإجراء تحقيق دولي في جرائم النازيين ومعاقبتهم
روسيا: موسكو ستسعى لإجراء تحقيق دولي في جرائم النازيين ومعاقبتهم
سبوتنيك عربي
صرح روديون ميروشنيك، سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، والمعني بملف جرائم نظام كييف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا ستسعى إلى إجراء تحقيق دولي في جرائم... 16.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-16T12:23+0000
2024-07-16T12:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ميروشنيك في تعليق على إعدام جندي روسي رميًا بالرصاص على يد مسلحي كتيبة "آزوف" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا) لوكالة "سبوتنيك": "مقطع الفيديو الذي يظهر إعدام جندي روسي على يد مسلحي "آزوف" هو دليل على شعورهم بالإفلات من العقاب".وأوضح أن كييف، تحت غطاء الرعاة الغربيين، تتجاهل بشكل واضح قواعد القانون الإنساني الدولي.وأضاف ميروشنيك: "سنسعى إلى إجراء تحقيق دولي في جميع جرائم الحرب، التي ارتكبها النازيون الأوكرانيون، وتقديم الجناة وأولئك الذين "يباركونهم" على مثل هذه "المآثر" إلى العدالة".وفي وقت سابق، صرح ميروشنيك، بأنه سيتم التحقق من جميع البيانات التي قدمتها صحيفة أمريكية، التي تفيد بأن مسلحين موالين لكييف قتلوا سجينًا روسيًا طلب المساعدة الطبية، وستطالب موسكو أيضًا المنظمات الدولية المساعدة في ذلك.وفي 20 فبراير/ شباط الماضي أكد ميروشنيك أنه، وفقًا للمعلومات الأولية، كانت هناك سجون سرية وغرف تعذيب في أفدييفكا.وقال لوكالة "سبوتنيك": "نحن نعلم أنه كانت هناك غرف تعذيب سرية، أماكن كان يتم إحضار الأشخاص إليها بتهم أو شبهات ذات دوافع سياسية، من أجل التعرف عليهم بدقة والحصول على أدلة موثقة. من الضروري الآن العمل مع الأشخاص الذين يغادرون أفدييفكا".
https://sarabic.ae/20240706/موسكو-تطالب-المنظمات-الدولية-بالتحقق-من-المعلومات-المتعلقة-بمقتل-جندي-روسي-أسير-1090550090.html
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روسيا: موسكو ستسعى لإجراء تحقيق دولي في جرائم النازيين ومعاقبتهم

12:23 GMT 16.07.2024
© Sputnik . Alexei Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
© Sputnik . Alexei Maishev
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صرح روديون ميروشنيك، سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، والمعني بملف جرائم نظام كييف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا ستسعى إلى إجراء تحقيق دولي في جرائم النازيين ومعاقبتهم.
وقال ميروشنيك في تعليق على إعدام جندي روسي رميًا بالرصاص على يد مسلحي كتيبة "آزوف" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا) لوكالة "سبوتنيك": "مقطع الفيديو الذي يظهر إعدام جندي روسي على يد مسلحي "آزوف" هو دليل على شعورهم بالإفلات من العقاب".

وتابع :"القضاء على الجرحى والعزّل هو ممارسة الجزارين، الذين يتجاهلون جميع الأعراف الإنسانية والدولية، وإظهار هذه "المآثر" للآخرين هو أمر غير مقبول، وهذا دليل على شعور الفرد بالإفلات من العقاب الذي وعد به الغربيون للنازيين".

وأوضح أن كييف، تحت غطاء الرعاة الغربيين، تتجاهل بشكل واضح قواعد القانون الإنساني الدولي.
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو تطالب المنظمات الدولية بالتحقق من المعلومات المتعلقة بمقتل جندي روسي أسير
6 يوليو, 17:13 GMT
وأضاف ميروشنيك: "سنسعى إلى إجراء تحقيق دولي في جميع جرائم الحرب، التي ارتكبها النازيون الأوكرانيون، وتقديم الجناة وأولئك الذين "يباركونهم" على مثل هذه "المآثر" إلى العدالة".

وأكد أنه يجب الحصول على تقييم دولي وأن يعاقب الفاعلون ولن يكون هناك خيار آخر أمامهم.

وفي وقت سابق، صرح ميروشنيك، بأنه سيتم التحقق من جميع البيانات التي قدمتها صحيفة أمريكية، التي تفيد بأن مسلحين موالين لكييف قتلوا سجينًا روسيًا طلب المساعدة الطبية، وستطالب موسكو أيضًا المنظمات الدولية المساعدة في ذلك.
وفي 20 فبراير/ شباط الماضي أكد ميروشنيك أنه، وفقًا للمعلومات الأولية، كانت هناك سجون سرية وغرف تعذيب في أفدييفكا.
وقال لوكالة "سبوتنيك": "نحن نعلم أنه كانت هناك غرف تعذيب سرية، أماكن كان يتم إحضار الأشخاص إليها بتهم أو شبهات ذات دوافع سياسية، من أجل التعرف عليهم بدقة والحصول على أدلة موثقة. من الضروري الآن العمل مع الأشخاص الذين يغادرون أفدييفكا".
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