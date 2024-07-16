https://sarabic.ae/20240716/روسيا-موسكو-ستسعى-لإجراء-تحقيق-دولي-في-جرائم-النازيين-ومعاقبتهم-1090848746.html

روسيا: موسكو ستسعى لإجراء تحقيق دولي في جرائم النازيين ومعاقبتهم

روسيا: موسكو ستسعى لإجراء تحقيق دولي في جرائم النازيين ومعاقبتهم

سبوتنيك عربي

صرح روديون ميروشنيك، سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، والمعني بملف جرائم نظام كييف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا ستسعى إلى إجراء تحقيق دولي في جرائم... 16.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-16T12:23+0000

2024-07-16T12:23+0000

2024-07-16T12:23+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/0f/1048698978_0:0:3113:1751_1920x0_80_0_0_3d3bbd805f85775d577c5b72e62ef93f.jpg

وقال ميروشنيك في تعليق على إعدام جندي روسي رميًا بالرصاص على يد مسلحي كتيبة "آزوف" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا) لوكالة "سبوتنيك": "مقطع الفيديو الذي يظهر إعدام جندي روسي على يد مسلحي "آزوف" هو دليل على شعورهم بالإفلات من العقاب".وأوضح أن كييف، تحت غطاء الرعاة الغربيين، تتجاهل بشكل واضح قواعد القانون الإنساني الدولي.وأضاف ميروشنيك: "سنسعى إلى إجراء تحقيق دولي في جميع جرائم الحرب، التي ارتكبها النازيون الأوكرانيون، وتقديم الجناة وأولئك الذين "يباركونهم" على مثل هذه "المآثر" إلى العدالة".وفي وقت سابق، صرح ميروشنيك، بأنه سيتم التحقق من جميع البيانات التي قدمتها صحيفة أمريكية، التي تفيد بأن مسلحين موالين لكييف قتلوا سجينًا روسيًا طلب المساعدة الطبية، وستطالب موسكو أيضًا المنظمات الدولية المساعدة في ذلك.وفي 20 فبراير/ شباط الماضي أكد ميروشنيك أنه، وفقًا للمعلومات الأولية، كانت هناك سجون سرية وغرف تعذيب في أفدييفكا.وقال لوكالة "سبوتنيك": "نحن نعلم أنه كانت هناك غرف تعذيب سرية، أماكن كان يتم إحضار الأشخاص إليها بتهم أو شبهات ذات دوافع سياسية، من أجل التعرف عليهم بدقة والحصول على أدلة موثقة. من الضروري الآن العمل مع الأشخاص الذين يغادرون أفدييفكا".

https://sarabic.ae/20240706/موسكو-تطالب-المنظمات-الدولية-بالتحقق-من-المعلومات-المتعلقة-بمقتل-جندي-روسي-أسير-1090550090.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا